Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]

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Σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια παραμένουν υψηλότερα από τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αυξάνονται και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν τεράστια κεφάλαια, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου συγκεντρώνουν πρωτοφανή αποθέματα μετρητών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος· προσφέρουν στρατηγική ευελιξία, επιτρέποντας στις εταιρείες να χρηματοδοτούν εξαγορές, να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, να ανταμείβουν τους μετόχους μέσω επαναγορών ιδίων μετοχών και μερισμάτων ή να αντέχουν σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Ως «ταμειακά διαθέσιμα» (cash and short-term investments) υπολογίζονται τόσο τα μετρητά όσο και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλοι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι.

Οι ισολογισμοί των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών δείχνουν ότι η τεχνολογία εξακολουθεί να κυριαρχεί, αν και στη λίστα που συντάχθηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία της Visual Capitalist και της TradingView συναντά κανείς επίσης επενδυτικούς ομίλους, χρηματοπιστωτικές εταιρείες και ενεργειακούς κολοσσούς.

H Berkshire Hathaway στην κορυφή – Ακολουθούν CITIC Limited και Alphabet

Στην κορυφή βρίσκεται με μεγάλη διαφορά η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ. Ο επενδυτικός όμιλος διαθέτει περισσότερα από 380 δισ. δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, κυρίως σε αμερικανικά έντοκα γραμμάτια. Η συσσώρευση αυτών των κεφαλαίων αντανακλά την επιφυλακτική στάση του Μπάφετ απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των αγορών, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει στην Berkshire τεράστια δύναμη πυρός για μελλοντικές εξαγορές.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κινεζική CITIC Limited, με ταμειακά διαθέσιμα που προσεγγίζουν τα 170 δισ. δολάρια. Ο πολυσχιδής όμιλος δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υποδομών, της μεταποίησης και των φυσικών πόρων, γεγονός που απαιτεί σημαντικά αποθέματα ρευστότητας.

Ακολουθούν οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί. Η Alphabet, μητρική της Google, διατηρεί περίπου 127 δισ. δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Η ισχυρή κερδοφορία από τη διαφήμιση και το cloud computing της επιτρέπει να χρηματοδοτεί τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να επιβαρύνει τον ισολογισμό τ

Amazon, TSMC, Microsoft και Meta

Πολύ κοντά βρίσκεται η Amazon, με διαθέσιμα άνω των 125 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τη ρευστότητά της τόσο για τη συνεχή επέκταση των υπηρεσιών cloud μέσω της AWS όσο και για επενδύσεις σε κέντρα logistics, αυτοματοποίηση και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών στον κόσμο. Τα διαθέσιμά της προσεγγίζουν τα 100 δισ. δολάρια, προσφέροντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαιρετικά δαπανηρών επενδύσεων που απαιτούν οι νέες γενιές μικροτσίπ.

Η Microsoft εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πιο εύρωστες εταιρείες παγκοσμίως, με περίπου 90 δισ. δολάρια σε ταμειακά διαθέσιμα. Παρότι επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές χάρη στις δραστηριότητές της στο λογισμικό, το cloud και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται η Meta Platforms, η οποία διατηρεί περισσότερα από 80 δισ. δολάρια σε ρευστότητα. Τα υψηλά περιθώρια κέρδους από τη διαφήμιση επιτρέπουν στην εταιρεία να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων και τις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας.

Volkswagen, PDD Holdings και Apple συμπληρώνουν την δεκάδα

Η Volkswagen αποτελεί μία από τις ελάχιστες βιομηχανικές εταιρείες που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, με περίπου 77 δισ. δολάρια σε διαθέσιμα. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η ανάπτυξη λογισμικού και οι μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση τόσο ισχυρής ρευστότητας.

Η κινεζική PDD Holdings, μητρική της Temu και της Pinduoduo, έχει επίσης δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό ταμειακό απόθεμα που προσεγγίζει τα 70 δισ. δολάρια. Η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η διεθνής επέκταση της Temu έχουν ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές της ροές.

Τη δεκάδα συμπληρώνει η Apple, η οποία, παρά τις συνεχείς επαναγορές ιδίων μετοχών και τις υψηλές διανομές προς τους μετόχους, εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 67 δισ. δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Η εταιρεία έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να μειώσει σταδιακά τα καθαρά ταμειακά της διαθέσιμα, αξιοποιώντας μέρος της ρευστότητας για την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

Η κυριαρχία των τεχνολογικών ομίλων δεν είναι τυχαία. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια κέρδους, απαιτούν σχετικά περιορισμένες επενδύσεις σε φυσικές υποδομές σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και παράγουν τεράστιες ελεύθερες ταμειακές ροές. Παράλληλα, η «κούρσα» της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων, επεξεργαστές και υπολογιστικές υποδομές, γεγονός που καθιστά τη διατήρηση μεγάλων ταμειακών αποθεμάτων στρατηγικό πλεονέκτημα.

Την ίδια στιγμή, τα υψηλότερα επιτόκια έχουν μεταβάλει τη φιλοσοφία διαχείρισης των διαθεσίμων. Σε αντίθεση με την περίοδο των μηδενικών επιτοκίων, σήμερα ακόμη και η τοποθέτηση των μετρητών σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα αποφέρει σημαντικές αποδόσεις. Αυτό εξηγεί γιατί αρκετές εταιρείες, και ιδιαίτερα η Berkshire Hathaway, προτιμούν να διατηρούν μεγάλα αποθέματα ρευστότητας μέχρι να εμφανιστούν ελκυστικότερες επενδυτικές ευκαιρίες.