Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες

«Οι τέσσερις εβδομάδες του Αυγούστου είναι πάντα πολύ κρίσιμες για τις πυρκαγιές», προειδοποιούν κάθε χρόνο οι επιστήμονες, εξαιτίας της συνύπαρξης τριών κρίσιμων παραγόντων: των ισχυρών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και της μορφολογίας του εδάφους.

Παρότι οι παράγοντες κινδύνου είναι γνωστοί, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας ομολογούν ότι αιφνιδιάστηκαν από τα πολλαπλά μέτωπα που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. «Ο πολυδιασπασμένος μηχανισμός δασοπυρόσβεσης ουσιαστικά εξουδετερώθηκε» τονίζουν, αναδεικνύοντας κενά και αδυναμίες, παρά τα νέα τεχνολογικά μέσα και τα σύγχρονα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

***

ΤΟ ΒΗΜΑ: Η μεγαλύτερη απειλή

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Την απάντηση στο ερώτημα τι απειλεί περισσότερο μια κυβέρνηση έχει δώσει ο Χάρολντ Μακ Μίλαν.

– Τα γεγονότα, αγαπητό μου παιδί. Τα γεγονότα.

Εβδομήντα τόσα χρόνια αργότερα, δεν υπάρχει κάτι να προσθέσει κανείς. Ο «σούπερ Μακ» είχε δίκιο. Κι άλλωστε θύμα γεγονότων έπεσε και η δική του πρωθυπουργία.

Κακά τα ψέματα λοιπόν, τα όποια γεγονότα θα αποτελέσουν τη σοβαρότερη απειλή και κατά της σημερινής κυβέρνησης στον δρόμο για την κάλπη.

***

Το στοίχημα της επανένωσης

Με «κόκκινα γράμματα» η αλήθεια για τα Γλυπτά

«Το Βήμα» αποκαλύπτει το νέο φυλλάδιο της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (BCRPM), το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για αναλυτικά σχόλια στις θέσεις του Βρετανικού Μουσείου, που τα μέλη της ελπίζουν να εισακουστούν από τον πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ, ο οποίος παλαιότερα συμμεριζόταν τις απόψεις τους.

***

Υποκλοπές και αγωγές SLAPP στην Alter Ego Media

Η απόφαση, η δικαίωση και ένας φάκελος σε εκκρεμότητα

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και το ερώτημα για το άνοιγμα της έρευνας.

***

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Κωδικός «μεσαία τάξη»

Στόχος οι μικρομεσαίοι και οι δημοσκοπήσεις Μέτρα που θα ικανοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα, αλλά θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο.

Φάκελος «Στεγαστική Κρίση»

Η κοινωνική κατοικία, τα μέτρα και «αυτό που κάνουν οι άλλοι»

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και τη μεταπολεμική εσωτερική μετανάστευση, η Ελλάδα καλείται να λύσει ξανά τον γρίφο της αξιοπρεπούς και προσιτής στέγης. Τι μπορούν να διδάξουν τα αντίστοιχα μοντέλα Βιέννης, Δουβλίνου, Βαρκελώνης και τι δηλώνουν οι νυν κάτοικοι των οικιστικών πειραμάτων του 20ού αιώνα.

***

Διαξιφισμοί

Μάνος Χατζιδάκις

Σε ποιον ανήκει ο «Γιάννης ο φονιάς»;

Πόσο δίκαιες είναι οι αντιδράσεις για το «μπλόκο» που επέβαλε ο γιος του συνθέτη και πόσο λογικό, ηθικό και εφικτό είναι το «απαγορεύεται» στην τέχνη;

***

Μαζί με το ΒΗΜΑ,

Την Κυριακή 2 Αυγούστου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το Βήμα στην Ιστορία για την δικτατορία της 4ης Αυγούστου, το περιοδικό HELLO! ROYAL ALBUM, το «Μενού της Εβδομάδας» από την Αργυρώ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Το Βήμα στην Ιστορία ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ – Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου

Η επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου το 1936 σηματοδότησε την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και την εγκαθίδρυση ενός αυταρχικού καθεστώτος που διαμόρφωσε καθοριστικά την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η έκδοση αναλύει τις ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν στην επικράτηση του καθεστώτος του Ιωάννη Μεταξά, με τη στήριξη του βασιλιά Γεωργίου Β΄, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Εθνικού Διχασμού, την επιδίωξη του θρόνου να διατηρήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τις έντονες κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις της δεκαετίας του 1930.

Παράλληλα, εντάσσει τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο του Μεσοπολέμου, όταν αυταρχικά καθεστώτα αναδύθηκαν σε πολλές χώρες, μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικών συγκρούσεων, οικονομικής αβεβαιότητας και φόβου για ριζικές κοινωνικές ανατροπές μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917.

Ο τόμος εξετάζει πολύπλευρα τη συγκρότηση του «Νέου Κράτους», την ιδεολογία και τους μηχανισμούς εξουσίας του καθεστώτος, τη σχέση του με τη μοναρχία, τις πολιτικές καταστολής, τη λογοκρισία, την προπαγάνδα, τη νεολαία, την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις που οδήγησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέσα από τεκμηριωμένες αναλύσεις αναδεικνύονται οι πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές διαστάσεις μιας περιόδου που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονου ιστορικού διαλόγου.

HELLO! ROYAL ALBUM

Ένα τεύχος αφιερωμένο στις ζωές των γαλαζοαίματων. Μια συλλεκτική έκδοση για την ιστορία πίσω από τους μεγάλους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης και του κόσμου. Το νέο τεύχος είναι η πιο δροσερή καλοκαιρινή παρέα για να γνωρίσετε τους ανθρώπους που έγραψαν ιστορία, αγάπησαν και αγαπήθηκαν την ίδια ώρα, η διαδρομή των οποίων δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα.

Από τις κοινές θνητές που έγιναν πριγκίπισσες μέχρι το θαυμάσιο χαμόγελο της Νταϊάνα και το στυλ της που λατρεύουμε ακόμα και σήμερα, η πολυτελής έκδοση θα σας ταξιδέψει, θα σας συναρπάσει και θα σας αφηγηθεί όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από άγνωστες ιστορίες και γεγονότα.

Μυθικά κοσμήματα, σχέσεις ζωής ανάμεσα στις μοναρχίες, εργένηδες γαλαζοαίματοι, η νέα εποχή του στέμματος που είναι πλέον γυναικεία υπόθεση και πολλά άλλα σε μια βασιλική έκδοση που δεν πρέπει να χάσετε.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος παρουσιάζει μία αποκλειστική φωτογράφιση στην χρυσή άμμο. Δίπλα στα κρυστάλλινα νερά ενός θεαματικού σημείου, εκεί όπου η πολυτέλεια και το real glamour, συναντούν κάτι από vintage. Μία φωτογράφιση με τα κορυφαία μαγιό που θα φορέσετε τον καυτό μήνα Αύγουστο.

Ολόσωμα και μπικίνι με διάσημες υπογραφές αλλά και αέρινα outfits για απογευματινές βόλτες και ζεστές, λαμπερές βραδιές δίπλα στο κύμα.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «TO NEON KΡΑΤΟΣ»: €1,55 & «HELLO! ROYAL ALBUM»: €0,70)