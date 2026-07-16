 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

TSMC: Θα επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια στην Αριζόνα μετά από κέρδη ρεκόρ

Η TSMC κατέγραψε αύξηση κερδών άνω του 77% σε ετήσια βάση και πάνω από 23% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

World 16.07.2026, 12:50
Σχολιάστε
TSMC: Θα επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια στην Αριζόνα μετά από κέρδη ρεκόρ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση 77,4% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co – TSMC την Πέμπτη ξεπερνώντας προηγούμενες εκτιμήσεις και συνεχίζοντας να σημειώνει διαδοχικά ρεκόρ.

Το CNBC ανέφερε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του μεγαλύτερου κατασκευαστή ημιαγωγών στον κόσμο σε σύγκριση με τις προβέψεις:

  • Έσοδα: 1,27 τρισεκατομμύρια νέα δολάρια Ταϊβάν (39,45 δισεκατομμύρια δολάρια) έναντι 1,264 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Ταϊβάν που αναμένονταν
  • Καθαρά κέρδη: 706,56 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν έναντι 632,64 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ταϊβάν που αναμένονταν

Η εταιρεία προέβλεψε έσοδα για το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 44,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 45,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με περιθώριο λειτουργικού κέρδους 56% έως 58%. «Η ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να είναι εξαιρετικά ισχυρή», δήλωσε ο πρόεδρος της TSMC, Σι Σι Γουέι.

Η TSMC θα επενδύσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αριζόνα για να καλύψει την ισχυρή ζήτηση των πελατών, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυσή της στην πολιτεία στα 265 δισεκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσε ο Γουέι.

τεχνητή νοημοσύνη

Η TSMC ποντάρει στη κατασκευή ημιαγωγών 2 νανομέτρων

«Αυτό αποσκοπεί στην κατασκευή αρκετών ή περισσότερων εργοστασίων πλακέτας ημιαγωγών για τεχνολογίες μαζικής παραγωγής δύο νανομέτρων MP, καθώς και προηγμένων εργοστασίων συσκευασίας για την υποστήριξη της ισχυρής πολυετούς ζήτησης από τους κορυφαίους πελάτες μας στις ΗΠΑ», είπε ο ίδιος.

Τα καθαρά κέρδη του ταϊβανέζικου τεχνολογικού γίγαντα για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο ήταν ρεκόρ για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο και αυξήθηκαν κατά 23,4% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,27 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, σημειώνοντας αύξηση 36% από τα 933,79 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προηγμένες τεχνολογίες -7 νανομέτρων και κάτω- αντιπροσώπευαν το 77% των συνολικών εσόδων από πλακίδια, ανέφερε η εταιρεία.

Η τεχνολογία επεξεργασίας 5 νανομέτρων αποτελούσε το 33% των εσόδων της TSMC για το δεύτερο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την τεχνολογία 3 νανομέτρων στο 30%, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Γουέντελ Χουάνγκ στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Πέμπτη.

Για τα έσοδα του 2026 ανά πλατφόρμα, η εταιρεία δήλωσε ότι οι υπολογιστές υψηλής απόδοσης αντιπροσώπευαν το 66% των εσόδων της, ακολουθούμενες από τα smartphones στο 22% και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στο 5%.

Η πιο πολύτιμη εταιρεία της Ασίας, η οποία έχει δεχθεί ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει για παγκόσμιους τεχνολογικούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Apple και Broadcom, είδε τις μετοχές της να κερδίζουν 1,23% την Πέμπτη. Η μετοχή έχει αυξηθεί πάνω από 58% μέχρι στιγμής φέτος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ινδία: Αποκτά δεύτερη startup ΑΙ αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων
World

Δεύτερος ΑΙ μονόκερος στην Ινδία μέσα σε έναν μήνα
TSMC: Θα επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια στην Αριζόνα μετά από κέρδη ρεκόρ
World

Eπιπλέον 100 δισ. δολ. επενδύσεις από την TSMC στην Αριζόνα
Uber: Εξαγοράζει την Delivery Hero προς 14,8 δισ.
World

Έκλεισε το deal Uber - Delivery Hero προς 14,8 δισ.
Μπιρόλ: Σε κίνδυνο η παγκόσμια οικονομία λόγω Ορμούζ
World

Καμπανάκι Μπιρόλ - Σε κίνδυνο η παγκόσμια οικονομία λόγω Ορμούζ
Μερτς: Οχι αρνητικός κατ’ αρχήν στην πώληση της Commerzbank
World

Μερτς: Οχι αρνητικός κατ' αρχήν στην πώληση της Commerzbank
Μπάφετ: Εγώ πρότεινα την επένδυση στην Alphabet – Λάθος που δεν το έκανα νωρίτερα
World

Ο Μπάφετ ήθελε να είχε επενδύσει νωρίτερα στη Google

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jumbo: Τι είπε ο Βακάκης για μέρισμα, Τουρκία, επενδύσεις και Ορμούζ
Business

