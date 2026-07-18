ΗΑΕ: Η EDGE θα αποκτήσει την βραζιλιάνικη AKAER επεκτείνοντας σημαντικά τον τομέα της αεροδιαστημικής

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Συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της βραζιλιάνικης εταιρείας αεροδιαστημικής μηχανικής AKAER ανακοίνωσε ο όμιλος άμυνας και προηγμένης τεχνολογίας EDGE των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η κίνηση αποσκοπεί στη διεύρυνση των μηχανικών δυνατοτήτων του ομίλου και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του.

Η προτεινόμενη εξαγορά, η οποία τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και των συνήθων όρων ολοκλήρωσης, θα δώσει στην EDGE πρόσβαση σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες τεχνογνωσίας στον τομέα της αεροδιαστημικής μηχανικής. Παράλληλα, θα δημιουργήσει για τον όμιλο μια ισχυρή μηχανική βάση στη Βραζιλία, αναφέρει η Gulf News, από το Ντουμπάι.

Η AKAER ιδρύθηκε το 1992 και έχει την έδρα της στο São José dos Campos. Έχει αποκτήσει ισχυρή φήμη στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας, παρέχοντας μηχανικές λύσεις για στρατιωτικά και εμπορικά προγράμματα αεροσκαφών.

Η εταιρεία έχει επίσης συνεργαστεί με την EDGE σε πολλά έργα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), δημιουργώντας αυτό που οι δύο εταιρείες περιγράφουν ως ισχυρή βάση για στενότερη συνεργασία.

Ο Χαμάντ Αλ Μαράρ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου EDGE, δήλωσε στη Gulf News ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τις μηχανικές δυνατότητες του ομίλου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια για τους εργαζομένους και τους πελάτες της AKAER.

Μηχανικό βάθος φέρνει η συμφωνία στην EDGE

«Η AKAER προσθέτει ουσιαστικό βάθος στις μηχανικές δυνατότητες της EDGE. Πρόκειται για μια εξαιρετικά εξειδικευμένη ομάδα, με τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην υλοποίηση σύνθετων αεροδιαστημικών προγραμμάτων, και αυτή η τεχνογνωσία ενισχύει όσα μπορούμε να προσφέρουμε σε ολόκληρο τον όμιλο», ανέφερε.

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε τη συνέχεια για τους ανθρώπους της AKAER, τα προγράμματά της και τους πελάτες της, ενώ παράλληλα θέτουμε τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την EDGE, η εξαγορά θα ενισχύσει τις δυνατότητές της σε τομείς όπως η οπτρονική, τα ηλεκτροοπτικά και τα υπέρυθρα συστήματα, καθώς και οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το διάστημα. Αναμένεται επίσης να υποστηρίξει τη βιομηχανική παραγωγή βασικών προγραμμάτων UAV, διευρύνοντας τους διαθέσιμους μηχανικούς πόρους του ομίλου.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η AKAER έχει παράσχει περισσότερες από 10 εκατομμύρια ώρες μηχανικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα αεροδιαστημικών έργων.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει εργασίες στα μαχητικά αεροσκάφη Gripen NG της Saab, στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürjet της Turkish Aerospace, στα προγράμματα Super Tucano, KC-390, ERJ-E1 και ERJ-E2 της Embraer, καθώς και στα επιχειρηματικά αεροσκάφη Legacy 450 και 500. Η εταιρεία έχει επίσης παράσχει μηχανική υποστήριξη στα αεροσκάφη Boeing 747-8, στα B-250 της Calidus και στον στόλο αεροσκαφών P-3 Orion της Βραζιλιάνικης Πολεμικής Αεροπορίας.

Η EDGE ανέφερε ότι η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διεύρυνση του διεθνούς της αποτυπώματος και την ενίσχυση των μηχανικών δυνατοτήτων της σε σημαντικές αγορές παγκοσμίως.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AKAER θα συνεχίσει να λειτουργεί από τη Βραζιλία, διατηρώντας την τοπική διοίκησή της, τις σχέσεις της με τους πελάτες και το καθεστώς της ως Empresa Estratégica de Defesa, δηλαδή ως Εταιρεία Στρατηγικής Άμυνας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Βραζιλίας.