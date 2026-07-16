Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζονται τα σενάρια για το πότε θα φύγει από την προεδρία της ΕΚΤ η Κριστίν Λαγκάρντ αν και οι περισσότεροι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία της.

Περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων σε έρευνα του Bloomberg αναμένουν ότι η Λαγκάρντ θα παραμείνει επικεφαλής της ΕΚΤ ως τον επόμενο Οκτώβριο που ολοκληρώνεται η οκταετής θητεία της.

Οι πρώτες φήμες κυκλοφόρησαν πέρυσι και ανέφεραν ότι η Λαγκάρντ θα φύγει από την Φρανκφούρτη και θα αναλάβει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Τον Φεβρουάριο φέτος δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι κορυφαία κεντρική τραπεζίτης της Ευρώπης, η οποία εντάχθηκε στην ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 2019 από το ΔΝΤ, θέλει να αποχωρήσει πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Η ίδια στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε στην στην εφημερίδα Les Echos δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν την λήξη της θητείας της.

«Είναι δυνατό. Πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη προεδρική συζήτηση στη Γαλλία.

»Αν αυτή η συζήτηση αποκάλυπτε μια πιο περιορισμένη εικόνα για τη θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητο να εξηγήσουμε γιατί αυτό θα ήταν ένα επώδυνο μονοπάτι για τη χώρα μας και για τους συμπολίτες μας.

Έχει δηλώσει ανοιχτά ότι σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στα περιθώρια της γαλλικής πολιτικής σκηνής, καθώς η χώρα οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές την επόμενη άνοιξη — «με όποιον ρόλο θα είμαι πιο αποτελεσματική» — προκειμένου να αναδείξει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε μια προεκλογική εκστρατεία που αναμένεται να κυριαρχηθεί από εθνικιστικά θέματα της ακροδεξιάς.

Τι βλέπουν οι οικονομολόγοι για την πορεία της Λαγκάρντ

Λίγο κάτω από το 30% των ερωτηθέντων στην έρευνα βλέπουν την Λαγκάρντ να επιστρέφει στην πολιτική με πλήρη απασχόληση αν και η ίδια το έχει αποκλείσει.

Ωστόσο, τα σημάδια της, μαζί με την πρόωρη αποχώρηση του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό από την Τράπεζα της Γαλλίας, έχουν αφήσει αρκετούς ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί της να αναρωτιούνται αν ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί αργότερα φέτος.

Περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων στην έρευνα αναμένουν ότι θα έχει αποχωρήσει μέχρι τον Ιανουάριο, διασφαλίζοντας ότι ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα έχει λόγο στον διορισμό διαδόχου.

Μια παραίτηση θα ήταν «λογική εάν οι κυβερνήσεις θέλουν να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της ΕΚΤ πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές» εξηγεί ο Λούκα Μετσόμο, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας στην Intesa Sanpaolo.

Είναι μεταξύ του 29% των οικονομολόγων που αναμένουν ότι ο διάδοχος της Λαγκάρντ θα οριστεί μέχρι τον Δεκέμβριο, μαζί με υποψηφίους που θα ακολουθήσουν τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ το επόμενο έτος.

Περίπου το 61% των ερωτηθέντων αναμένει ότι οι θέσεις θα συμφωνηθούν συνολικά με τις κυβερνήσεις και τους υποψηφίους της ευρωζώνης να προετοιμάζονται ήδη για έντονες εκστρατείες άσκησης πίεσης.

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών, Κάρλος Κουέρπο, υπογράμμισε νωρίτερα φέτος ότι η χώρα του θα πρότεινε έναν «εξαιρετικό υποψήφιο». Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν ότι ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, πρώην επικεφαλής της Τράπεζας της Ισπανίας, ο οποίος επί του παρόντος ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, θα κερδίσει την κούρσα.

Ο μόνος άλλος αντίπαλος θεωρείται ο Κλάας Κνοτ, ο οποίος αποσύρθηκε από το τιμόνι της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας πέρυσι.

Οι δύο φαίνεται να είναι «αυτή τη στιγμή οι πιο πιθανοί υποψήφιοι για τη διαδοχή της Λαγκάρντ» αναφέρει ο Κάρστεν Μπρζέσκι της ING. Ο Αντρέι Σζεπάνιακ της Nomura υποστήριξε ότι «είναι δύσκολο να το πει κανείς» προσθέτοντας ότι «στην πραγματικότητα τα ονόματα που κυκλοφορούν τώρα είναι απίθανο να είναι ο τελικός διάδοχος».

Ο διορισμός της Λαγκάρντ το 2019 ακολούθησε ένα αντίστοιχο μοτίβο. Εκείνη την εποχή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρέβλεψαν αρκετούς κεντρικούς τραπεζίτες που ήταν υποψήφιοι και αντ’ αυτού επέλεξαν τη Γαλλίδα νομικό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.

Κλειδί ο πληθωρισμός

Οι συνθήκες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν μια πρόωρη αποχώρηση πιθανότατα θα επηρεαστούν από το πόσο γρήγορα ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο της ΕΚΤ εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Πέρυσι, όταν ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εξακολουθούσε να κυμαίνεται πάνω από 2% και οι φήμες διογκώνονταν ότι η Λαγκάρντ ήθελε να ανταλλάξει την κεντρική τράπεζα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Ταμείο, δήλωσε ότι ήταν «απολύτως αποφασισμένη να εκπληρώσει την αποστολή της».

Μέχρι τον Φεβρουάριο, ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει αρκετά ώστε να μπορεί να πει «με κάποια σιγουριά ότι η αποστολή έχει ολοκληρωθεί, ότι είμαι 70 ετών και στο τέλος, θα μπορούσα ίσως να συνταξιοδοτηθώ λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο» είχε πει πρόσφατα στο AFP.

Ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν αναζωπυρωθεί και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν βλέπει «καμία ανάγκη» για μια γρήγορη επιλογή.

«Η Κριστίν Λαγκάρντ εξελέγη Πρόεδρος της ΕΚΤ έως τον Οκτώβριο του 2027» και «νομίζω ότι κάνει μια απολύτως εξαιρετική δουλειά», δήλωσε την Τρίτη. «Μόλις έρθει η ώρα να βρούμε έναν διάδοχο θα το σκεφτούμε και θα λάβουμε αποφάσεις».