Βακάκης: Ο πάγος στην Τουρκία, το Ορμούζ και το... μέρισμα

Γιατί ο Βακάκης κρατά στάση αναμονής πριν από μια νέα διανομή στους μετόχους – Η πίεση στη Ρουμανία και το guidance για τη Jumbo

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος Δάιος: Άνοδος πωλήσεων 7,6% στον ξενοδοχειακό τομέα το 2025
Business

Νέα επένδυση 12,5 εκατ. από τον όμιλο Δάιο στην Κρήτη

Η βελτίωση του Όμιλος Δάιος αποδίδεται στην πορεία του Daios Cove στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στην αύξηση των τιμών πώλησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών

Λάμπρος Καραγεώργος
Euronext: Στην ενιαία πλατφόρμα IR και οι ελληνικές εισηγμένες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην ενιαία πλατφόρμα IR της Euronext και οι ελληνικές εισηγμένες

Η Euronext Athens αντικαθιστά το IR Broadcasting με το EngageStream - Αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας των εισηγμένων με τους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πολυτελή ακίνητα: Ημιτελές ρετιρέ στο Μπέβερλι Χιλς θα πωληθεί για το ποσό ρεκόρ των 200 εκ. δολαρίων
World

Τιμές που ζαλίζουν - 200 εκατ. για ένα... ημιτελές ρετιρέ

Εάν το διαμέρισμα στο Aman του Μπέβερλι Χιλς κλείσει για αυτήν την τιμή, θα γίνει το πιο ακριβό διαμέρισμα που πωλείται στην περιοχή του Λος Άντζελες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εθνική Τράπεζα: Νέα AI φωνητική εξυπηρέτηση στο contact center
Τράπεζες

Η Εθνική φέρνει το voice AI στην τραπεζική εξυπηρέτηση

Η AI agent «Σοφία», που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα, αναλαμβάνει μέρος της εξυπηρέτησης πελατών - Σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών έως το τέλος του έτους

Γιώργος Πολύζος
Funky Buddha: Γιατί επένδυσε στην Tom Tailor
Business

Νέο κεφάλαιο με την Tom Tailor ανοίγει η Funky Buddha - Τα σχέδια

Το πλάνο της Funky Buddha προβλέπει ανάπτυξη περίπου 15 σημείων Tom Tailor σε βάθος πενταετίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου – Γιώργος Μανέττας
ΕΥΔΑΠ: Στην Ανατολική Αττική το 40% του επενδυτικού προγράμματος των 2,5 δισ. ευρώ 
Business

ΕΥΔΑΠ: Το σχέδιο για να μπει τέλος στους βόθρους της Αν. Αττικής

Η μεγάλη επένδυση στο ανακυκλωμένο νερό για την άρδευση 13.000 στρεμμάτων.  Ποια έργα  θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2030;

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Προσέλκυσαν κεφάλαια 12,5 δισ. ευρώ μέσα σε 1,5 χρόνο
Τράπεζες

Κεφάλαια 12,5 δισ. προσέλκυσαν σε 1,5 χρόνο οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να σηκώσουν με άνεση και ευνοϊκούς όρους τα κεφάλαια που χρειάζονται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από World
Ινδία: Αποκτά δεύτερη startup ΑΙ αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων
World

Δεύτερος ΑΙ μονόκερος στην Ινδία μέσα σε έναν μήνα

Μέσα σε έναν μήνα από τότε που η ινδική Sarvam αποτιμήθηκε σε πάνω από 1 δισ. δολ. η startup vibe coding Emergent έγινε ο δεύτερος μονόκερος τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Uber: Εξαγοράζει την Delivery Hero προς 14,8 δισ.
World

Έκλεισε το deal Uber - Delivery Hero προς 14,8 δισ.

Τι προβλέπει η συγχώνευση Uber και Delivery Hero - Η ξεχωριστή συμφωνία με την SSW Partners

Μπιρόλ: Σε κίνδυνο η παγκόσμια οικονομία λόγω Ορμούζ
World

Καμπανάκι Μπιρόλ - Σε κίνδυνο η παγκόσμια οικονομία λόγω Ορμούζ

«Οι αγορές είναι νευρικές» και έρχονται αντιμέτωπες με «μεγάλη αβεβαιότητα», προειδοποιεί ο Φατίχ Μπιρόλ

Μερτς: Οχι αρνητικός κατ’ αρχήν στην πώληση της Commerzbank
World

Μερτς: Οχι αρνητικός κατ' αρχήν στην πώληση της Commerzbank

«Δεν εμποδίζουμε αυτήν τη συγχώνευση», δήλωσε ο Μερτς την Τετάρτη στο Βερολίνο

Μπάφετ: Εγώ πρότεινα την επένδυση στην Alphabet – Λάθος που δεν το έκανα νωρίτερα
World

Ο Μπάφετ ήθελε να είχε επενδύσει νωρίτερα στη Google

Ο Μπάφετ σε συνέντευξή του έδωσε την πρώτη δημόσια εξήγηση για το πώς ο όμιλος κατέστησε την Alphabet μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές του συμμετοχές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Θα επιβάλουν δασμούς 25% σε προϊόντα από τη Βραζιλία
World

