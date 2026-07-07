Οι γίγαντες τσιπ μνήμης δημιουργούν ένα περιορισμένο απόθεμα ασφαλείας ενόψει ύφεσης

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Τα τσιπ μνήμης μπορεί να βρίσκονται εν μέσω μιας ιστορικής, αν και αβέβαιης, άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο κίνδυνος μιας επώδυνης κάμψης εξακολουθεί να ελλοχεύει. Αυτός ίσως είναι ο λόγος για τον οποίο οι κολοσσοί του κλάδου Samsung Electronics και SK Hynix στρέφονται σε πολυετή συμβόλαια για να εξασφαλίσουν στην προστασία των κερδών τους. Πρόκειται για μια συνετή κίνηση, δεδομένων των συνδυασμένων μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων ύψους 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του νοτιοκορεατικού διδύμου και των ευρύτερων προειδοποιήσεων για εξασθένηση της ζήτησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι όροι θα έχουν σημασία, αλλά τέτοιου είδους μέτρα ενδέχεται απλώς να μετριάσουν αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια θεαματική κατάρρευση.

Για να εκτιμήσει κανείς πόσο σοβαρή είναι η τρέχουσα έλλειψη σε τσιπ αποθήκευσης δεδομένων, δεν χρειάζεται να κοιτάξει πέρα από τα κέρδη δευτέρου τριμήνου της Samsung. Ο τιτάνας των 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ενημέρωσε την Τρίτη τους επενδυτές ότι τα λειτουργικά κέρδη για το πιο πρόσφατο τρίμηνο θα αγγίξουν πιθανότατα τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, μια εντυπωσιακή αύξηση 19 φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αυτό θέτει την εταιρεία σε τροχιά επίτευξης μιας αύξησης άνω του 750% στα ετήσια λειτουργικά κέρδη, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στα 243 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών στη Visible Alpha. Η ανταγωνίστρια SK Hynix, που εδρεύει στην ίδια πόλη, φαίνεται πιθανό να υπερπενταπλασιάσει τα λειτουργικά της κέρδη φέτος.

Η έλλειψη πιθανότατα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, όταν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα παραγωγική ικανότητα από τη Samsung και την SK. Μέχρι το 2028, οι μέσες τιμές πώλησης της Samsung για τη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM) —η οποία χρησιμοποιείται στα πάντα, από διακομιστές κέντρων δεδομένων μέχρι υπολογιστές και έξυπνα κινητά— θα μειωθούν περισσότερο από το μισό, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Bernstein τον περασμένο μήνα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες κάμψεις της αγοράς, ωστόσο, οι κατασκευαστές δεσμεύουν όλο και περισσότερο τους πελάτες τους με πολυετή συμβόλαια. Οι λεπτομέρειες συνήθως δεν αποκαλύπτονται, αλλά στελέχη της Micron αποκάλυψαν πρόσφατα ότι πολλές από αυτές τις συμφωνίες έχουν σχεδιαστεί ως συμφωνίες τύπου “take-or-pay”. Αυτές υποχρεώνουν τους πελάτες να πληρώνουν για τις ετήσιες δεσμεύσεις όγκου παραγγελίας τους σε μια τιμή εντός ενός συμφωνημένου εύρους, ανεξάρτητα από το αν θέλουν τα τσιπ μνήμης είτε όχι. Ορισμένες συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης προκαταβολές μετρητών και άλλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις.

Είναι προτιμότερο από το τίποτα. Ωστόσο, αυτά τα συμβόλαια φαίνεται απίθανο να προσφέρουν πλήρη προστασία στους κατασκευαστές τσιπ. Ο αναλυτής της Morningstar, Jing Jie Yu, εκτιμά ότι οι περισσότερες από αυτές τις πολυετείς συμφωνίες αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα πέμπτο της συνολικής αξίας των συμβολαίων και καλύπτουν διάστημα μόλις τριών ετών. Αυτό σημαίνει ότι θα λήξουν έως το 2028, όταν οι τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Επιπλέον, η Samsung και η SK ανακοίνωσαν πρόσφατα τεράστια, μακροπρόθεσμα σχέδια επενδύσεων σε τσιπ, συνολικού ύψους 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δεσμεύσεις αυτές έρχονται καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την εξασθένηση της επενδυτικής διάθεσης από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Μόλις τον περασμένο μήνα, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) προειδοποίησε ότι οι απογοητευτικές αποδόσεις από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να «μετατρέψουν την έκρηξη των κεφαλαιουχικών δαπανών σε μια παρατεταμένη επενδυτική κατάρρευση». Τα πολυετή συμβόλαια αφήνουν τους γίγαντες των τσιπ μνήμης μόνο ελαφρώς λιγότερο εκτεθειμένους.