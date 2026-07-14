 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

World 18.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
Κείμενο Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια παραμένουν υψηλότερα από τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αυξάνονται και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν τεράστια κεφάλαια, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου συγκεντρώνουν πρωτοφανή αποθέματα μετρητών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος· προσφέρουν στρατηγική ευελιξία, επιτρέποντας στις εταιρείες να χρηματοδοτούν εξαγορές, να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, να ανταμείβουν τους μετόχους μέσω επαναγορών ιδίων μετοχών και μερισμάτων ή να αντέχουν σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Ως «ταμειακά διαθέσιμα» (cash and short-term investments) υπολογίζονται τόσο τα μετρητά όσο και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλοι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι.

Οι ισολογισμοί των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών δείχνουν ότι η τεχνολογία εξακολουθεί να κυριαρχεί, αν και στη λίστα που συντάχθηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία της Visual Capitalist και της TradingView συναντά κανείς επίσης επενδυτικούς ομίλους, χρηματοπιστωτικές εταιρείες και ενεργειακούς κολοσσούς.

H Berkshire Hathaway στην κορυφή – Ακολουθούν CITIC Limited και Alphabet

Στην κορυφή βρίσκεται με μεγάλη διαφορά η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ. Ο επενδυτικός όμιλος διαθέτει περισσότερα από 380 δισ. δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, κυρίως σε αμερικανικά έντοκα γραμμάτια. Η συσσώρευση αυτών των κεφαλαίων αντανακλά την επιφυλακτική στάση του Μπάφετ απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των αγορών, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει στην Berkshire τεράστια δύναμη πυρός για μελλοντικές εξαγορές.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κινεζική CITIC Limited, με ταμειακά διαθέσιμα που προσεγγίζουν τα 170 δισ. δολάρια. Ο πολυσχιδής όμιλος δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υποδομών, της μεταποίησης και των φυσικών πόρων, γεγονός που απαιτεί σημαντικά αποθέματα ρευστότητας.

Ακολουθούν οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί. Η Alphabet, μητρική της Google, διατηρεί περίπου 127 δισ. δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Η ισχυρή κερδοφορία από τη διαφήμιση και το cloud computing της επιτρέπει να χρηματοδοτεί τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να επιβαρύνει τον ισολογισμό τ

Amazon

Amazon, TSMC, Microsoft και Meta

Πολύ κοντά βρίσκεται η Amazon, με διαθέσιμα άνω των 125 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τη ρευστότητά της τόσο για τη συνεχή επέκταση των υπηρεσιών cloud μέσω της AWS όσο και για επενδύσεις σε κέντρα logistics, αυτοματοποίηση και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών στον κόσμο. Τα διαθέσιμά της προσεγγίζουν τα 100 δισ. δολάρια, προσφέροντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαιρετικά δαπανηρών επενδύσεων που απαιτούν οι νέες γενιές μικροτσίπ.

Η Microsoft εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πιο εύρωστες εταιρείες παγκοσμίως, με περίπου 90 δισ. δολάρια σε ταμειακά διαθέσιμα. Παρότι επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές χάρη στις δραστηριότητές της στο λογισμικό, το cloud και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται η Meta Platforms, η οποία διατηρεί περισσότερα από 80 δισ. δολάρια σε ρευστότητα. Τα υψηλά περιθώρια κέρδους από τη διαφήμιση επιτρέπουν στην εταιρεία να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων και τις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας.

Volkswagen

Volkswagen, PDD Holdings και Apple συμπληρώνουν την δεκάδα

Η Volkswagen αποτελεί μία από τις ελάχιστες βιομηχανικές εταιρείες που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, με περίπου 77 δισ. δολάρια σε διαθέσιμα. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η ανάπτυξη λογισμικού και οι μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση τόσο ισχυρής ρευστότητας.

Η κινεζική PDD Holdings, μητρική της Temu και της Pinduoduo, έχει επίσης δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό ταμειακό απόθεμα που προσεγγίζει τα 70 δισ. δολάρια. Η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η διεθνής επέκταση της Temu έχουν ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές της ροές.

Τη δεκάδα συμπληρώνει η Apple, η οποία, παρά τις συνεχείς επαναγορές ιδίων μετοχών και τις υψηλές διανομές προς τους μετόχους, εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 67 δισ. δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Η εταιρεία έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να μειώσει σταδιακά τα καθαρά ταμειακά της διαθέσιμα, αξιοποιώντας μέρος της ρευστότητας για την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

Η κυριαρχία των τεχνολογικών ομίλων δεν είναι τυχαία. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια κέρδους, απαιτούν σχετικά περιορισμένες επενδύσεις σε φυσικές υποδομές σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και παράγουν τεράστιες ελεύθερες ταμειακές ροές. Παράλληλα, η «κούρσα» της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων, επεξεργαστές και υπολογιστικές υποδομές, γεγονός που καθιστά τη διατήρηση μεγάλων ταμειακών αποθεμάτων στρατηγικό πλεονέκτημα.

Την ίδια στιγμή, τα υψηλότερα επιτόκια έχουν μεταβάλει τη φιλοσοφία διαχείρισης των διαθεσίμων. Σε αντίθεση με την περίοδο των μηδενικών επιτοκίων, σήμερα ακόμη και η τοποθέτηση των μετρητών σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα αποφέρει σημαντικές αποδόσεις. Αυτό εξηγεί γιατί αρκετές εταιρείες, και ιδιαίτερα η Berkshire Hathaway, προτιμούν να διατηρούν μεγάλα αποθέματα ρευστότητας μέχρι να εμφανιστούν ελκυστικότερες επενδυτικές ευκαιρίες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]
Volkswagen: Συναντήσεις της διοίκησης με το συμβούλιο εργαζομένων τον Αύγουστο
World

Συνελεύσεις διοίκησης- εργαζομένων της Volkswagen τον Αύγουστο για τις απολύσεις
Κίνα: Παραγγελίες νέων αεροσκαφών απο την Airbus
World

Κινεζικές παραγγελίες 17,8 δισ. δολ. στην Airbus
Στενά του Ορμούζ: Πόσο μακριά θα φτάσει το Ιράν για την υπεράσπισή τους;
World

Πόσο μακριά θα φτάσει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ;
Brexit: Πτώση 6%-8% του βρετανικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ
World

Πτώση 6%-8% του βρετανικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, χρησιμοποιεί GPS και επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέπει στους παίκτες να βρίσκουν και να πιάνουν εικονικά τέρατα σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Υγιεινή διατροφή: Το κόστος ακρίβυνε 25% μέσα σε πέντε χρόνια
World

Ακρίβυνε 25% σε 5 χρόνια το κόστος μιας υγιεινής διατροφής

Ως συνέπεια της ακρίβειας στην υγιεινή διατροφή, 2,69 δισ. άνθρωποι στον κόσμο υποσιτίζονται - Τι δείχνει μελέτη του ΟΗΕ

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τα deals, τα projects και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ
Business

Τα deals, οι επενδύσεις και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR εξέφρασε τη βεβαιότητα για την είσοδο διεθνών επενδυτών στην ΑΜΚ - Πληροφορίες για άντληση κεφαλαίων άνω των 700 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινηματογράφος: Σε τροχιά ρεκόρ οι εισπράξεις – Στην κορυφή η «Οδύσσεια»
Tέχνη και Ζωή

Σε τροχιά ρεκόρ ο κινηματογράφος - Στην κορυφή η «Οδύσσεια»

Πώς και πώς αναμένεται η «Οδύσσεια» στα ταμεία των αιθουσών IMAX - Η επιστροφή των μεγάλων στούντιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
efood: Τι σημαίνει η συμφωνία Uber – Delivery Hero για την ελληνική αγορά
Business

Η έκπληξη που έκρυβε για την efood το deal με την Uber

Η επόμενη μέρα της efood μετά την πώληση του μητρικού ομίλου στην Uber - Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στο ελληνικό delivery

Γιώργος Μανέττας
Nike: Ξέμεινε από φανέλες ποδοσφαίρου των ΗΠΑ τη χειρότερη στιγμή
Business of Sport

Η Nike ξέμεινε από επίσημες φανέλες μέσα στο Μουντιάλ

Η Nike ξαναστοκάρισε τις φανέλες της ομάδας αυτή την εβδομάδα, πολύ μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βραχυχρόνια μίσθωση: Λιγότερα καταλύματα, υψηλότερες τιμές και ανθεκτική ζήτηση
Τουρισμός

Λιγότερα Airbnb, ακριβότερες διακοπές

Η εικόνα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση διαφοροποιείται από τη συνολική πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, χρησιμοποιεί GPS και επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέπει στους παίκτες να βρίσκουν και να πιάνουν εικονικά τέρατα σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Volkswagen: Συναντήσεις της διοίκησης με το συμβούλιο εργαζομένων τον Αύγουστο
World

Συνελεύσεις διοίκησης- εργαζομένων της Volkswagen τον Αύγουστο για τις απολύσεις

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen έχει προγραμματισει συναντησεις με τον CEO της εταιρείας - Στο επίκεντρο τα σχέδια για απολύσεις προσωπικού

