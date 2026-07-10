Ellinikon Sports Park: Σην τελική ευθεία το έργο των 100 εκατ. – Πότε ανοίγει για το κοινό

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Στα 80-100 εκατ. ευρώ εκτιμάται το κόστος κατασκευής της 1ης φάσης του The Ellinikon Sports Park, που θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό τον Σεπτέμβριο, με το soft opening να πραγματοποιείται στις 20 Ιουλίου.

Το πρώτο μεγάλο έργο ανάπλασης του project του Ελληνικού εκτείνεται σε 287 χιλιάδες τ.μ. και περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και βιώσιμες υποδομές, με στόχο «να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό, τη φύση και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των επισκεπτών του», όπως επισήμανε ο Δημήτρης Καραστογιάννης, Chief Property & Community Management Officer της Lamda Development μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους σε εκδήλωση στο Experience Centre.

«Το έργο βασίζεται σε δύο πυλώνες ευζωίας και άθλησης, τους αθλητές υψηλών επιδόσεων και το κοινό (παιδιά, ακαδημίες, σχολεία, οικογένειες, ερασιτέχνες αθλητές), δημιουργώντας ένα ξεχωριστό οικοσύστημα», τόνισε ο κ. Καραστογιάννης.

Το στοίχημα του αθλητισμού

Πάνω από 20 εκατ. ευρώ έχει διοχετεύσει μέχρι στιγμής η Lamda Development σε ανακαινίσεις αθλητικών χώρων, όπως οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις της άρσης βαρών, του υγρού στίβου στο ΟΑΚΑ και του ολυμπιακού χωριού, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του αθλητισμού και της σύνδεσής του με παιδιά, νέους και οικογένειες, κατόπιν και των σχετικών συμφωνιών με το ελληνικό δημόσιο.

«Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία διέπει από το 2023 όταν και ξεκίνησαν οι εργασίες στο χώρο αυτό του Ελληνικού, το νέο αθλητικό πάρκο. Ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση, το Τhe Ellinikon Sports Park θα περιλαμβάνει ανοιχτό στίβο και στίβο ρίψεων με 1.070 θέσεις θεατών με προδιαγραφές World Athletics, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11 Χ 11 με τεχνητό χλοοτάπητα που φέρουν πιστοποίηση FIFA Quality Pri, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11 Χ 11 με υβριδικό χλοοτάπητα, 2 γήπεδα μπάσκετ, 2 γήπεδα τένις, ανοιχτούς πράσινους χώρους για ελεύθερη άσκηση, όπως και το κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων», υπογράμμισε ο κ. Καραστογιάννης.

Μέχρι τα τέλη της χρονιάς, αναμένονται 2 γήπεδα 5×5, όπως και το ανοικτό κέντρο υγρού στίβου με 50άρα πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, με το πρωτοποριακό air-barrier σύστημα. Στον πυθμένα της υπάρχει αεροφράγμα που, αν χρειαστεί, «φουσκώνει» και χωρίζει την πισίνα στα δύο. Έτσι οι κολυμβητικές διαδρομές από 10 γίνονται 20, ώστε να εξυπηρετεί περισσότερους.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα αντικαταστήσουν το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

Ψηφιοποίηση

Δίνοντας έμφαση στην ελεύθερη πρόσβαση και το freeplay γηπέδων, οργανώνεται μια digital booking εφαρμογή στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να κλείνουν το γήπεδο της επιλογής του, την είσοδό του και την πρόσβαση σε εκδηλώσεις.

«Η ψηφιακή πύλη αφορά ένα ολοκληρωμένο digital οικοσύστημα που συνδέει αθλητισμό, ευεξία και ψυχαγωγία. Θα μπορεί να γίνει μέσω αυτής κράτηση αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων ελεύθρεης πρόσβασης, όπως και online κράτηση θέσης στάθμευσης από τις συνολικά 1.350 θέσεις».

Το Ellinikon Sports Park θα εξυπηρετεί αθλητές, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες, ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και όσους θέλουν να αθληθούν

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 200.000-300.000 επισκέπτες μέχρι το τέλος του έτους, αριθμός που προβλέπεται πως θα αυξηθεί στο 1 εκατ. το 2027 και στη συνέχεια στα 5 εκατ. άτομα ετησίως.

