Θεοχάρης: Η αξιοπιστία το νέο επενδυτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

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Στο επενδυτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης.

Κατά την τοποθέτησή του, στο 30ό Ετήσιο Government Roundtable του Economist, και ειδικότερα στη θεματική ενότητα «A steady compass in a shifting investment landscape» ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, ανακατατάξεων στο παγκόσμιο εμπόριο, τεχνολογικών εξελίξεων και χρηματοοικονομικής αβεβαιότητας, οι επενδυτικές αποφάσεις δεν καθορίζονται πλέον μόνο από τις αποδόσεις, αλλά και από την εμπιστοσύνη, την ανθεκτικότητα, τη θεσμική αξιοπιστία και την ικανότητα μιας χώρας να παρέχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της διαχείρισης κρίσεων και έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με επίκεντρο την αξιοπιστία, την ανάπτυξη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Σήμερα, όπως ανέφερε, η χώρα αναγνωρίζεται ως μια σταθερή ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξιόπιστος σύμμαχος, περιφερειακός κόμβος συνδεσιμότητας και επενδυτική πύλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η επενδυτική ανάκαμψη της Ελλάδας αποτελεί προϊόν μιας συνεκτικής πολιτικής που στηρίζεται στη δημοσιονομική σταθερότητα, στις μεταρρυθμίσεις, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και στην ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα, δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, προάγουν την καινοτομία, αναβαθμίζουν τις υποδομές και εντάσσουν τη χώρα ακόμη πιο δυναμικά στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Αναφερόμενος στο Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026-2030, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι αυτό διαμορφώνει ένα νέο, πιο στοχευμένο και μετρήσιμο πλαίσιο οικονομικής διπλωματίας, με ενισχυμένο ρόλο για το υπουργείο Εξωτερικών, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), την Enterprise Greece και την Export Credit Greece.

«Η Ελλάδα χτίζει ένα νέο μοντέλο εξωστρέφειας, όπου οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, η παραγωγική αναβάθμιση και η οικονομική διπλωματία λειτουργούν συντονισμένα», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι, σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων, η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο έναν ασφαλή επενδυτικό προορισμό, αλλά και μια σταθερή πυξίδα για επενδυτές, εταίρους και την ευρύτερη περιοχή.