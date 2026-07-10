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Μειώσεις στα καύσιμα με τις «πλάτες» των διυλιστηρίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε μειώσεις στα καύσιμα - Με χρηματοδότηση των διυλιστηρίων οι εκπτώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πετρέλαιο 10.07.2026, 12:20
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Μειώσεις στα καύσιμα με τις «πλάτες» των διυλιστηρίων
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Με ανέξοδη παρέμβαση και αμφίβολη ως προς το αποτέλεσμα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπόσχεται μειώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Τα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά… στις αντλίες των βενζινάδικων με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται μία ανάσα πριν τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να έχει εκτοξευτεί στα 1,80 ευρώ ανά λίτρο.

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να τροφοδοτείται ανοδικά και ο Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη υποσχέθηκε μειώσεις 10 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης.

Με τις τσέπες των διυλιστηρίων οι υποσχέσεις για μειώσεις στα καύσιμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε από το βήμα της Βουλής: «Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση: τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά, το αποτέλεσμα η μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα» σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο διυλιστήρια μετά από επικοινωνία που είχε με τις διοικήσεις ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσουν σε ισόποσες εκπτώσεις προς τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ώστε να περάσουν ισόποσες μειώσεις μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα δύο διυλιστήρια θα κρατούν για ενάμισι σχεδόν μήνα τις τιμές χαμηλότερα κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ στο ντίζελ επιδοτώντας ουσιαστικά ένα άτυπο πλαφόν ή αν πρόκειται για μειώσεις που θα φτάσουν σταδιακά τα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και τα 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Πυροσβεστικές παρεμβάσεις για τα καύσιμα

Όπως και να έχει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγουν για μία ακόμη φορά την πυροσβεστική παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων.

Όπως κι έκανε με το fuelpass αλλά και με την επιδότηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης τους προηγούμενους μήνες.

Επιμένει σε μία τέτοια πολιτική που έχει πολλά επικοινωνιακά και μικροκομματικά χαρακτηριστικά αντί να δρομολογήσει ουσιαστικές παρεμβάσεις με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και την οικονομία που κινούνται ενεργειακά με τα υγρά ορυκτά καύσιμα.

Αρνείται να μειώσει τη φορολογία όταν η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται κατά περίπου 60% από τους φόρους και όταν η τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται πάνω από 45% από τους φόρους.

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