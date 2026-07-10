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Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Φυσικό αέριο 10.07.2026, 07:00
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Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

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Στο επόμενο κρίσιμο στάδιο περνά η προετοιμασία της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στο θαλάσσιο «Block 2», στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το κοινοπρακτικό σχήμα ExxonMobil – Energean – HelleniQ Energy έχει ολοκληρώσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία αναμένεται να υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) εντός του Ιουλίου.

Παράλληλα, έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» και η επιλογή του λιμανιού της Ηγουμενίτσας ως επιχειρησιακής βάσης ανεφοδιασμού και υποστήριξης της γεωτρητικής εκστρατείας, με τη σχετική συμφωνία να αναμένεται να υπογραφεί το αμέσως επόμενο διάστημα, πριν την υποβολή της μελέτης. Η λιμενική βάση της Ηγουμενίτσας είχε εξαρχής θεωρηθεί ένα από τα επικρατέστερα λιμάνια, λόγω της μικρής απόστασής της από το «Block 2» και των υποδομών που διαθέτει για την εξυπηρέτηση υπεράκτιων ενεργειακών έργων.

Γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027

Όσο για τη γεώτρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, μιλώντας στην 30ή Ετήσια Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist, επιβεβαίωσε ότι δεν θα ξεφύγει από το ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα. «Μαζί με την Exxon και με την υποστήριξη της κυβέρνησης, τον Φεβρουάριο του 2027 θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση έπειτα από 40 χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, «όσοι θέλουν, μπορούν να επενδύσουν». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι όταν η Energean ανέλαβε τον Πρίνο το 2006, η απόφαση θεωρούνταν από πολλούς εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Στόχος της γεώτρησης θα είναι η δομή «Ασωπός-1», η οποία αναδείχθηκε από την επεξεργασία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί το γεωτρύπανο προβλέπεται να φθάσει σε συνολικό βάθος περίπου 4.622 μέτρων, ενώ το σημείο της γεώτρησης βρίσκεται σε θαλάσσιο βάθος περίπου 1.300-1.400 μέτρων. Όσο για το ύψος της επένδυσης για τη συγκεκριμένη γεώτρηση εκτιμάται μεταξύ 60 και 70 εκατ. ευρώ.

Γεώτρηση υψηλού ρίσκου με δυνητικά υψηλή απόδοση

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες έρευνες σε ανεξερεύνητες λεκάνες, η γεωλογική πιθανότητα επιτυχίας είναι σχετικά περιορισμένη και εκτιμάται στο 16%. Ωστόσο, παρότι η γεώτρηση θεωρείται υψηλού ρίσκου, οι εκτιμήσεις για το πιθανό μέγεθος της ανακάλυψης καθιστούν το εγχείρημα ιδιαίτερα ελκυστικό, γεγονός που εξηγεί το ενδιαφέρον και τελικά τη συμμετοχή στο σχήμα ενός διεθνούς ενεργειακού κολοσσού όπως η ExxonMobil.

Με βάση τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η Energean, ο στόχος «Ασωπός» εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενεί περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εφόσον η γεώτρηση επιβεβαιώσει τις γεωλογικές εκτιμήσεις, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια.

Από τη γεώτρηση στην παραγωγή επενδύσεις 5 δισ. ευρώ

Σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος, θα ακολουθήσουν επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα και να σχεδιαστεί η ανάπτυξη του κοιτάσματος. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η συνολική επένδυση για την αξιοποίηση ενός κοιτάσματος αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμη και τα 5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής, τις υποθαλάσσιες υποδομές και τα απαιτούμενα έργα μεταφοράς του φυσικού αερίου προς τις αγορές.

Ο σχεδιασμός που εξετάζεται για την αξιοποίηση ενός πιθανού κοιτάσματος προβλέπει την ανάπτυξή του μέσω πλωτής μονάδας παραγωγής, με το παραγόμενο φυσικό αέριο να διοχετεύεται προς τις αγορές μέσω υφιστάμενων ή υπό ανάπτυξη ενεργειακών διασυνδέσεων, όπως ο αγωγός TAP και η προτεινόμενη διασύνδεση ITGI. Στόχος είναι η τροφοδοσία τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και της ιταλικής.

Ο νέος χάρτης ερευνών με Chevron και HELLENiQ Energy

Η γεώτρηση στο «Block 2» αποτελεί σήμερα το πιο ώριμο πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ωστόσο δεν είναι η μοναδική εξέλιξη στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων. Η υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy για τις θαλάσσιες περιοχές «Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» έχει διευρύνει το πεδίο των ερευνών.

Παράλληλα, η είσοδος στο «Block 10» του Νοτίου Ιονίου, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού, της Chevron με 70% και ρόλο operator – με τη HELLENiQ Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30% – προσθέτει μία ακόμη ώριμη περιοχή στο εθνικό πρόγραμμα ερευνών. Οι σεισμικές εργασίες δύο και τριών διαστάσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση των δεδομένων αναμένεται να οδηγήσει τις επόμενες αποφάσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εφόσον τα τεχνικά αποτελέσματα δικαιολογήσουν την επένδυση, ο επόμενος μεγάλος στόχος θα είναι η πραγματοποίηση της δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, στο «Block 10», μέσα στην επόμενη διετία.

Η επόμενη ευκαιρία για το «Block Ιόνιο»

Πέρα όμως από τα ώριμα προς γεώτρηση projects, κινητικότητα καταγράφεται και σε γειτονικές περιοχές του Ιονίου. Πρόκειται για το θαλάσσιο «Block Ιόνιο», μια παραχώρηση έκτασης περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, την οποία έχει αναλάβει η HELLENiQ Energy και η οποία εκτείνεται από τα δυτικά της Κέρκυρας έως τα δυτικά της Λευκάδας.

Η εταιρεία έχει λάβει παράταση για τη δεύτερη φάση των ερευνών, προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των σεισμικών δεδομένων και να ωριμάσει περαιτέρω τους πιθανούς στόχους της περιοχής. Βρίσκεται μάλιστα σε αναζήτηση στρατηγικού εταίρου με εμπειρία στις υπεράκτιες γεωτρήσεις, ο οποίος θα μπορούσε να συμμετάσχει στην επόμενη φάση του προγράμματος και ενδεχομένως να αναλάβει ρόλο operator.

Εφόσον ολοκληρωθεί η αναζήτηση εταίρου και οι τεχνικές αξιολογήσεις επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει δυναμικό στην περιοχή, το «Block Ιόνιο» θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα στο ελληνικό πρόγραμμα ερευνών, μετά τις προγραμματισμένες γεωτρήσεις στο «Block 2» και στο «Block 10». Το ενδιαφέρον για το «Block Ιόνιο» συνδέεται και με τη γεωγραφική του θέση, καθώς γειτνιάζει με το «Block 2» όπου αναμένεται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση.

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