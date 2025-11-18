Airbus: Κέρδισε παραγγελία για 150 αεροσκάφη απο τη flydubai

Παραγγελία για 150 αεροσκάφη A321 neo από την flydubai, την ταχέως αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, κέρδισε η ευρωπαική Airbus εκτοπίζοντας την Boeing.

Η ανακοίνωση για την (προσωρινή) παραγγελία ήρθε τη δεύτερη ημέρα της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης «Dubai Airshow» μετά την αναφορά του Reuters την Κυριακή ότι η ευρωπαϊκή Airbus ήταν έτοιμη να κερδίσει μια τριψήφια παραγγελία από την κρατική αεροπορική εταιρεία του Ντουμπάι.

«Είναι ένα συναρπαστικό βήμα για την επέκταση και τη διαφοροποίηση του στόλου μας», δήλωσε ο πρόεδρος της flydubai, Σεϊχ Αχμέντ μπιν Σαϊντ Αλ Μακτούμ, σε συνέντευξη Τύπου.

Η Flydubai έχει αγοράσει στο παρελθόν αεροσκάφη από την Boeing (από την ίδρυσή της το 2008 και σχεδόν ως αποκλειστικός προμηθευτής) ως αδελφή αεροπορική εταιρεία της Emirates του Ντουμπάι.

Η παραγγελία της Boeing

Η Boeing, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπραγματεύεται για να καλύψει μέρος των αναγκών ανάπτυξης μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες που χρησιμοποιούν το 737 MAX.

Οι συνομιλίες συνεχίζονταν την Τρίτη για μια πιθανή παραγγελία δεκάδων αεροσκαφών Boeing, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η συμφωνία δεν είναι εγγυημένη, καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ρευστές, αλλά αν επιβεβαιωθεί, η Airbus θα συνεχίσει να κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των νέων δραστηριοτήτων της αεροπορικής εταιρείας, ενώ θα εξισορροπηθεί περίπου ο συνολικός στόλος, ανέφεραν.

Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Flydubai δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Η Flydubai εκμεταλλεύεται σήμερα περίπου 95 Boeing 737, συμπεριλαμβανομένων 69 αεροσκαφών MAX, και έχει παραγγείλει περισσότερα.

Η ανακοίνωση της Τρίτης ήταν η δεύτερη εμπορική επιτυχία στην έκθεση, μετά την έκπληξη που προκάλεσε η Boeing τη Δευτέρα, όταν εξασφάλισε παραγγελία για 65 επιπλέον αεροσκάφη 777X από την Emirates, παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις.

Ο πρόεδρος της Emirates Airline, Τιμ Κλάρκ, δήλωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία δεν είναι ακόμη έτοιμη να παραγγείλει το ανταγωνιστικό Airbus A350-1000, διαψεύδοντας τις φήμες για συμφωνία στην έκθεση.