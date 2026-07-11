Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους

Ανατρεπτική μελέτη - Πώς η γήρανση του πληθυσμού «ωφελεί την οικονομία»

Πώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω της γήρανσης του πληθυσμού μπορεί να δράσει ως καταλύτης για τεχνολογική καινοτομία και αύξηση της παραγωγικότητας. Η μελέτη για το δημογραφικό με τη «σφραγίδα» του νομπελίστα οικονομικών επιστημών Daron Acemoglu.

Στράτος Ιωακείμ