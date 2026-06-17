Λαγκάρντ: Η AI μπορεί να αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα

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Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνες οικονομικές κρίσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί, δήλωσε η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και με τους ορθούς κανονισμούς μας» υπογράμμισε σε ομιλία της στη Βενετία την Τετάρτη. «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ωστόσο, είναι να προετοιμαστούμε ώστε οι πολίτες μας να μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν και να προστατευθούν από τους κινδύνους της και αυτό ακριβώς κάνουμε».

Προειδοποίησε ότι ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθαυτή, αλλά η αναταραχή που μπορεί ενδεχομένως να προκληθεί από μια τόσο ανατρεπτική νέα μεταβλητή που υπάρχει στον κόσμο.

«Στη σύγχρονη ιστορία, υπάρχει μια δύναμη που έχει καταστρέψει περισσότερες θέσεις εργασίας και έχει εξαλείψει περισσότερες αποταμιεύσεις από ό,τι η τεχνολογία ποτέ και αυτή η δύναμη είναι οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις» ανέφερε. «Καθώς αυτά τα συστήματα γίνονται πιο ισχυρά, επεκτείνονται όλο και περισσότερο στην οικονομία».

Τι σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας είναι να κατανοήσουμε τι θα μπορούσε να σημαίνει η νέα τεχνολογία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και πώς να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η ΕΚΤ έχει ήδη υποβάλει 109 τράπεζες σε ένα σοβαρό σενάριο κυβερνοεπίθεσης και οι περισσότερες από τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί έχουν ήδη αντιμετωπιστεί.

Η Λαγκάρντ εξήγησε ότι οι αξιωματούχοι θα απευθύνουν τώρα γράμματα στους διευθύνοντες συμβούλους των τραπεζών για να βεβαιωθούν ότι είναι προετοιμασμένοι και ανθεκτικοί σε περίπτωση επιθέσεων από Τεχνητή Νοημοσύνη και να κατανοήσουν ότι οι απαντήσεις θα περιλαμβάνουν σοβαρές επενδύσεις.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρόκειται να αναδιαμορφώσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα από μέσα, δημιουργώντας νέες συγκεντρώσεις κινδύνου και νέα ανοίγματα για όσους θα έκαναν κακό» είπε.

Τελικά, αυτό που χρειάζεται είναι κάποια μορφή παγκόσμιας διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης παρόμοια με τις συμφωνίες μη διάδοσης που κράτησαν τον κόσμο ασφαλή στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ.

Στην Ευρώπη, εκτός από την ταχεία πρόοδο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών και των επιχειρήσεων, μια ένωση κεφαλαιαγορών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς και η προσεκτική εποπτεία.

«Η διασφάλιση ότι αυτή η τεχνολογική επανάσταση δεν θα μετατραπεί σε χρηματοπιστωτική κρίση είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορούμε να βοηθήσουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των λαών της Ευρώπης» υπογράμμισε.