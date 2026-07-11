Το «μισό» μάθημα της κυβέρνησης, οι «καρποί» της Motor Oil, το «κρυφό μαξιλάρι» των τραπεζών, το σήμα Παπακωνσταντίνου, το αποτύπωμα του Τσακίρη

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Μπορεί η δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου να ήταν αρνητική στο Euronext Athens, αλλά το ότι ο γενικός δείκτης κατάφερε να μαζέψει κάτω από το 1% τις απώλειες του πενθημέρου, το πιστώνεις στα θετικά.

Και για τους παρατηρητικούς, ουκ ολίγοι τίτλοι έκλεισαν με σημαντικά κέρδη, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε και πάλι τα πάνω κάτω στις αγορές.

Και μην ξεχνάμε ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο η αγορά θα «αιμοδοτήσει» με σχεδόν 1,5 δισ. τις νέες κεφαλαιακές κινήσεις σε AKTOR και ElvalHalcor.

Πηγές της στήλης αναφέρουν ότι η ElvalHalcor θα επιταχύνει τις διαδικασίες από τη νέα εβδομάδα, ενώ το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα είναι η σειρά του AKTOR.

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Ράλι ανακούφισης

Βέβαια, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης της Παρασκευής ήταν τα διυλιστήρια, που έκλεισαν μια ιδιαιτέρως θετική εβδομάδα με ένα ράλι… μεγάλης ανακούφισης.

Διότι η συμφωνία της κυβέρνησης με τους ομίλους Motor Oil και HELLENiQ ENERGY για χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. ευρώ, ώστε να μειωθεί κατά 10 λεπτά η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, απομακρύνει στην ουσία το ενδεχόμενο μιας έκτακτης φορολογικής επιβάρυνσης στον κλάδο.

Ένα σενάριο που είχε ανησυχήσει την αγορά, καθώς στο παρελθόν η κυβέρνηση δεν δίστασε να καταφύγει σε φορολογικούς αιφνιδιασμούς, όπως συνέβη και με τις τράπεζες.

Η εξέλιξη δείχνει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλήφθηκαν πως οι αιφνιδιαστικές φορολογικές «επιδρομές» περισσότερο πλήττουν την επενδυτική εικόνα της χώρας παρά αποδίδουν ουσιαστικά δημοσιονομικά οφέλη.

Ωστόσο, η επιλογή να ζητηθεί από τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν μια κυβερνητική παρέμβαση στις τιμές δεν παύει να μεταφέρει αλλού το βάρος μιας πολιτικής που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά.

Μετάθεση ευθυνών

Και αυτό γιατί, παρά τις εξαγγελίες, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποφεύγει τη μόνιμη λύση της μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα.

Με την αμόλυβδη να πλησιάζει τα 2 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ να κινείται κοντά στα 1,80 ευρώ, επιλέγει για ακόμη μία φορά μια προσωρινή, «πυροσβεστική» παρέμβαση, την ώρα που περίπου το 60% της τιμής της βενζίνης και πάνω από το 45% της τιμής του ντίζελ εξακολουθούν να προέρχονται από φόρους.

… (χωρίς σχόλιο).

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Το σερί συνεχίζεται…

Για να μείνω όμως μετοχικά στον κλάδο, η Motor Oil συνέχισε ακάθεκτη σε νέα ιστορικά υψηλά και στα 47 ευρώ, καθώς η αγορά «διάβασε» θετικά τις τελευταίες συμφωνίες με τον AKTOR.

Και όπως ανέφερε και ο ΟΤ, πέρα από την είσοδο της AKTOR με 50% στο FSRU «Διώρυγα GAS» της Motor Oil, η συμφωνία κρύβει μια ευρύτερη αναδιάταξη στην αγορά φυσικού αερίου.

Η δημιουργία μιας δεύτερης μεγάλης πύλης εισόδου LNG στη χώρα σπάει στην πράξη τη μονοπωλιακή θέση που είχε διαμορφωθεί γύρω από τη Ρεβυθούσα και δίνει νέα δυναμική στο σχέδιο της Ελλάδας να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι το timing της συμφωνίας συμπίπτει με την επόμενη μεγάλη πρόκληση της αγοράς, την κάλυψη δηλαδή του κενού που δημιουργείται από την αποχώρηση του ρωσικού αερίου και την ενίσχυση των εναλλακτικών διαδρομών εφοδιασμού.

Άλλωστε, οι επαφές για νέες συμφωνίες προμήθειας και η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου δείχνουν ότι το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για ένα νέο ενεργειακό οικοσύστημα.

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Οριακά θετικές…

Ίσως να πέρασε λίγο σε δεύτερο πλάνο, αλλά η εβδομάδα για τον τραπεζικό δείκτη έκλεισε ήπια ανοδικά.

Θα αναρωτηθείτε τώρα γιατί το επισημαίνει η στήλη, αλλά οι γνωρίζοντες… γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο κλάδος ήταν μέχρι πρότινος πρώτος στην άνοδο, αλλά και πρώτος στην πτώση. Του έχει κλέψει εσχάτως το στέμμα ο ενεργειακός κλάδος, σχολιάζουν πάντως αρκετοί εγχώριοι αναλυτές και σας το μεταφέρω.

Το «κρυφό μαξιλάρι» των τραπεζών

Εντούτοις, οι διοικήσεις δεν είναι… «άπειρες». Και έχουν μάθει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια να αφήνουν χώρο για θετικές εκπλήξεις.

Η συντηρητική προσέγγιση με την οποία καταρτίζουν τα business plans τους έχει ως αποτέλεσμα οι αρχικοί στόχοι να ξεπερνιούνται στην πορεία και να ακολουθούν αναθεωρήσεις προς τα πάνω, κυρίως στις παρουσιάσεις εξαμήνου.

Το ίδιο σενάριο φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο τραπέζι.

Οι αρχικές παραδοχές για την πορεία των επιτοκίων αποδεικνύονται ήδη ξεπερασμένες, ενώ η εικόνα σε δάνεια και έσοδα εξελίσσεται καλύτερα από τις συντηρητικές προβλέψεις που είχαν ενσωματωθεί στον σχεδιασμό της χρήσης.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στις παρουσιάσεις του εξαμήνου, όπου οι διοικήσεις θα κληθούν να αποκαλύψουν αν υπάρχει νέο περιθώριο αναβάθμισης των στόχων.

Το σενάριο που εξετάζουν αρκετοί αναλυτές είναι ότι η βελτίωση δεν θα έρθει μόνο από τα επιτόκια, αλλά κυρίως από την επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης και τη διεύρυνση των προμηθειών.

Την ίδια ώρα, τα «αγκάθια» που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την εικόνα, από τις παρεμβάσεις σε δάνεια έως τον πολιτικό κίνδυνο μιας έκτακτης επιβάρυνσης, φαίνεται να απομακρύνονται.

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Το σήμα Παπακωνσταντίνου για τα επόμενα deals

Όσοι άκουσαν προσεκτικά τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου στο συνέδριο του Economist δεν κράτησαν μόνο τη διαπίστωση ότι «το μέγεθος μετράει».

Πίσω από την τοποθέτησή του αρκετοί είδαν ένα ακόμη σήμα ότι ο κύκλος των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει ακόμη δρόμο μπροστά του.

Ο επικεφαλής της Ideal Holdings επανέλαβε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερη κλίμακα για να αποκτήσουν διεθνές αποτύπωμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συγκέντρωση δυνάμεων θα είναι καθοριστική για την επόμενη ημέρα της αγοράς.

Το ενδιαφέρον είναι ότι συνέδεσε ευθέως αυτή την ανάγκη με την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Κατά την εκτίμησή του, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο «ραντάρ» των διεθνών επενδυτών, όμως το επόμενο στοίχημα είναι η δημιουργία μεγαλύτερων εταιρικών σχημάτων που μπορούν να διεκδικήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο εκτός συνόρων.

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Επτά στην Επιτήρηση

Η πρώτη μεγάλη «σκούπα» της Euronext Athens για τη διασπορά των εισηγμένων έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο δεν θα μείνει στα χαρτιά.

Παρά τις εκτιμήσεις περί του αντιθέτου…

Επτά εταιρείες οδηγούνται στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν εγκαίρως το απαιτούμενο free float, ενώ η MIG παίρνει την πρώτη εξάμηνη παράταση έως το τέλος του έτους.

Την ίδια προθεσμία εξασφάλισαν και οι Trastor, Βογιατζόγλου και Prodea, καθώς έχουν ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης.

Από Δευτέρα, 13 Ιουνίου, οδηγούνται στην Επιτήρηση Attica Group, Καρέλια, Alpha Real Estate, Αττικές Εκδόσεις, Δάιος, Ιατρικό Αθηνών και Moda Bagno.

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Τα εύσημα από το Bloomberg

Να σας αλλάξω όμως τώρα επίπεδο και να σας πω ότι ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το άρθρο του Bloomberg, το οποίο υποστηρίζει ότι η Βρετανία έχει λόγους να μελετήσει το ελληνικό μοντέλο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Υπερταμείο, ένας θεσμός που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και αντιμετωπίστηκε αρχικά με έντονη καχυποψία, αλλά σήμερα προβάλλεται ως παράδειγμα αποτελεσματικής διαχείρισης.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι από το 2016 έχει αποδώσει πάνω από 20 δισ. ευρώ στο Δημόσιο, έχει συμβάλει στη μείωση του χρέους, στην αξιοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και πλέον χρηματοδοτεί, μέσω του Ταμείου Υποδομών και Καινοτομίας, επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η τεχνητή νοημοσύνη.

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Το αποτύπωμα του Τσακίρη στις Βρυξέλλες

Και για να πάει ένα βήμα παραπάνω η στήλη τα όσα γράφει το Bloomberg, να σας πω ότι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Γιάννης Τσακίρης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είχε τη δική του συμβολή στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως και 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέεται με κρίσιμες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Αντιθέτως, στους ευρωπαϊκούς κύκλους θεωρείται από τα στελέχη που γνωρίζουν πώς να «χτίζουν» χρηματοδοτικά σχήματα και να γεφυρώνουν τις προτεραιότητες των κρατών-μελών με τους στόχους της ΕΕ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.