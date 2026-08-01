ΗΠΑ: Απαγόρευση εισαγωγών απο 43 ακόμη κινεζικές εταιρειες

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Τις εισαγωγές από 43 ακόμη εταιρείες απαγόρευσαν την Παρασκευή οι ΗΠΑ λόγω φερόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων και άλλων μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Hunan Aihua Group ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές πυκνωτών της Κίνας, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Οι εταιρείες προστέθηκαν στον κατάλογο οντοτήτων του «Νόμου για την Πρόληψη της Καταναγκαστικής Εργασίας των Ουιγούρων» (Uyghur Forced Labor Prevention Act), ο οποίος περιορίζει την εισαγωγή αγαθών που συνδέονται με αυτό που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα και συνεχιζόμενη γενοκτονία στην περιοχή του Σινγιάνγκ.

Στις τελευταίες προσθήκες περιλαμβάνονται επίσης εταιρείες στους τομείς της φαρμακευτικής, των μετάλλων, του βαμβακιού, των τροφίμων και της παραγωγής λιθίου.

Η δημοσίευση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που προστίθενται εταιρείες στον κατάλογο υπό την κυβέρνηση Τραμπ και αυξάνει τον αριθμό των οντοτήτων στον κατάλογο από 144 σε 187.

ΗΠΑ: Μήνυμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας

Αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό οντοτήτων που έχουν προστεθεί με μία μόνο ενέργεια από την υπογραφή του νόμου τον Δεκέμβριο του 2021. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθεύονται πρώτες ύλες από την περιοχή του Σινγιάνγκ ή συνεργάζονται με την κυβέρνηση της περιοχής για την πρόσληψη και τη μεταφορά Ουιγούρων και άλλων διωκόμενων ομάδων εκτός της περιοχής.

«Η σημερινή ενέργεια της κυβέρνησης Τραμπ ενισχύει την αμερικανική οικονομία έναντι προϊόντων που παράγονται με δουλεία και στέλνει ένα μήνυμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ότι δεν θα κάνουμε τα στραβά μάτια στη γενοκτονία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Τζον Μούλενααρ, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την Κίνα της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι οι κινεζικές αρχές έχουν δημιουργήσει στρατόπεδα κράτησης για τους Ουιγούρους και άλλες θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες στην περιοχή Σινγιάνγκ της δυτικής Κίνας. Το Πεκίνο αρνείται οποιαδήποτε παραβίαση.

Η απάντηση του Πεκίνου

«Ο ισχυρισμός ότι υπάρχει “καταναγκαστική εργασία” στο Σινγιάνγκ δεν είναι παρά ένα ψέμα», δήλωσε την Παρασκευή σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον.

«Η κινεζική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την καταναγκαστική εργασία. Οι εργαζόμενοι όλων των εθνοτικών ομάδων στο Σινγιάνγκ απολαμβάνουν, σύμφωνα με το νόμο, το δικαίωμα να επιλέγουν το επάγγελμά τους με ελεύθερη βούληση, να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και να λαμβάνουν αμοιβή για την εργασία τους.»