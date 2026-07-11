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Η Λιβύη ψηλά στην διπλωματική ατζέντα της Αθήνας

Ανώτατες διπλωματικές πηγές αναφέρονται με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές συνομιλίες που διεξάγονται ανάμεσα σε Λιβύη και Ελλάδα, με αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Πολιτική 11.07.2026, 07:13
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Η Λιβύη ψηλά στην διπλωματική ατζέντα της Αθήνας
Αλεξάνδρα Φωτάκη

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Μερικές φορές τα παθήματα γίνονται μαθήματα, αλλά με καθυστέρηση, όπως στην περίπτωση των σχέσεων Ελλάδας – Λιβύης. Και τότε είναι που αυτός που πήρε το μάθημα τρέχει να μαζέψει τα αποτελέσματα των λαθών – παθημάτων του.

Ανώτατες διπλωματικές πηγές αναφέρονται με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές συνομιλίες που διεξάγονται ανάμεσα σε Τρίπολη και Αθήνα, με αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, με την τρίτη συνάντηση να αναμένεται να πραγματοποιηθεί επί ελληνικού εδάφους.

Ψηλά στη διπλωματική ατζέντα το ζήτημα της Λιβύης

Πληροφορίες θέλουν τόσο τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, όσο και την Υφυπουργό, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία προΐσταται από ελληνικής πλευράς των τεχνικών συνομιλιών, να αφιερώνουν πολύ χρόνο στις σχέσεις Αθήνας – Λιβύης, τόσο με την πλευρά της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη, όσο και με την πλευρά την Βεγγάζης του Χαλίφα Χαφτάρ.

Στόχος να μην επαναληφθεί το κενό προηγούμενων χρόνων, που επέτρεψε στην Τουρκία να αυξήσει τη επιρροή της στην περιοχή και έκανε την Ελλάδα να μείνει στο περιθώριο των εξελίξεων.

Για την ελληνική διπλωματία η τήρηση των ισορροπιών ανάμεσα σε Τρίπολη και Βεγγάζη, παραμένει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, ενώ στοίχημα παραμένει η εδραίωση σχέσεων με τη Λιβύη που θα θωρακίζουν τα συμφέροντα της Αθήνας.

Οι τεχνικές συνομιλίες για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Οι τεχνικές συνομιλίες για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών άλλωστε και η κατάληξη τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η κοινή προσφυγή των δύο χωρών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι και ο μόνος και ισχυρότερος τρόπος να ακυρωθεί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο στην πράξη και μάλιστα από ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Σε κάθε περίπτωση για την ελληνική διπλωματία είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι παρά τις αξιώσεις που εμφανίζεται να προβάλει η Τρίπολη, διά του τουρκολιβυκού μνημονίου, στη χάραξη των θαλάσσιων οικοπέδων της σεβάστηκε την θέση της Αθήνας όσον αφορά τη μέση γραμμή.

Ανώτατες διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι οι επαφές Αθήνας και Τρίπολης είναι παραγωγικές και τονίζουν ότι παρακολουθούν πολύ στενά το θέμα της Λιβύης και όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Με την Ελλάδα να φιλοδοξεί να καταστεί και η γέφυρα τόσο για την Τρίπολη όσο και για τη Βεγγάζη με την ΕΕ.

Ενώ δεν παραβλέπουν να υπενθυμίζουν ότι οι δύο χώρες είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία οριοθέτησης το 2010, η οποία ναυάγησε για 4 ναυτικά μίλια.

Κάτι που υπενθυμίζει τη σημασία των συμβιβασμών και υποχωρήσεων, στο πλαίσιο της μη παραβίασης των κόκκινων γραμμών της εθνικής πολιτικής,. προκειμένου να επιλύονται ζητήματα που χρονίζουν και μπορεί να προκαλέσουν στην εξέλιξη τους πολύ μεγαλύτερες εντάσεις.

Αντίστοιχα οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι και για τη συμφωνία μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο χρειάστηκαν υποχωρήσεις.

Ανώτατες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα και για αυτό το λόγο καθίσταται ακόμα πιο σημαντική η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας της Ελλάδας με τους συμμάχους της αλλά και τις χώρες της περιοχής.

Ισορροπίες

Να σημειωθεί ότι στις σχέσεις Αθήνας – Βεγγάζης μεγάλο είναι και το ζήτημα του μεταναστευτικού, το οποίο τέθηκε και στην επίσκεψη του υιού Χαφτάρ, Σαντάμ, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Σαντάμ Χαφτάρ είναι ο Υπαρχηγός της Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Στρατού στην Ανατολική Λιβύη.

Να σημειωθεί ότι η Ανατολική Λιβύη δεν έχει κυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ωστόσο η Τουρκία προσπαθεί να την φέρει στην δική της πλευρά.

Η Βεγγάζη επίσης ενημερώνεται από την Αθήνα για τις εξελίξεις των συνομιλιών στο πεδίο της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, στην προσπάθεια διατήρησης ισορροπιών.

Με την ελληνική διπλωματία να θέλει να κερδίσει τη θέση της ως αξιόπιστος συνομιλητής και με τις δύο πλευρές της Λιβύης.

Πηγή: in.gr

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