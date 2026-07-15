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AKTOR: Στην ΑΜΚ και η Blue Silk του Αγγέλου με 50 εκατ. ευρώ

Μετά τις εταιρείες Winex και Castellano και ο τρίτος κύριος μέτοχος της AKTOR, η Blue Silk ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Business 15.07.2026, 18:48
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AKTOR: Στην ΑΜΚ και η Blue Silk του Αγγέλου με 50 εκατ. ευρώ
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Ψήφο εμπιστοσύνης στην AKTOR και το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ δίνει και ο τρίτος κύριος μέτοχος του ελληνικού ομίλου.

Όπως ανακοίνωσε η Blue Silk του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Αγγέλου θα συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR με 50 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή της Blue Silk στην ΑΜΚ της AKTOR

Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης στο Euronext Athens η Blue Silk (CY) Ltd., η οποία κατέχει σήμερα ποσοστό περίπου 15,9% των κοινών μετοχών της AKTOR, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο στρατηγικό όραμα της διοίκησης της εταιρείας και στη δέσμευσή της για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την επιφύλαξη των τελικών όρων και προϋποθέσεων της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Blue Silk (CY) Ltd. γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας με νέα επένδυση ποσού έως 50 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή των WINEX και Castellano στην ΑΜΚ της AKTOR

Η AKTOR στην ανακοίνωση της υπενθυμίζει ότι έχει λάβει ενημέρωση και για τη συμμετοχή των άλλων δύο βασικών μετόχων WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited ενδιαφέρον συμμετοχής στην προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου AKTOR.

Η WINEX ανήκει στους Μπάκο, Καϋμενάκη και Εξάρχου και η Castellano στην οικογένεια Γκότση. Τα ποσοστά τους στο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR σήμερα είναι 40,5% και 19,5%, αντίστοιχα.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου πρόεδρος και CEO της AKTOR είχε ανακοινώσει ότι οι WINEX και Castellano θα συμμετέχουν με 300 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ. Η διαβεβαίωση της συμμετοχής της Blue Silk με 50 εκατ. ευρώ, ανεβάζει το «κλειδωμένο» ποσό της συνολικής αύξησης κεφαλαίου στα 350 εκατ. ευρώ και οπότε αναζητούνται από την αγορά άλλα 300 εκατ. ευρώ.

Η γενική συνέλευση των μετόχων

Υπενθυμίζεται ότι αύριο 16 Ιουλίου πραγματοποιείται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της AKTOR όπου ανάμεσα στα θέματα τα οποία καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι είναι η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της εισηγμένης για την διενέργεια της ΑΜΚ και την κατανομή των μετοχών.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου είχε κάνει γνωστό ότι το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου.

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