Δασμούς 25% σε προϊόντα Βραζιλίας επιβάλλουν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εξαιρούν από τους δασμούς το βοδινό κρέας και τον καφέ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία
World

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία

Η πώληση οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ συμπίπτει με την αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Latest News
Λιπάσματα: Πράσινο φως Κομισιόν για την ενίσχυση των 41 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα
AGRO

Πράσινο φως από την Κομισιόν για την ενίσχυση στα λιπάσματα

Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης για τα λιπάσματα είναι 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο

Ινδία: Αποκτά δεύτερη startup ΑΙ αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων
World

Δεύτερος ΑΙ μονόκερος στην Ινδία μέσα σε έναν μήνα

Μέσα σε έναν μήνα από τότε που η ινδική Sarvam αποτιμήθηκε σε πάνω από 1 δισ. δολ. η startup vibe coding Emergent έγινε ο δεύτερος μονόκερος τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γεωργία: Πώς θα γίνει ένα πιο ελκυστικό επάγγελμα έως το 2050
AGRO

Πώς θα γίνει η γεωργία ένα πιο ελκυστικό επάγγελμα έως το 2050

Η προσέλκυση και διατήρηση των επόμενων γενιών αγροτών θα εξαρτάται από την ποιότητα ζωής που είναι διαθέσιμη στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές

TSMC: Θα επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια στην Αριζόνα μετά από κέρδη ρεκόρ
World

Eπιπλέον 100 δισ. δολ. επενδύσεις από την TSMC στην Αριζόνα

Η TSMC κατέγραψε αύξηση κερδών άνω του 77% σε ετήσια βάση και πάνω από 23% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

ΑΑΔΕ: Σε ισχύ η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών – Η διαδικασία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σε ισχύ η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών - Η διαδικασία

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή εξειδικεύεται η διαδικασία για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

AKTOR: «Παράθυρο» Εξάρχου για ΑΜΚ μεγαλύτερη των 650 εκατ.
Business

«Παράθυρο» Εξάρχου για ΑΜΚ στην AKTOR άνω των 650 εκατ.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR ανήγγειλε στη ΓΣ το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου

Χρήστος Κολώνας
Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: Ανακαινίζονται επιπλέον 240 σχολεία σε όλη τη χώρα
Κατασκευές

Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: Ανακαινίζονται επιπλέον 240 σχολεία σε όλη τη χώρα

Με τη νέα δωρεά 100 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» από την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς

Παναμάς: Συνάντηση αξιωματούχων στο Πεκίνο για τον τερματισμό της διαμάχης
Ναυτιλία

Αξιωματούχοι του Παναμά στο Πεκίνο για να λήξει ναυτιλιακή διαμάχη

Τα πλοία σπεύδουν να κατεβάσουν τις σημαίες Παναμά μετά την αύξηση των απαγορεύσεων απόπλου από την Κίνα

ΕΕ: Αποτελεσματική αλλά με ανάγκη απλούστευσης η οδηγία για τη νιτρορύπανση
AGRO

Αποτελεσματική αλλά με ανάγκη απλούστευσης η οδηγία για τη νιτρορύπανση

Η πρώτη συνολική αξιολόγηση της οδηγίας της ΕΕ για τη νιτρορύπανση από το 1991, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε άμυνα έναντι των πωλητών και σήμερα η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε άμυνα έναντι των πωλητών και σήμερα το ΧΑ

Μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, το ΧΑ προσπαθεί σήμερα να απορροφήσει τις πιέσεις των πωλητών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Τι ψάχνει στα εισοδήματα από το εξωτερικό
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Για ποιους χτυπάει η καμπάνα της εφορίας

Στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική τους κατοικία

Ελληνική οικονομία: Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;
Macro

Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Η ενεργειακή αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του 2026, όπως και συνολικά την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
ElvalHalcor: Στα 4,20 ευρώ η τιμή της ΑΜΚ – Ισχυρή η ζήτηση
Business

Στα 4,20 ευρώ η τιμή της ΑΜΚ της ElvalHalcor, ισχυρή η ζήτηση

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών της ElvalHalcor έως και τις 15 Ιουλίου υπερκαλύπτει τον αριθμό των νέων μετοχών που προσφέρονται

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές, παραμένει η γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό πίεση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παραμένει η γεωπολιτική αβεβαιότητα

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εξοικονομώ: Στις 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για το Β’ ΠΕΑ
Εξοικονόμηση

Εξοικονομώ: Στις 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για το Β' ΠΕΑ

Το ΥΠΕΝ είχε δώσει παράταση στους δικαιούχους των έξι ενεργών προγραμμάτων «Εξοικονομώ» να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους έως τις 17 Ιουλίου

Λιπάσματα: Ζητείται παράταση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης της ενίσχυσης
AGRO

Ζητείται παράταση στις αιτήσεις για την ενίσχυση στα λιπάσματα

Στόχος να διασφαλιστεί ότι κανένας δικαιούχος παραγωγός δεν θα αποκλειστεί άδικα από την ενίσχυση στα λιπάσματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies