TSMC: Θα επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια στην Αριζόνα μετά από κέρδη ρεκόρ

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Αύξηση 77,4% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co – TSMC την Πέμπτη ξεπερνώντας προηγούμενες εκτιμήσεις και συνεχίζοντας να σημειώνει διαδοχικά ρεκόρ.

Το CNBC ανέφερε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του μεγαλύτερου κατασκευαστή ημιαγωγών στον κόσμο σε σύγκριση με τις προβέψεις:

Έσοδα: 1,27 τρισεκατομμύρια νέα δολάρια Ταϊβάν (39,45 δισεκατομμύρια δολάρια) έναντι 1,264 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Ταϊβάν που αναμένονταν

Καθαρά κέρδη: 706,56 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν έναντι 632,64 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ταϊβάν που αναμένονταν

Η εταιρεία προέβλεψε έσοδα για το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 44,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 45,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με περιθώριο λειτουργικού κέρδους 56% έως 58%. «Η ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να είναι εξαιρετικά ισχυρή», δήλωσε ο πρόεδρος της TSMC, Σι Σι Γουέι.

Η TSMC θα επενδύσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αριζόνα για να καλύψει την ισχυρή ζήτηση των πελατών, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυσή της στην πολιτεία στα 265 δισεκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσε ο Γουέι.

Η TSMC ποντάρει στη κατασκευή ημιαγωγών 2 νανομέτρων

«Αυτό αποσκοπεί στην κατασκευή αρκετών ή περισσότερων εργοστασίων πλακέτας ημιαγωγών για τεχνολογίες μαζικής παραγωγής δύο νανομέτρων MP, καθώς και προηγμένων εργοστασίων συσκευασίας για την υποστήριξη της ισχυρής πολυετούς ζήτησης από τους κορυφαίους πελάτες μας στις ΗΠΑ», είπε ο ίδιος.

Τα καθαρά κέρδη του ταϊβανέζικου τεχνολογικού γίγαντα για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο ήταν ρεκόρ για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο και αυξήθηκαν κατά 23,4% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,27 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, σημειώνοντας αύξηση 36% από τα 933,79 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προηγμένες τεχνολογίες -7 νανομέτρων και κάτω- αντιπροσώπευαν το 77% των συνολικών εσόδων από πλακίδια, ανέφερε η εταιρεία.

Η τεχνολογία επεξεργασίας 5 νανομέτρων αποτελούσε το 33% των εσόδων της TSMC για το δεύτερο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την τεχνολογία 3 νανομέτρων στο 30%, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Γουέντελ Χουάνγκ στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Πέμπτη.

Για τα έσοδα του 2026 ανά πλατφόρμα, η εταιρεία δήλωσε ότι οι υπολογιστές υψηλής απόδοσης αντιπροσώπευαν το 66% των εσόδων της, ακολουθούμενες από τα smartphones στο 22% και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στο 5%.

Η πιο πολύτιμη εταιρεία της Ασίας, η οποία έχει δεχθεί ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει για παγκόσμιους τεχνολογικούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Apple και Broadcom, είδε τις μετοχές της να κερδίζουν 1,23% την Πέμπτη. Η μετοχή έχει αυξηθεί πάνω από 58% μέχρι στιγμής φέτος.