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FAO: Ψηφιακό εργαλείο κατευθύνει τους αγρότες να καλλιεργούν σωστά και στα κατάλληλα μέρη

Νέο ψηφιακό εργαλείο λανσάρει ο FAO - Συνδυάζει δεδομένα εδάφους, κλίματος και τοπίου

AGRO 11.07.2026, 07:00
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FAO: Ψηφιακό εργαλείο κατευθύνει τους αγρότες να καλλιεργούν σωστά και στα κατάλληλα μέρη
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

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Ένα ψηφιακό εργαλείο που βοηθά στον εντοπισμό των καλλιεργειών που ταιριάζουν καλύτερα σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους από τον FAO, αγρότες, υπηρεσίες αγροτικών εφαρμογών, ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Πρόκειται για την εφαρμογή CropSuit, την οποία λανσάρει δωρεάν ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και συνδυάζει πληροφορίες για το έδαφος (κλίμα, τοπογραφία, κάλυψη γης κ.ά), με στόχο τον εντοπισμό των καλλιεργειών, που είναι πιθανότερο να αποδώσουν καλά σε μια δεδομένη τοποθεσία.

Η νέα εφαρμογή υποστηρίζει καλύτερες αποδόσεις, βελτιωμένα εισοδήματα, πιο αποτελεσματική χρήση λιπασμάτων και πιο βιώσιμη διαχείριση γης

Βοηθώντας τους αγρότες να προχωρήσουν στην καλύτερη καλλιέργεια για τις τοπικές συνθήκες, το CropSuit υποστηρίζει καλύτερες αποδόσεις, βελτιωμένα εισοδήματα, πιο αποτελεσματική χρήση λιπασμάτων και πιο βιώσιμη διαχείριση γης, όπως αναφέρει ο FAO. Το εργαλείο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν σε περιοχές όπου η υποβάθμιση της γης μειώνει την αγροτική παραγωγικότητα.

«Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τους αγρότες»

Η εφαρμογή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου του FAO για την Έξυπνη Γεωργία, το οποίο συγκέντρωσε υπουργούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν πώς η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή τροφίμων, καθιστώντας παράλληλα τη γεωργία πιο ανθεκτική και βιώσιμη.

«Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τους αγρότες. Τους παρέχει καλύτερες πληροφορίες για να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, την κατάλληλη στιγμή και στο σωστό μέρος. Το CropSuit είναι ένα παράδειγμα του πώς η καινοτομία μπορεί να μετατρέψει την επιστήμη σε πρακτική υποστήριξη για τους αγρότες», δήλωσε ο Lifeng Li, διευθυντής του Τμήματος Γης και Υδάτων του FAO. «Η πρόκληση δεν είναι πλέον αν η έξυπνη γεωργία λειτουργεί. Είναι αν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα εργαλεία θα φτάσουν στους αγρότες που τα χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε.

Η εφαρμογή CropSuit του FAO

Η εφαρμογή CropSuit αποτελεί μέρος του προγράμματος Soil Mapping for Resilient Agrifood Systems (SoilFER) του FAO, μιας πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βοηθά τις χώρες της Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής να ενισχύσουν τα συστήματα πληροφοριών για το έδαφος συνδυάζοντας προηγμένα δεδομένα εδάφους, ενσωμάτωση γεωχωρικών δεδομένων, μοντελοποίηση καλλιεργειών και εργαλεία ψηφιακής υποστήριξης αποφάσεων.

Βασίζεται στο πλαίσιο Global Agro-Ecological Zoning (GAEZ) που αναπτύχθηκε μέσω της συνεργασίας μεταξύ του FAO και του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων (IIASA) και επεκτείνει την πρόσβαση σε πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών και ιθαγενών ειδών με σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής. Η εφαρμογή CropSuit επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες της γεωχωρικής πλατφόρμας SoilFER , παρέχοντας μια διαισθητική και φιλική προς το χρήστη διεπαφή για την εξερεύνηση αυτών των δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης. Μετατρέποντας την εδαφολογική ευφυΐα σε πρακτικές συμβουλές.

Η αξία της εφαρμογής CropSuit έχει ήδη αποδειχθεί μέσω του προγράμματος του FAO στη Ζάμπια. Χρησιμοποιώντας λεπτομερείς χάρτες εδάφους σε συνδυασμό με δεδομένα βροχόπτωσης και άλλα περιβαλλοντικά δεδομένα, η εφαρμογή έδειξε ότι ενώ ο καλαμπόκι είχε καλή απόδοση σε ορισμένα χωράφια, τα γειτονικά αγροτεμάχια με διαφορετικά χαρακτηριστικά εδάφους ήταν πιο κατάλληλα για καλλιέργειες όπως το φασόλι. Το αποτέλεσμα είναι πιο ενημερωμένη επιλογή καλλιεργειών, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο κλίμα και ισχυρότερο παραγωγικό δυναμικό.

Τα έργα SoilFER που υλοποιούνται αυτήν τη στιγμή στην Γκάνα, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, την Κένυα και τη Ζάμπια έχουν σχεδιαστεί γύρω από τρεις βασικούς μετόχους: τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες επωφελούνται από ενισχυμένα συστήματα πληροφοριών για το έδαφος, χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης και ανάπτυξη ικανοτήτων, τους αγρότες, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων που προσφέρουν οικονομικά πολύτιμες συμβουλές και τα εργαστήρια εδάφους, των οποίων η αναλυτική ικανότητα ενισχύεται μέσω εξοπλισμού, εκπαίδευσης και τυποποιημένων μεθόδων.

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