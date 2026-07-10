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Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι είναι ο «Νο 1» στο TikTok – Τι σημαίνει αυτό;

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με το TikTok και οι αναφορές τους σε διασημότητες και καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή

Επικαιρότητα 10.07.2026, 21:27
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Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι είναι ο «Νο 1» στο TikTok – Τι σημαίνει αυτό;
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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα ότι είναι ο «Νο 1» στο TikTok. «Μόλις βγήκαν τα νέα στοιχεία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο την περασμένη Δευτέρα. «Ξέρετε ποιος είναι μακράν ο Νο 1 στο TikTok; Ο Τραμπ. Εγώ», είπε.

Το πρόσωπο με τους περισσότερους ακόλουθους στην εφαρμογή είναι ο Khabane Lame, ένας Σενεγαλέζος και Ιταλός influencer γνωστός για τα κωμικά σκετς του.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία, όπως ανέφερε, βρίσκεται στην «11η θέση» στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 9 Ιουλίου, ο Τραμπ είχε 16,7 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok. Η Τέιλορ Σουίφτ έχει λίγο περισσότερο από το διπλάσιο των ακολούθων του Τραμπ στο TikTok, με 33,5 εκατομμύρια ακόλουθους στις 9 Ιουλίου.

Το πρόσωπο με τους περισσότερους ακόλουθους στην εφαρμογή είναι ο Khabane Lame, ένας Σενεγαλέζος και Ιταλός influencer γνωστός για τα κωμικά σκετς του. Ο Lame έχει 162,3 εκατομμύρια ακόλουθους στην πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο. Αυτό είναι σχεδόν 10 φορές περισσότεροι από τους ακόλουθους του Τραμπ.

Μετά τον Lame, το δεύτερο πιο δημοφιλές πρόσωπο στο TikTok είναι η 22χρονη Charli D’Amelio, η οποία έγινε διάσημη στα τέλη του 2019, όταν τα βίντεο με τους χορούς της άρχισαν να γίνονται viral. Έχει 159,2 εκατομμύρια ακόλουθους.

«Ήμουν ο Νο 1», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. «Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, είναι οι Νο 27, 29, είναι τρελό. Ούτε εγώ ο ίδιος το καταλαβαίνω, αλλά αυτό σημαίνει ότι το μήνυμά μου διαδίδεται».

Μια ανάρτηση της Κυριακής στο Truth Social ρίχνει λίγο φως στις ισχυρισμούς του Τραμπ. Ο Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα από τον διευθύνοντα σύμβουλο του TikTok, Shou Zi Chew, στο οποίο αναφερόταν ότι ο πρόεδρος ήταν ο παγκόσμιος ηγέτης με τους περισσότερους ακόλουθους στην εφαρμογή.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο για την ασυμφωνία, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε σε μια δεύτερη ανάρτηση στο Truth Social, όπου ο Τραμπ αναδημοσίευσε την αρχική.

Στην κορυφή όλων των ηγετών ο Τραμπ

Σύμφωνα με ανάλυση του CNBC, ο Τραμπ έχει πράγματι τους περισσότερους ακόλουθους μεταξύ των ηγετών παγκοσμίως στην εφαρμογή. Ακολουθούν ο Ναΐμπ Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ με 12,9 εκατομμύρια ακόλουθους, η Κλαούντια Σέινμπαουμ του Μεξικού με 9,3 εκατομμύρια ακόλουθους και ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας με 7,3 εκατομμύρια ακόλουθους.

Πολλοί ηγέτες παγκοσμίως δεν διαθέτουν λογαριασμούς στο TikTok, μεταξύ των οποίων ο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και πολλοί ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχει συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η οποία ήταν αντίπαλος του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, έχει 10,1 εκατομμύρια ακόλουθους στην εφαρμογή. Οι πρώην Δημοκρατικοί πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν δεν διαθέτουν επίσημους λογαριασμούς.

Το περιεχόμενο του Τραμπ στο TikTok αποτελείται κυρίως από σύντομα βίντεο στα οποία εμφανίζεται να κάθεται στο Οβάλ Γραφείο και να απευθύνεται απευθείας στο κοινό σχετικά με διάφορες προεδρικές προτεραιότητες, ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες.

Ορισμένα βίντεο φαίνονται πιο χαλαρά από άλλα, με ένα από αυτά, που χρονολογείται στις 26 Μαΐου, να εξηγεί γιατί επέλεξε να αποκαλέσει τους Δημοκρατικούς «Dumocrats».

«Είναι απλώς μια αλλαγή ενός γράμματος», είπε στο βίντεο. «Είναι πραγματικά σαν χαζοί άνθρωποι».

Ένα άλλο βίντεο από τον Μάιο δείχνει τον πρόεδρο να αρπάζει τον παρουσιαστή της βραδινής τηλεοπτικής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ και να τον ρίχνει σε έναν κάδο απορριμμάτων πάνω στη σκηνή, πριν αρχίσει να χορεύει στο ρυθμό της επιτυχίας των Village People «Y.M.C.A.».

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να μιλάει για την επιτυχία των ΗΠΑ και για το «πόσο κακός είναι ο κομμουνισμός».

Σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, όπως το X, ο πρόεδρος έχει συγκεντρώσει 111,7 εκατομμύρια ακόλουθους. Έχει 44 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 12,9 εκατομμύρια στο Truth Social.

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