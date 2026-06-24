Κεντρικές τράπεζες: Η εποχή του υπερήρωα των κεντρικών τραπεζιτών δεν υπάρχει πια

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Από το βάθρο των οικονομικών υπερηρώων φαίνεται ότι κατεβαίνουν οι κεντρικοί τραπεζίτες μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες που η κάθε κρίση ενδυνάμωνε την εξουσία τους.

Είναι νωπή ακόμα η μνήμη όταν ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, είπε ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να σώσει το ευρώ στο αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμβάλλοντας περισσότερο στη σταθεροποίηση της Ευρώπης από ό,τι χρόνια πολιτικών συνόδων κορυφής.

Αλλά αυτή η εποχή μπορεί να τελειώνει, σύμφωνα με ανάλυση του Politico, καθώς οι πόλεμοι, οι δασμοί και οι ενεργειακές κρίσεις επιστρέφουν την οικονομική δύναμη και την ευθύνη πίσω στις κυβερνήσεις. «Έχει σαφώς υπάρξει μια αναδιάταξη δυνάμεων» εξηγεί ο Μάριο Σεντένο, ο οποίος έχει εμπειρία ως πολιτικός αλλά και ως κεντρικός τραπεζίτης. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις, αντιμέτωπες με τεράστιες οικονομικές προκλήσεις, δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις κεντρικές τράπεζες για να κάνουν τη δύσκολη δουλειά.

Πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες ανέλαβαν τον έλεγχο

Μετά την αποτυχία των κυβερνήσεων να διαχειριστούν το ενεργειακό σοκ της δεκαετίας του 1979 μετέθεσαν την ευθύνη στις κεντρικές τράπεζες που λειτουργούσαν ανεξάρτητα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Πολ Βόλκερ, επέβαλε επώδυνη «θεραπεία-σοκ» στην οικονομία για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό και να αποκαταστήσει τη σταθερότητα. Στην Ευρώπη, η γερμανική Bundesbank έχτισε τη φήμη που αργότερα την κατέστησε το πρότυπο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυξάνοντας τα επιτόκια νωρίς και επιθετικά.

Η τιθάσευση των πληθωριστικών πιέσεων και η σταθεροποίηση της οικονομία ενίσχυσαν το προφίλ των κεντρικών τραπεζιτών και ορισμένοι από αυτούς έλαβαν τα εύσημα των πιο αξιόπιστων υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στον κόσμο. O εκλιπών Άλαν Γκρίνσπαν ήταν ένας από αυτούς.

Ωστόσο, κορυφαίοι οικονομολόγοι, συμπεριλαμβανομένων των Τσαρλς Γκουντχάρντ και Κένεθ Ρογκόφ έχουν αμφισβητήσει στην πρόσφατη βιβλιογραφία εάν οι κεντρικές τράπεζες αξίζουν όλα αυτά.

Υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση και τα δημογραφικά στοιχεία ήταν σημαντικό κομμάτι της βαριάς δουλειάς στη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλό επίπεδο για δεκαετίες. Η ενσωμάτωση της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία διεύρυνε το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό και βοήθησε στην καταστολή του κόστους παραγωγής στις προηγμένες οικονομίες, ενώ οι ολοένα και πιο αποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμού και η πρόσβαση της Ευρώπης σε φθηνή ρωσική ενέργεια κράτησαν τις τιμές υπό έλεγχο.

Όπως το έθεσε η χάραξη πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, Κάθριν Μαν, σε ομιλία της πριν από μερικά χρόνια, η Μεγάλη Μετριοπάθεια, η περίοδος από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως την οικονομική κρίση του 2008, όταν οι προηγμένες οικονομίες βίωσαν ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική αστάθεια, αντανακλούσε τόσο την «καλή πολιτική» όσο και την «καλή τύχη» και μέρος αυτής της καλής τύχης μπορεί να έχει «εξαντληθεί».

Όταν τα επιτόκια δεν είναι αρκετά

Τώρα οι παράγοντες που βοήθησαν να διατηρηθεί ο πληθωρισμός χαμηλά αποδυναμώνονται ή αντιστρέφονται. Η γήρανση του πληθυσμού έχει μετατρέψει την αφθονία εργατικού δυναμικού σε έλλειψη εργατικού δυναμικού. Η παγκοσμιοποίηση δίνει τη θέση της στον κατακερματισμό. Οι αλυσίδες εφοδιασμού επανασχεδιάζονται για ανθεκτικότητα και όχι για αποτελεσματικότητα. Η φθηνή ρωσική ενέργεια έχει εξαφανιστεί από την Ευρώπη.

Το σοκ του πληθωρισμού που ακολούθησε την πανδημία απέδειξε ότι οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να κατέχουν τρομερή δύναμη. Οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων βοήθησαν στη μείωση του πληθωρισμού από τα υψηλά πολλών δεκαετιών. Ωστόσο αποκάλυψε και τα όρια της νομισματικής πολιτικής όταν οι πιέσεις στις τιμές προέρχονται εκτός της εγχώριας οικονομίας.

Όταν μια οικονομία υπερθερμαίνεται, οι κεντρικοί τραπεζίτες μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια, να μειώσουν τη ζήτηση και να επαναφέρουν τις τιμές υπό έλεγχο. Αλλά όταν ο πληθωρισμός καθοδηγείται από πολέμους, δασμούς, ελλείψεις ενέργειας ή διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, η επιλογή πολιτικής γίνεται πολύ πιο επώδυνη: να ανεχθούν υψηλότερο πληθωρισμό ή να διακινδυνεύσουν να ωθήσουν μια ήδη εξασθενημένη οικονομία σε μια βαθύτερη επιβράδυνση.

O διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο 7ο OT Forum είπε χαρακτηριστικά «βιώνουμε από το 2020 και μετά μια σειρά από κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς, οι οποίοι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τη δουλειά της νομισματικής πολιτικής, διότι η νομισματική πολιτική δεν είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίζει σοκ από την πλευρά της προσφοράς, αναγκάζεται και τα αντιμετωπίζει με το επιτόκιο, που είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και δεν κάνει, να το πω έτσι, καλό στην υπόλοιπη οικονομία. Κάνει καλό μόνο στο να σταματήσει τις δευτερογενείς επιπτώσεις για τον πληθωρισμό. Ούτε καν τις πρωτογενείς. Το επιτόκιο δεν δημιουργεί προσφορά πετρελαίου»

Σήμερα, οι κεντρικές τράπεζες, όπως η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας, αντιμετωπίζουν το ίδιο δίλημμα καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να εξαπολύσει ένα ακόμη σοκ πληθωρισμού που οφείλεται στην ενέργεια.

Αυτοί οι παράγοντες του πληθωρισμού μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ πιο αποτελεσματικά από τις κυβερνήσεις να διαπραγματευτούν μια ευνοϊκή εμπορική συμφωνία, να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή ενέργειας, να κατασκευάσουν εργοστάσια ημιαγωγών, να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά ή να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Αυτά είναι ζητήματα πολιτικής δεξιοτεχνίας, βιομηχανικής στρατηγικής και γεωπολιτικής.

Στην ευρωπαϊκή ατζέντα οι αμυντικές δαπάνες, η ενεργειακή απεξάρτηση, ο ανταγωνισμός με την Κίνα, η διαχείριση των δασμών Τραμπ ξεφεύγουν από την εμβέλεια της ΕΚΤ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ στην πρόσφατη ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξήγησε ότι τα σοκ που προέρχονται από την προσφορά γίνονται πιο συχνά και η ΕΚΤ διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσει την παρούσα πρόκληση.

«Ωστόσο, η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τον αντίκτυπο τέτοιων διαταραχών. Η ενίσχυση της διαρθρωτικής ανθεκτικότητας, ιδίως στον ενεργειακό τομέα, θα είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μείωση της ευπάθειας της ζώνης του ευρώ σε εξωτερικές διαταραχές της προσφοράς.» κατέληξε

Introductory statement by President Christine @Lagarde at the hearing of the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament https://t.co/S5mr7gg0VL — European Central Bank (@ecb) June 22, 2026

Δεν είναι πλέον το μόνο παιχνίδι στην πόλη

Όπως οι πληθωριστικές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 βοήθησαν στην έναρξη της εποχής του κεντρικού τραπεζίτη, οι σημερινές γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις μετατοπίζουν την προσοχή πίσω στις κυβερνήσεις. Οι επενδυτές στρέφονται όλο και περισσότερο στις πρωτεύουσες για απαντήσεις σχετικά με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιομηχανική πολιτική.

«Οι κυβερνήσεις έχουν αναλάβει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους» είπε ο Σεντένο. Κατά τη γνώμη του, αυτή η εξέλιξη είναι ευπρόσδεκτη.

«Ο κόσμος θυμάται το «ό,τι χρειαστεί» του Ντράγκι, αλλά αυτό που έλεγε πολύ πιο συχνά ήταν ότι η νομισματική πολιτική ήταν δυστυχώς το μόνο παιχνίδι στην πόλη» υπενθύμισε ο Σεντένο. «Θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη θέση σήμερα αν οι δημοσιονομικές αρχές δεν είχαν εντείνει τις προσπάθειές τους».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και έχει υιοθετήσει τη βιομηχανική πολιτική. Οι κυβερνήσεις συζητούν κοινές αμυντικές δαπάνες που υπολογίζονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γερμανία, η οποία συνδέεται εδώ και καιρό με δημοσιονομικούς περιορισμούς και ορθοδοξία της αγοράς, επενδύει χρήματα στην άμυνα, τις υποδομές και τον βιομηχανικό μετασχηματισμό.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αποδέχεται την ανεξαρτησία της Federal Reserve, με πολλές επιθέσεις εναντίον του πρώην προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ, που τον εγκαλούσε γιατί δεν μείωνε τα επιτόκια. Η οικονομική του κοσμοθεωρία τοποθετεί τους δασμούς, τη βιομηχανική πολιτική και την εκτελεστική δράση στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να αντιδρούν άμεσα σε κάθε λέξη από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και την ΕΚΤ. Οι κυβερνήσεις που επιβαρύνονται με χρέη παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στο κόστος δανεισμού. Αλλά σε σύγκριση με τα χρόνια μετά την οικονομική κρίση, όταν η νομισματική πολιτική συχνά φαινόταν να είναι το μόνο διαθέσιμο εργαλείο, οι κεντρικές τράπεζες δεν κυριαρχούν πλέον στην οικονομική συζήτηση.

Η υπόσχεση του Ντράγκι να κάνει «ό,τι χρειαστεί» μπορεί να μείνει στη μνήμη μας ως το αποκορύφωμα της τεχνοκρατικής εξουσίας η στιγμή που ένας κεντρικός τραπεζίτης μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ιστορίας με τρεις λέξεις.

«Οι κεντρικές τράπεζες επιστρέφουν στο να είναι ταπεινοί, εύρυθμα λειτουργικοί θεσμοί — και αυτό είναι το μόνο που πραγματικά χρειαζόμαστε από αυτές» τονίζει ο Charles Wyplosz, ομότιμος καθηγητής διεθνούς οικονομίας στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενεύης.