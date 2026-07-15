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ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή παρέμβαση προς την Κομισιόν ζητώντας πιο ευέλικτη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων ETS - Ποια είναι η ελληνική θέση

Ενέργεια 15.07.2026, 16:52
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ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη
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Αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) ζητά η Ελλάδα, μαζί με ακόμη εννιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας -επί της ουσίας- ότι ο σημερινός σχεδιασμός απειλεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αυξάνει το ενεργειακό κόστος και ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας εκτός Ευρώπης.

Στην κοινή δήλωση που συνυπογράφουν η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία, οι έντεκα χώρες αναγνωρίζουν ότι το ETS συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η επικείμενη αναθεώρησή του πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία, ενεργειακή ασφάλεια και διατήρηση της παραγωγικής βάσης της ΕΕ.

Τι λένε ελληνικές πηγές του ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «η πρωτοβουλία δεν αμφισβητεί τον ρόλο του ETS ως του βασικού ευρωπαϊκού εργαλείου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αντιθέτως, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το σύστημα θα συνεχίσει να υπηρετεί αποτελεσματικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες για ανταγωνιστικότητα, ενεργειακή ασφάλεια, κοινωνική συνοχή, στρατηγική αυτονομία και διατήρηση της βιομηχανικής παραγωγής εντός Ευρώπης».

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «για την Ελλάδα, η αναθεώρηση του ETS έχει ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα μας υλοποιεί με συνέπεια την ενεργειακή μετάβαση, επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, στις ενεργειακές υποδομές και στην ασφάλεια εφοδιασμού. Παράλληλα, διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά -όπως η νησιωτικότητα, η στρατηγική σημασία της ναυτιλίας, η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, αλλά και η ανάγκη διατήρησης μιας ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης- τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών».

Η ελληνική θέση για το ETS

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική θέση στηρίζεται στις ακόλουθες επτά βασικές προτεραιότητες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή θέση των κρατών-μελών:

1. Ρεαλιστική πορεία μείωσης των εκπομπών. Η μετάβαση πρέπει να παραμείνει φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική, παρέχοντας τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής και στήριξης στη βιομηχανία και στο ενεργειακό σύστημα, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια παραγωγικής δραστηριότητας και θέσεων εργασίας από την Ευρώπη.

2. Προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η διατήρηση αποτελεσματικών μηχανισμών δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων παραμένει αναγκαία μέχρι να αποδειχθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), προστατεύοντας στρατηγικούς παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, κυρίως ως προς τις εξαγωγές, όπως το αλουμίνιο, το τσιμέντο και τα διυλιστήρια.

3. Αναγνώριση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Η αναθεώρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη διαφορετικά ενεργειακά μείγματα, το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κράτους-μέλους, όπως η νησιωτικότητα και το υψηλότερο κόστος μετάβασης.

4. Κοινωνικά δίκαιη εφαρμογή του ETS2. Η εφαρμογή του πρέπει να προστατεύει τα ευάλωτα νοικοκυριά και να διατηρεί την κοινωνική αποδοχή της πράσινης μετάβασης.

5. Μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην αγορά άνθρακα. Η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα της τιμής του CO₂ αποτελούν βασική προϋπόθεση για επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

6. Προστασία της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και των ευρωπαϊκών λιμένων. Η αναθεώρηση πρέπει να αποτρέψει τη μεταφορά δραστηριότητας σε λιμένες τρίτων χωρών, να στηρίξει παγκόσμια λύση μέσω IMO και η Ελλάδα θα συνεχίσει να προωθεί έναν δικαιότερο τρόπο κατανομής των εσόδων του ETS στη ναυτιλία.

7. Διασφάλιση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Η αναθεώρηση για τις αερομεταφορές πρέπει να λαμβάνει υπόψη το διεθνές πλαίσιο (CORSIA) και να προστατεύει τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τις πηγές του ΥΠΕΝ, «η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη: η κλιματική φιλοδοξία, η ανταγωνιστικότητα, η ενεργειακή ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή αποτελούν συμπληρωματικούς στόχους που πρέπει να υπηρετούνται ταυτόχρονα. Με τη συμμετοχή της στην κοινή αυτή πρωτοβουλία, η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού EU ETS, το οποίο θα συνεχίσει να μειώνει τις εκπομπές, ενώ θα στηρίζει την κοινωνική συνοχή, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας».

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