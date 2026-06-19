ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου

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Πακέτο συνολικού ύψους 1 τρις Ντίρχαμ (AED)-περίπου €236 δις για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας, με στόχο την άμβλυνση των χρηματοοικονομικών πιέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ανακοίνωσε σε έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ντουμπάϊ (DUBAI Executive Council) o Κυβερνήτης του Εμιράτου Sheihk bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Την ίδια ώρα, το σύνολο σχεδόν του Εμιρατινού ημερήσιου ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου ασχολείται, αφενός με τις επιπτώσεις των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και αφετέρου με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης μετά το πέρας των εχθροπραξιών, αναφέρει ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι.

Ειδικότερα, οι επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΑΕ επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς, όπως αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τουρισμός και αεροπορικές μεταφορές, αύξηση του κόστους ενέργειας και έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αναταραχή στο εμπόριο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ανασφάλεια για επενδύσεις και επιχειρηματικό κλίμα και πιθανό όφελος από υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα:

Αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν προσωρινά διακοπεί λόγω των συνεχών επιθέσεων και της αβεβαιότητας και φόβου που επικρατούν στις αγορές.

Η συνολική ψυχολογία των επενδυτών έχει επιδεινωθεί, προκαλώντας πτώση στους δείκτες αξίας και αναστολές εμπορικών δραστηριοτήτων σε προθεσμιακά και μετοχικά προϊόντα.

Τουρισμός και Αεροπορικές Μεταφορές

Σοβαρά πλήγματα αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία, ένας από τους βασικούς πυλώνες της Εμιρατινής Οικονομίας.

Οι ακυρώσεις πτήσεων, οι περιορισμοί αεροπορικών πτήσεων και η σταδιακή μείωση της τουριστικής ζήτησης μεταφράζονται σε σημαντικές απώλειες εσόδων. Το κλείσιμο ή η μερική λειτουργία αεροδρομίων, μαζί με ταξιδιωτικές οδηγίες από διάφορες κυβερνήσεις, έχει οδηγήσει σε μαζικές αναπροσαρμογές δρομολογίων και αύξηση λειτουργικών εξόδων για αεροπορικές εταιρείες.

Αύξηση κόστους ενέργειας και πληθωριστικές πιέσεις

Οι στρατιωτικές συγκρούσεις οδηγούν σε υπερβολική άνοδο των τιμών του πετρελαίου, κυρίως λόγω των κινδύνων στα ενεργειακά δίκτυα και στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, του κύριου δρόμου για εξαγωγές ενέργειας (πετρέλαιο και φ/α) από τον Αραβικό Κόλπο. Οι υψηλότερες τιμές καυσίμων και ενέργειας μεταφέρονται στα επιχειρηματικά κόστη και στα καταναλωτικά αγαθά, πιέζοντας τον γενικό πληθωρισμό και μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Αναταραχή στο εμπόριο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές και οι περιορισμοί στη περιοχή έχουν διαταράξει τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. Συνέπεια αυτών είναι η αύξηση στα κόστη logistics, ενώ ενδέχεται να φέρει ελλείψεις σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Ο κλάδος των logistics και όσες επιχειρήσεις εξαρτώνται από τα λιμάνια και τις αεροπορικές μεταφορές καταγράφουν σημαντικές μειώσεις της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αυξανόμενες χρεώσεις μεταφοράς.

Ανασφάλεια για επενδύσεις σε επιχειρηματικό κλίμα

Οι πολεμικές συγκρούσεις μειώνουν βραχυπρόθεσμα το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι αλλοδαποί επενδυτές τείνουν να αποφεύγουν γεωπολιτικά ασταθείς περιοχές.

Πιθανό όφελος από υψηλότερες τιμές ενέργειας

Σε ένα περισσότερο βραχυπρόθεσμο/μεσαίο σενάριο, υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξήσουν τα δημοσιονομικά έσοδα των ΗΑΕ, ενισχύοντας τα συναλλαγματικά αποθέματα και τις αγορές ενεργειακών προϊόντων. Παρόλα αυτά, η δυναμική αυτή είναι ασταθής και εξαρτάται από την διάρκεια και την έκταση των συγκρούσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναλύσεις του ηλεκτρονικού και έντυπου οικονομικού/επιχειρηματικού τύπου για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης των ΗΑΕ, μετά το τέλος των στρατιωτικών συγκρούσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους γεωπολιτικούς, οικονομικούς και στρατηγικούς παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες αυτοί είναι:

Ενίσχυση του ενεργειακού τομέα

Τα ΗΑΕ διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φ/α. Μακροπρόθεσμα, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερα δημοσιονομικά έσοδα, επιτρέποντας επενδύσεις σε υποδομές και σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας Επιπλέον τα ΗΑΕ επιταχύνουν τη μετάβαση σε πράσινη και πυρηνική ενέργεια, μειώνοντας κατ’αυτό τον τρόπο την εξάρτηση από το πετρέλαιο και αυξάνοντας την ενεργειακή ασφάλεια.

Διαφοροποίηση της Οικονομίας

Οι πολεμικές συγκρούσεις είναι πολύ πιθανόν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για μεγαλύτερες επενδύσεις στη τεχνολογία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, logistics και τουρισμό που δεν εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Μακροπρόθεσμα και, εφόσον υπάρξουν συνθήκες σταθεροποίησης, η στρατηγική των ΗΑΕ να γίνουν περιφερειακός κόμβος για τις νοτιο-ασιατικές αγορές μπορεί να ενισχυθεί μέσω υποδομών, λιμένων και αεροδρομίων.

Αναβάθμιση στρατηγικής ασφάλειας και επενδυτικής εμπιστοσύνης

Οι εμπειρίες από γεωπολιτική αστάθεια θα ενισχύσουν τις πολιτικές κυβερνοασφάλειας, ασφάλειας ενέργειας και στρατηγικών αποθεμάτων. Μακροπρόθεσμα, η ικανότητα των ΗΑΕ να διαχειρίζονται κρίσεις και να προστατεύουν τις επενδύσεις μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εμπιστοσύνης από πλευράς αλλοδαπών επενδυτών.

Τουρισμός & Πολιτιστική Στρατηγική

Παρά τα βραχυπρόθεσμα πλήγματα, τα ΗΑΕ συνεχίζουν να επενδύουν σε πολιτιστικά και τουριστικά έργα μεγάλης κλίμακας, όπως η EXPO 2020 legacy projects και νέα θεματικά πάρκα. Επιπλέον, η ανακατασκευή και προώθηση του τουρισμού μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερα διεθνή κεφάλαια μετά την σταθεροποίηση της περιοχής.

Διαχείριση γεωπολιτικού κινδύνου

Μακροπρόθεσμα, η περιοχή παραμένει ευάλωτη σε εντάσεις με το Ιράν και άλλα Κράτη του Κόλπου. Η οικονομική ανάπτυξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από διπλωματικές στρατηγικές, ενεργειακή διαφοροποίηση και οικονομική ανθεκτικότητα. Η εμπειρία από κρίσεις μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες πολιτικές ανάπτυξης που μειώνουν την ευπάθεια σε εξωτερικές αναταράξεις.