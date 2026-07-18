Τραμπ: Θα πουλήσει ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

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Την παράδοση έσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύοντας σχεδόν σε καθημερινή βάση πολιτικές αποφάσεις και ειδήσεις που επηρεάζουν την αγορά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Τώρα η εταιρεία μέσων ενημέρωσης που ελέγχει θέλει οι traders και οι επενδυτές να πληρώνουν για άμεση πρόσβαση στις αναρτήσεις του στο Truth Social, στο τελευταίο παράδειγμα εμπλοκής των επιχειρηματικών συμφερόντων της οικογένειας Τραμπ με τις υποθέσεις του Λευκού Οίκου, όπως σημειώνει η Wall Street Journal.

Η Trump Media & Technology Group ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να λανσάρει υπηρεσία ροής δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε αναρτήσεις από τους λογαριασμούς με τη μεγαλύτερη απήχηση στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο λογαριασμός Truth Social του προέδρου που διαθέτει έχει τους περισσότερους ακόλουθους, με 12,9 εκατομμύρια χρήστες. Οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ έχουν επίσης πολλούς ακόλουθους στην πλατφόρμα. Ο Τραμπ κατέχει περίπου το 41% ​​των μετοχών της εταιρείας μέσω του ανακλητού καταπιστεύματός του, σύμφωνα με το FactSet.

Η υπηρεσία Truth API θα είναι διαθέσιμη σε θεσμικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας, από τον επόμενο μήνα. Ορισμένοι πελάτες έχουν ήδη εγγραφεί πριν από την κυκλοφορία, ανέφερε το Trump Media.

Η εταιρεία δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο θα κόστιζε η υπηρεσία ή πόσο πιο γρήγορα θα λάμβαναν οι πελάτες τις αναρτήσεις του Τραμπ σε σχέση με τους υπόλοιπους χρήστες.

Η ταχύτερη πρόσβαση σε αναρτήσεις του Τραμπ βοηθάει τους traders

Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες πληρώνουν συστηματικά για API από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των X και του Reddit, προκειμένου να λαμβάνουν δεδομένα λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορα από ό,τι γίνονται διαθέσιμα στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου.

Η εταιρεία με το όνομα του προέδρου έχει ξεκινήσει δραστηριότητες που κυμαίνονται από πλατφόρμα streaming έως χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2024, συσσωρεύοντας σημαντικές απώλειες στο μεταξύ. Η εταιρεία εργάζεται επί του παρόντος για να ολοκληρώσει μια συμφωνία συγχώνευσης με μια εταιρεία πυρηνικής σύντηξης.

Ωστόσο, η επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία το 2025 αναβίωσε τη σημασία ενός από τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας**, του λογαριασμού του προέδρου στο Truth Social,** τον οποίο οι traders παρακολουθούν διαρκώς για ειδήσεις που επηρεάζουν την αγορά.

Οι αλλαγές στην πολιτική των δασμών που ξεκίνησαν πέρυσι μετέβαλαν τις τιμές των μετοχών μέσα σε λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι διαδοχικές αναρτήσεις του Τραμπ σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες που προχωρούσαν και διακόπτονταν επανειλημμένα έχουν κατά καιρούς προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, αφήνοντας ορισμένους traders στη λάθος πλευρά στοιχημάτων εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η νέα ροή δεδομένων θα καλύψει το χάσμα στην ταχύτητα πρόσβασης για τις εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην άμεση πρόσβαση στις αναρτήσεις του προέδρου, ανέφερε η Trump Media.

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέβιν ΜακΓκερν, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι το Truth API αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πηγή σταθερών εσόδων για την εταιρεία, η οποία έχει επεκταθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα κρυπτονομίσματα και την πυρηνική σύντηξη, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αύξηση των εσόδων και στον περιορισμό των μεγάλων ζημιών.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά 3%, στα 9,28 δολάρια**,** την Πέμπτη. Η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 77% από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του πέρυσι.