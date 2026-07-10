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Ουκρανία: Drones έπληξαν διυλιστήρια σε νότια Ρωσία και λιμάνι Αζόφ

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν δίκαιη ανταπόδοση για τις επίθεσεις που εξαπολύει εναντίον της η Ρωσία

Κόσμος 10.07.2026, 22:50
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Ουκρανία: Drones έπληξαν διυλιστήρια σε νότια Ρωσία και λιμάνι Αζόφ
Newsroom

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Επιθέσεις με drones εξαπέλυσε την Παρασκευή η Ουκρανία πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου στη νότια Ρωσία και το λιμάνι του Ταγκανρόγκ στη Θάλασσα του Αζόφ, όπου οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εκκένωσαν ορισμένες περιοχές από τους κατοίκους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν δίκαιη ανταπόδοση για τις επίθεσεις που εξαπολύει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις προσπάθειές της τους τελευταίους μήνες για να περιορίσει τις οικονομικές δυνατότητες της Μόσχας στον πόλεμο της εναντίον της στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές με αντίποινα χτυπήματα και προκαλώντας έλλειψη καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν πάνω από 370 ουκρανικά drones, μεταξύ άλλων και πάνω από την περιοχή της Μόσχας.

Στο λιμάνι του Ταγκανρόγκ, κοντά στην κατεχόμενη Ουκρανία, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη.

Ο τοπικός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ δήλωσε ότι επισκέφθηκε το λιμάνι μετά από «μαζικές» νυχτερινές επιθέσεις. «Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στα πετρελαϊκά προϊόντα στο θαλάσσιο λιμάνι.»

Ο Σλιούσαρ ανέφερε ότι αρκετές δεκάδες κάτοικοι της πόλης έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταλύματα.

Νωρίτερα, ο Σλιούσαρ ανέφερε ότι drones είχαν χτυπήσει δύο «εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου» στην πόλη του Αζόφ.

Στη γειτονική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, οι αρχές ανέφεραν ότι drones προκάλεσαν πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα.

Έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία

Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκαλούν έλλειψη καυσίμων και δήλωσε ότι στοχεύουν στη διχόνοια των Ρώσων.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις του Κιέβου κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα, φάνηκε να υποστηρίζει την εκστρατεία.

«Πρόκειται για κλιμάκωση, αλλά είναι επίσης μια κλιμάκωση που μπορεί να συμβάλει στο τέλος της σύγκρουσης», δήλωσε ο Τραμπ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η στρατιωτική πίεση της Ουκρανίας δεν θα το αναγκάσει να κάνει παραχωρήσεις.

«Παρατηρούμε ορισμένες παρανοήσεις εντός της διοίκησης του Λευκού Οίκου, ότι δηλαδή η κλιμάκωση της στρατιωτικής πίεσης μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ειρηνικής λύσης. Αυτή είναι μια λανθασμένη άποψη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν δίκαιη ανταπόδοση για τις επίθεσεις που εξαπολύει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια και ότι αποτελούν μια προσπάθεια να αναγκαστεί η Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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