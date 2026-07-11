Τραμπ προς Ιράν: «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι αν αποπειραθείτε να με δολοφονήσετε»

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Κλιμακώνει τη ρητορική του στο πλαίσιο των απειλών κατά του Ιράν ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

«Αν συμβεί κάτι, απλώς να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί»

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του, «1.000 Πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!».

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Χθες, Παρασκευή, μιλώντας στη φιλική προς το MAGA κίνημα New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «έχει αφήσει οδηγίες» σε περίπτωση που δολοφονηθεί από την Τεχεράνη. «Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Με αυτό έχουμε να κάνουμε», είπε. «Αλλά έχω προνοήσει, έχω αφήσει οδηγίες. Αν συμβεί κάτι, απλώς να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

Επίσης, σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά και να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και αν συνεχίσει με νέες επιθέσεις, η αντίδραση των ΗΠΑ θα είναι ακόμα πιο σκληρή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των δημοσιογράφων την Παρασκευή από αμερικανό αξιωματούχο, το μήνυμα έχει διαβιβαστεί τόσο απευθείας όσο και μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών. Το Axios υπενθυμίζει ότι τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμα και πριν από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν, το Ομάν είχε ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στον Κόλπο, ανοίγοντας έναν νότιο θαλάσσιο διάδρομο κοντά στις ακτές του, ώστε τα πλοία να μπορούν να διέρχονται από τα Στενά.

Το Ιράν αντέδρασε έντονα θεωρώντας ότι η κίνηση αυτή αποδυνάμωνε τη διαπραγματευτική του θέση, ενώ ιρανοί διαπραγματευτές δήλωσαν ότι ριζοσπαστικά στοιχεία εντός του καθεστώτος άνοιξαν πυρ κατά πλοίων σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Η ίδια αμερικανική πηγή πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική διαμάχη στο ιρανικό καθεστώς σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης και τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. «Υπάρχουν στοιχεία μέσα στο σύστημά τους που θέλουν να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για λογαριασμό τους. Πρέπει να βάλουν τάξη στα εσωτερικά τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε να δηλώσουν δημόσια ότι θα σταματήσουν να πυροβολούν εναντίον πλοίων και να αναγνωρίσουν ρητά ή τουλάχιστον εμμέσως ότι έκαναν λάθος. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε τώρα», δήλωσε έτερος αμερικανός αξιωματούχος και πρόσθεσε: «Περιμένουμε επίσης οι Ιρανοί να πουν ότι κάθε θαλάσσιος δίαυλος στα Στενά θα είναι ανοικτός και ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων τελών».

|Την Τρίτη, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι έπληξε πάνω από 80 στόχους στις επιδρομές της, συμπεριλαμβανομένων ιρανικών συστημάτων αεράμυνας, δικτύων διοίκησης και ελέγχου, παράκτιων ραντάρ, πυραυλικών δυνατοτήτων κατά πλοίων και περισσότερων από 60 μικρών σκαφών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι, παρά τις αναρτήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνοντας στην αεροπορική βάση Μίλντενχολ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθ’ οδόν προς την Ουάσιγκτον από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δεν έκανε καμία δημόσια δήλωση σχετικά με την επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ στο Ιράν.

Συνομίλησε με ορισμένους Αμερικανούς στρατιωτικούς και άλλαξε αεροσκάφος από το παλιό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One στο αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ πέρυσι.

Πηγή: in.gr