Οι ξενώνες

«Θέλουμε να προσελκύσουμε ομάδες και ομοσπονδίες ώστε να έχουν ως κέντρο προετοιμασίας και προπόνησης το Ellinikon Sports Park. Αυτός είναι και ο λόγος που δόθηκε έμφαση σε αθλητικούς ξενώνες που με 124 δωμάτια, τοποθετούν την Αθήνα στο χάρτη του αθλητικού τουρισμού», επισήμανε ο κ. Καραστογιάννης.

Με βάση τη λογική των παλαιών ξενώνων του Αγίου Κοσμά, τα 124 δωμάτια αφορούν και σουίτες και δωμάτια και χώρους ΑΜΕΑ. Οι ξενώνες προσφέρουν εστιατόριο, γυμναστήριο, φυσικοθεραπευτήριο, σάουνα, όπως και πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα για εκδηλώσεις και δράσεις.

Η διαχείριση

Κάθε εγκατάσταση είναι διαφορετική και έχει αδειοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Από τα 287 συνολικά στρέμματα του Ellinikon Sports Park, η παράδοση της 1ης φάσης αφορά τα 2/3 του συνολικού έργου, με το μεγαλύτερο μέρος να το διαχειρίζεται η ίδια η Lamda Development.

«Στη διαχείριση στον στίβο εμπλέκεται και το ελληνικό δημόσιο. Οι εγκαταστάσεις του ποδοσφαίρου έχουν ανατεθεί σε διαχειριστή, ο οποίος και θα αποφασίσει για την πολιτική προς αθλητικά σωματεία και κοινό».

Ό,τι αφορά το τμήμα της παροχής υπηρεσιών εστίασης με 4 χώρους στην Ανοιχτή Πλατεία, έχουν ήδη κλείσει οι πρώτες συμφωνίες, ενώ αναμένονται σταδιακά και άλλες.

Εξάλλου, The Ellinikon Sports Park διαθέτει χώρους κατάλληλους για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, όπως η Sports Piazza, με δυνατότητα φιλοξενίας 3.000–5.000 ατόμων, το Spiral Venue, με χωρητικότητα έως 10.000 ατόμων.

Τι φέρνει η 2η φάση

Το πλάνο της επόμενης φάσης, που θα συγχρηματοδοτηθεί, θα περιλαβάνει και κλειστή υποδομή υγρού στίβου με 25άρα πισίνα, γυμναστήρια και κέντρο αθλητικής αποθεραπείας το 2028.

Δημιουργούνται 18 γήπεδα τένις, χωμάτινα και σκληρής επιφάνειας, τόσο κλειστά όσο και ανοιχτά, καθώς και 10 γήπεδα padel και 2 γήπεδα pickleball, δημιουργώντας ένα πλήρες περιβάλλον για τα αθλήματα ρακέτας. Στο κέντρο της εγκατάστασης αναπτύσσεται Club House, ενώ θα λειτουργεί ακαδημία τένις που θα προσφέρει προγράμματα υψηλών επιδόσεων σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα. Θα υπάρχουν γήπεδα διαθέσιμα και για το ευρύ κοινό, ενισχύοντας τον ανοιχτό και συμμετοχικό χαρακτήρα του έργου.

Οι εγκαταστάσεις μπάσκετ περιλαμβάνουν κλειστά γήπεδα που υποστηρίζουν προπονήσεις, αγώνες και λειτουργία ακαδημιών, ενώ θα φιλοξενούν και αθλητικές δράσεις για την τοπική κοινότητα, ενισχύοντας τον κοινωνικό ρόλο του έργου.

Δημιουργούνται 4 γήπεδα άμμου, κατάλληλα τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση. Οι εγκαταστάσεις θα υποστηρίζουν προπονήσεις και τη διοργάνωση τουρνουά, ενισχύοντας τη δυναμική του αθλήματος.

Επίσης ένα υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας, με spa και θεραπείες μασάζ, yoga, συνεδρίες ενσυνειδητότητας και ηχοθεραπείας, καθώς και ολιστικά προγράμματα ευεξίας. Παράλληλα, ενσωματώνονται προτάσεις υγιεινής διατροφής και χώρους συνεργατικής εργασίας (co-working), δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ισορροπίας, χαλάρωσης και καθημερινής ευεξίας.

Σε σχετικές του δηλώσεις, ο CEO της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου σημείωσε ότι «η παράδοση της πρώτης φάσης του Sports Park στο κοινό αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο για την ανάπλαση του Ελληνικού. Είναι η στιγμή που το The Ellinikon ουσιαστικά ανοίγει για τον κόσμο, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά τα πρώτα απτά δείγματα της νέας εμπειρίας ζωής που διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης».