Δημόσιο Χρέος: Η μάχη Ελλάδας – Ιταλίας για τη… δεύτερη θέση

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Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή δανείων διάσωσης πριν από το τέλος του 2026, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη βελτίωση του προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Μετά την πρόωρη εξόφληση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου, στο τραπέζι βρίσκεται μία ακόμη κίνηση, ύψους έως 2,5 δισ. ευρώ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες χρηματοδότησης και οι ανάγκες του Δημοσίου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του οικονομικού επιτελείου, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το αν το Ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε νέα έξοδο στις αγορές μέσα στο έτος. Αν δεν κριθεί αναγκαία μια επιπλέον έκδοση ομολόγου, οι περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες ενδέχεται να καλυφθούν μέσω εντόκων γραμματίων. Μέχρι σήμερα το Δημόσιο έχει ήδη αντλήσει περίπου 7,75 δισ. ευρώ από τις αγορές.

Παράλληλα, μετά τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για τη στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών της περιόδου από το 2027 και μετά, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης του ελληνικού χρέους.

Δημόσιο Χρέος: Ο στόχος

Η βασική επιδίωξη της ελληνικής πλευράς είναι να επιταχυνθεί η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, ώστε η Ελλάδα να πάψει να κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από την Ιταλία.

Οι τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο στο Fiscal Monitor, ενισχύουν αυτή την προοπτική. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 136,9% του ΑΕΠ το 2026, από 145,7% το 2025, ενώ στην Ιταλία προβλέπεται αύξηση στο 138,4% του ΑΕΠ, από 137,1% ένα χρόνο νωρίτερα.

Πρόκειται για σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεων του Ταμείου, καθώς στην προηγούμενη έκθεσή του προέβλεπε ότι η Ελλάδα θα ξεπερνούσε την Ιταλία αρκετά αργότερα, το 2029.

Η στρατηγική

Οι πρόωρες αποπληρωμές αποτελούν βασικό εργαλείο της στρατηγικής διαχείρισης του ελληνικού χρέους τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος είναι η εξόφληση έως το 2031 των 31,6 δισ. ευρώ που απομένουν από τα δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης.

Χωρίς τις πρόωρες εξοφλήσεις, το συγκεκριμένο ποσό θα αποπληρωνόταν κανονικά με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, να περιορίσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στις διεθνείς αγορές.

Οι τόκοι αποτελούν βαρίδι

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, η Ελλάδα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με υψηλές δαπάνες για τόκους.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η χώρα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό δαπανών για τόκους στην Ευρωζώνη, μετά την Ιταλία, ενώ διαχρονικά βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Μάλιστα, οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση των τόκων αντιστοιχούν περίπου στο 3,2% του ΑΕΠ, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο που διατίθεται για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επισημαίνει επίσης ότι ενδεχόμενη αύξηση του κόστους δανεισμού θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα.

Η επόμενη…πίστα

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο που έχει υποβάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 136,8% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, από 146,1% το 2025.

Μετά τον στόχο της υποχώρησης κάτω από την Ιταλία, το επόμενο μεγάλο ορόσημο για την ελληνική οικονομία είναι η μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 100% του ΑΕΠ, εξέλιξη που πλέον τοποθετείται χρονικά μεταξύ 2033 και 2034.

Παράλληλα, οι αναλύσεις βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους εξακολουθούν να παραμένουν θετικές, ακόμη και σε ιδιαίτερα δυσμενή μακροοικονομικά σενάρια, στα οποία η μακροχρόνια ανάπτυξη περιορίζεται στην περιοχή του 0,4%-0,8%, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους μπορεί να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.