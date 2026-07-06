Meta: Προειδοποιήσεις για Instagram και WhatsApp εν μέσω σκανδάλου με διαφημίσεις στην Ινδία

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Για λήψη μέτρων κατά δύο εκ των τριών μεγάλων πλατφορμών της Meta, του WhatsApp και του Instagram προειδοποίησε η ινδική κυβέρνηση, εντός μιας εβδομάδας, υπογραμμίζοντας τους αυξανόμενους κανονιστικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο αμερικανικός γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μια βασική αγορά.

Το Σάββατο, το Υπουργείο Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής της Ινδίας εξέδωσε «αυστηρή ειδοποίηση προς την Meta σχετικά με την παρουσία υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών (CSEAM) σε πληρωμένες διαφημίσεις στο Instagram», σύμφωνα με ρεπορτάζ του ινδικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα DD News, στο οποίο αναφέρθηκε το CNBC.

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή στο Instagram να «απενεργοποιήσει αμέσως όλες τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που προωθούν» την κακοποίηση παιδιών και ζήτησε λεπτομερή εξήγηση από το Meta εντός επτά ημερών, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Η κανονιστική προειδοποίηση προς την Meta ήρθε μετά από έρευνα του BBC που αποκάλυψε την Παρασκευή ότι το Instagram προέβαλε πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία.

Η Meta έχει «πολιτική μηδενικής ανοχής» για περιεχόμενο που σχετίζεται με κακοποίηση παιδιών, δήλωσε εκπρόσωπος της Meta στο CNBC. Η εταιρεία χρησιμοποιεί «τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την προληπτική ανίχνευση παραβατικού περιεχομένου και ατόμων, αλλά βρισκόμαστε σε μια συνεχή μάχη με εγκληματίες που κρύβονται ανάμεσα στα 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες μας και προσπαθούν να αποφύγουν τον εντοπισμό μας», πρόσθεσε.

Οι μπελάδες της Meta

Νωρίτερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραβίαζε τη νομοθεσία της ΕΕ, μη εμποδίζοντας παιδιά κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες της. Αν και η Meta διαφώνησε με τα προκαταρκτικά ευρήματα, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμα έως και 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της, εάν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.

Η αμερικανική εταιρεία δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο προστίμου στην Ινδία, αλλά έχει υποβληθεί σε αυστηρό κανονιστικό έλεγχο στη μεγαλύτερη αγορά της. Η χώρα έχει τη μεγαλύτερη βάση κοινού για το Instagram, με περισσότερους από 480 εκατομμύρια χρήστες, περισσότερους από τους διπλάσιους από τους χρήστες των ΗΠΑ από το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Statista. Έχει επίσης περισσότερους από 400 εκατομμύρια χρήστες του Facebook, τους περισσότερους παγκοσμίως.

Ο Νιλ Σαχ, αντιπρόεδρος έρευνας στην Counterpoint Research, δήλωσε στο CNBC ότι αυτό ήταν ένα «κάλεσμα αφύπνισης για τη Meta να αυστηροποιήσει τη συμμόρφωση και τον έλεγχο των πλατφορμών της», καθώς η ινδική κυβέρνηση επιθυμεί «να αυστηροποιήσει τον έλεγχο αυτών των τεράστιων ψηφιακών πλατφορμών».

Την περασμένη εβδομάδα, η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Meta, WhatsApp, η οποία έχει πάνω από μισό εκατομμύριο χρήστες στην Ινδία, έλαβε επίσης προειδοποίηση σχετικά με την κυκλοφορία της λειτουργίας ονόματος χρήστη. Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η λειτουργία θα μπορούσε να αυξήσει τα περιστατικά εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και έχει δώσει εντολή στην πλατφόρμα να αναστείλει τα σχέδιά της.

Η Meta υπερασπίστηκε την εισαγωγή των ονομάτων χρήστη, αποκαλώντας την «σημαντική λειτουργία απορρήτου» που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ανθρώπους να παραμένουν συνδεδεμένοι χωρίς να αποκαλύπτουν αριθμούς τηλεφώνου.

«Θα περιέγραφα την Ινδία ως μια πιο απαιτητική ρυθμιστική αγορά παρά ως μια εχθρική», δήλωσε στο CNBC η Ρίμα Μπατατσαρίγια, επικεφαλής έρευνας για την Ασία στην Verisk Maplecroft. Δεδομένης της σημασίας της Ινδίας ως βασικής ψηφιακής αγοράς, πρόσθεσε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να περιμένουν από τις ρυθμιστικές αρχές να ασχοληθούν πιο ενεργά με «θέματα που κυμαίνονται από την ασφάλεια στο διαδίκτυο έως τη διακυβέρνηση δεδομένων».