Κίνα: Παραγγελίες νέων αεροσκαφών απο την Airbus
World

Κινεζικές παραγγελίες 17,8 δισ. δολ. στην Airbus

Η Κίνα ανανεώνει τον αεροπορικό στόλο με 95 νέα αεροπλάνα - Η Air China συμφώνησε να αγοράσει 15 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου τύπου A350-900

Στενά του Ορμούζ: Πόσο μακριά θα φτάσει το Ιράν για την υπεράσπισή τους;
World

Πόσο μακριά θα φτάσει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ;

Μετά από χρόνια αντιπαράθεσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Brexit: Πτώση 6%-8% του βρετανικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ
World

Πτώση 6%-8% του βρετανικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Προς αναζήτηση ενός βιώσιμου μετα-Brexit οικονομικού μοντέλου

Υγιεινή διατροφή: Το κόστος ακρίβυνε 25% μέσα σε πέντε χρόνια
World

Ακρίβυνε 25% σε 5 χρόνια το κόστος μιας υγιεινής διατροφής

Ως συνέπεια της ακρίβειας στην υγιεινή διατροφή, 2,69 δισ. άνθρωποι στον κόσμο υποσιτίζονται - Τι δείχνει μελέτη του ΟΗΕ

Αλέξανδρος Καψύλης
ΗΠΑ: Πίσω από τους αριθμούς της αγοράς εργασίας
World

Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς της αγοράς εργασίας

Οι διαφορετικές απόψεις των οικονομολόγων για την εικόνα της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ

Latest News
Τραμπ: Απειλεί με επιπλέον δασμούς τον Καναδά για την μόλυνση του αέρα λόγω των πυρκαγιών
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού», ισχυρίζεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στις πυρκαγιές στον Καναδά, τον οποίο απειλεί με νέους δασμούς για το «κόστος αυτής της μόλυνσης».

Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν χαιρετίζει την επίσκεψη Γκουτέρες και κάνει λόγο για «ουσιαστικές συζητήσεις»
Κόσμος

Ερχιουρμαν; «Ουσιαστικές» οι συζητήσεις με τον Γκουτέρες

Για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα μεταβεί στην Κύπρο για να συναντηθεί στο νησί με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων.

Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, χρησιμοποιεί GPS και επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέπει στους παίκτες να βρίσκουν και να πιάνουν εικονικά τέρατα σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ενεργειακή απόδοση: Μόλις 1 στους 10 ανέφερε βελτίωση στην κατοικία του στην 5ετία
Green

Μόλις 1 στους 10 Ελληνες βελτίωσε ενεργειακά το σπίτι του

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις τρεις τελευταίες χώρες της ΕΕ από την άποψη των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών κατά τα προηγούμενα 5 έτη, με μόλις 9,5% να αναφέρει βελτίωση. 

Δημήτρης Σταμούλης
ΗΠΑ: Μεταξύ αποπληθωρισμού και ύφεσης
Opinion

Σκιές πάνω από τις ΗΠΑ

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ δημιουργεί αισιοδοξία, αλλά η επιβράδυνση της οικονομίας και η μεταβατική φάση της ΑΙ διατηρούν υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας

Συμεών Μαυρουδής
Η κόπωση του ΧΑ, το μίνι rebalancing της CrediaBank, άνοιξε ο νέος κύκλος του ΑΔΜΗΕ, το μήνυμα του Στάσση, το roadmap του Θεοδωρικάκου
Inside Stories

Η κόπωση του ΧΑ, το μίνι rebalancing της CrediaBank, άνοιξε ο νέος κύκλος του ΑΔΜΗΕ, το μήνυμα του Στάσση, το roadmap του Θεοδωρικάκου

Διόρθωσε…

Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Αγορά εργασίας: Νέα μείωση στο 8,2% προβλέπει το ΙΟΒΕ στο 2027 – Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν
Macro

Ανεργία στο 8,2% «βλέπει» το ΙΟΒΕ το 2027 - Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν

Ισχυρή αγορά εργασίας προβλέπεται στους τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου, ενώ ήπια υποχώρηση αναμένεται σε βιομηχανία και κατασκευές

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πολωνία: Νέο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους
Opinion

Νέο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους

Ανάπτυξη 3-6% το 2025, ΑΕΠ 1.000 δισεκατομμύρια δολάρια, 3% ανεργία

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Volkswagen: Συναντήσεις της διοίκησης με το συμβούλιο εργαζομένων τον Αύγουστο
World

Συνελεύσεις διοίκησης- εργαζομένων της Volkswagen τον Αύγουστο για τις απολύσεις

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen έχει προγραμματισει συναντησεις με τον CEO της εταιρείας - Στο επίκεντρο τα σχέδια για απολύσεις προσωπικού

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies