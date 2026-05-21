Τα ταμειακά διαθέσιμα της Nvidia διευθύνουν την ορχήστρα της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia έχει δημιουργήσει μια αρμονική «σονάτα» πυριτίου - Αν προσθέσεις όμως πάρα πολλά μέλη στην ορχήστρα, αρχίζεις να διακινδυνεύεις την αρμονία

Reuters Breakingviews 21.05.2026, 07:17
Robert Cyran

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παρομοιάσει το να είναι επικεφαλής της Nvidia με τον ρόλο μαέστρου.

Ο ρόλος του στον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών αξίας 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι να διασφαλίσει ότι ο απίστευτα μεγάλος αριθμός στελεχών που αναφέρονται απευθείας σε αυτόν συνεργάζεται για να δημιουργήσει μια αρμονική «σονάτα» πυριτίου. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για τον ρόλο της εταιρείας στο να εξασφαλίζει την κατασκευή πολλών κέντρων δεδομένων, γεμάτων με τον εξοπλισμό της.

Η Nvidia καθοδηγεί αυτήν τη ραγδαία, τροφοδοτούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη βιομηχανική μετατόπιση με το αυξανόμενο οικονομικό της βάρος.

Αρκεί να κοιτάξει κανείς τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, που αποκαλύφθηκαν την Τετάρτη. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 81,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 85% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 147% στα 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia αύξησε επίσης το μέρισμά της και ενέκρινε επιπλέον 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την επαναγορά μετοχών.

Η υλοποίηση αυτού του στόχου δεν είναι ατομική προσπάθεια. Η παραγωγή των κορυφαίων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia απαιτεί τη συγκέντρωση ενός τεράστιου δικτύου προμηθευτών για την παροχή εξαρτημάτων όπως η μνήμη, καθώς και για τη συναρμολόγηση, τη συσκευασία και τη δοκιμή διακομιστών και εξοπλισμού δικτύωσης.

Ο Χουάνγκ πρέπει να πείσει, να καλοπιάσει και να εμπνεύσει όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την αλυσίδα: η φήμη της Nvidia ότι προσφέρει ευχάριστες στιγμές στους προμηθευτές της βοηθά, όπως και το μέγεθος της ευκαιρίας.

Στις 25 Ιανουαρίου, η εταιρεία είχε 95 δισεκατομμύρια δολάρια εκκρεμουσών δεσμεύσεων, οι περισσότερες από τις οποίες λήγουν κατά το τρέχον οικονομικό έτος, καθώς και πρόσθετες σιωπηρές εγγυήσεις.

Η Nvidia μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τους σημαντικούς πόρους της με πιο δυναμικό τρόπο. Περίπου το ένα τρίτο των ταμειακών διαθεσίμων που προήλθαν από τις λειτουργικές της δραστηριότητες πέρυσι διατέθηκε σε επενδύσεις σε άλλες εταιρείες.

Κατέβαλε 13 δισεκατομμύρια δολάρια για την ολοκλήρωση μιας μη αποκλειστικής συμφωνίας αδειοδότησης με την ανερχόμενη εταιρεία σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών Groq, καθώς και 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση συμμετοχών σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

Τα μερίδια σε εισηγμένες εταιρείες, εν τω μεταξύ, εκτοξεύτηκαν σε πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ μια ραγδαία ανοδική αγορά βοήθησε εταιρείες όπως η Intel, η αύξηση αυτού του ποσού αποτελεί κυρίως νέες επενδύσεις.

Το αισιόδοξο σενάριο είναι ότι αυτό βοηθά στον περαιτέρω συντονισμό γύρω από τα σημεία συμφόρησης της τεχνητής νοημοσύνης. Χρειάζεται να επιταχυνθεί η μεταφορά δεδομένων; Επενδύστε 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία κατασκευής γυαλιού Corning και βοηθήστε στη χρηματοδότηση νέων εργοστασίων με την ελπίδα της οπτικής συνδεσιμότητας. Οι κατασκευαστές μοντέλων όπως η Anthropic ή η OpenAI χρειάζονται υποδομή; Υποσχεθείτε να αποκτήσετε μερίδιο σε αντάλλαγμα για αυτό που ουσιαστικά είναι χρηματοδότηση προμηθευτών.

Είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να επιβλέπει δεκάδες άτομα, πόσο μάλλον έναν αναπτυσσόμενο κλάδο. Αυτές οι εμπλοκές καθιστούν επίσης την Nvidia πιο δύσκολη στο να την κατανήσει κανείς.

Σε περίπτωση ύφεσης της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη, τα άμεσα έσοδα θα μειωθούν, προφανώς. Λιγότερο σαφές είναι τι θα συμβεί με αυτές τις διογκούμενες δεσμεύσεις προς τους προμηθευτές.

Η αξία των επενδύσεών της, ειδικά σε μη εισηγμένες εταιρείες, ενδέχεται να καταρρεύσει. Μια παρόμοια ιστορία εκτυλίχθηκε μεταξύ των προμηθευτών τηλεπικοινωνιών πριν από 20 χρόνια. Η Nvidia είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν ποτέ εκείνοι. Αν προσθέσεις όμως πάρα πολλά μέλη στην ορχήστρα, αρχίζεις να διακινδυνεύεις την αρμονία.

