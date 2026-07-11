Οι ΗΠΑ δίνουν 24 ώρες στο Ιράν να δηλώσει πως θα απέχει από τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από το Ιράν να δηλώσει δημοσίως ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και ότι όλες οι ναυτιλιακές διαδρομές στο στενό θα είναι ανοιχτές στη ναυτιλία χωρίς τέλη διέλευσης, δήλωσαν την Παρασκευή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά να παραδώσει τον έλεγχο του στενού, της στρατηγικής θαλάσσιας οδού μέσω της οποίας διακινείται συνήθως το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν εποικοδομητικές τις τελευταίες ημέρες. Έκαναν τις δηλώσεις αυτές σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

«Αυτό που απαιτούμε είναι οι Ιρανοί να εκδώσουν δημόσια δήλωση με την οποία να αναγνωρίζουν ότι όλα τα κανάλια των Στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι δεν πυροβολούν πλέον πλοία. Είτε θα μας δώσουν αυτή τη δήλωση είτε δεν θα έχουν θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το Ιράν έχει ενημερώσει την Ουάσινγκτον ότι οι πρόσφατες επιθέσεις κατά πλοίων στο στενό προήλθαν από «ένα τεχνικό λάθος του συστήματός τους» (σ.σ. errant part of their system), ανέφερε ένας ανώτερος αξιωματούχος. Αντίθετα το CBS αναφέρει πως οι Ιρανοί αποδίδουν τις επιθέσεις σε σκληροπυρηνικούς εντός της χώρας (σ.σ. errant sect of hardliners ), οι οποίοι επιθυμούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις. Κάτι που υποστηρίζει και το Axios.

Οι ΗΠΑ θεωρούν πως οι Ιρανοί έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα

Φαίνεται να εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ των σκληροπυρηνικών και των ρεαλιστών στο Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκαν πυρά αυτή την εβδομάδα, γεγονός που ώθησε τις ΗΠΑ να επιτεθούν σε ιρανικές εγκαταστάσεις, ενώ το Ιράν ανταπέδωσε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα κράτη του Κόλπου.

«Ελπίζουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα δηλώσουν δημοσίως ότι θα σταματήσουν να πυροβολούν πλοία και θα αναγνωρίσουν, ρητά ή τουλάχιστον σιωπηρά, ότι έκαναν λάθος. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση τώρα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος μας έχει δώσει εντολή να συζητήσουμε, αλλά όπως έχει δείξει ότι είναι πρόθυμος να πράξει, αν συνεχίσουν να πυροβολούν πλοία ή προβούν σε οποιεσδήποτε άλλες εχθρικές ενέργειες, τότε θα τους ανταποδώσουμε τα πυρά», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο έχει λήξει.

Οι ΗΠΑ θέλουν από το Ιράν να παραδώσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού

Το βασικό αίτημα της αμερικανικής πλευράς είναι το Ιράν να παραδώσει τα πυρηνικά του υλικά. Η Τεχεράνη πιστεύεται ότι διαθέτει πάνω από 440 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο ο Τραμπ και άλλοι αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλούν «πυρηνική σκόνη».

Το πυρηνικό ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί στο πλαίσιο μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών, βάσει μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε τον Ιούνιο από τις δύο χώρες. «Θέλω απλώς να είμαι σαφής εδώ ότι, αν δεν πάρουμε τη σκόνη, δεν θα έχουμε συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «έχουμε πολλές επιλογές» αν το Ιράν αρνηθεί, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και οικονομικών επιλογών.

Διορία 24 ωρών να καταδικάσουν τις επιθέσεις έδωσε στην Τεχεράνη η Ουάσινγκτον

To Axios αναφέρει ένα πιο έντονο ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο πως οι ΗΠΑ έδωσαν προθεσμία 24 ωρών, μέχρι την συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί με τον ομόλογό του από Ομάν Μπαντρ Αλ Μπουσαΐντι στην Μουσκάτ. Οι συνομιλίες αφορούν τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως την κατάσταση στα στενά κατά το Reuters.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες αν το Ιράν αρνηθεί. «Αν αυτή δεν είναι η θέση τους [αύριο], δεν θα είναι μια καλή μέρα για αυτούς», είπε ο αξιωματούχος.

Το μήνυμα μεταφέρθηκε τόσο απευθείας όσο και μέσω περιφερειακών μεσολαβητών, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η μη τήρηση μιας τόσο σαφούς δέσμευσης από το Ιράν για την παύση των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την προθυμία και την ικανότητά του να εφαρμόσει μια πολύ πιο περίπλοκη πυρηνική συμφωνία.

Πηγή: in.gr