ΗΠΑ – Ιράν: Aπειλές Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία

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Νέο κύμα επιθέσεων διάρκειας 7 ωρών εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, ενώ από τις 11 χθες το βράδυ τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι τα τελευταία πλήγματα είχαν στόχο «την αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ.

According to a release from U.S. Central Command, in a 7-hour long tranche of strikes, dozens of Iranian targets were hit, including missile and drone sites, naval capabilities, and coastal defense systems. pic.twitter.com/IRHplEsw67 — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κεσμ του Περσικού Κόλπου, κοντά στα Στενά, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε αργότερα ότι οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη. Στοχοποιήθηκαν επίσης αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να υποστηρίζουν ότι έπληξαν το αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ.

Footage captures a legendary Iranian Shahed drone roaring over an American base in Kuwait as it breaches US defenses, triggering a massive explosion and causing widespread destruction at the facility. Follow: https://t.co/Ydtgh5Mbr0 pic.twitter.com/96TEuSa2FD — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 15, 2026

Η στροφή 180 μοιρών για τα τέλη στα Στενά

Οι συνεχείς ανταποδοτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς και η προσπάθεια των δύο πλευρών να αποκτήσουν τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου σε καιρό ειρήνης, απειλούν να οδηγήσουν την περιοχή ξανά σε γενικευμένο πόλεμο.

Νωρίτερα, ο Τραμπ υπαναχώρησε από την απειλή του να επιβάλει τέλος 20% στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ για λόγους «ασφάλειας», αντικαθιστώντας το μέτρο με αυτό που περιέγραψε ως επενδυτικές και εμπορικές συμφωνίες με τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αποφάσισε να αποσύρει το συγκεκριμένο τέλος «έπειτα από ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες με την ηγεσία της Μέσης Ανατολής» και εξήρε τις «τεράστιες» επενδύσεις που συμφωνήθηκαν, μόλις πέντε ώρες πριν το τέλος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η αιφνίδια αυτή αλλαγή στάσης ήρθε ύστερα από τρεις ημέρες αμερικανικών επιθέσεων και ιρανικών αντιποίνων κατά συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στις σφοδρότερες ανταλλαγές επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο οι προοπτικές διαπραγματεύσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια μόνιμη εκεχειρία.

Η εύθραυστη εκεχειρία της 17ης Ιουνίου μεταξύ των δύο πλευρών έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, με το επίκεντρο της αντιπαράθεσης να είναι πλέον ο έλεγχος των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό «κατά κάποιον τρόπο κατέλυσε το Μνημόνιο της Ισλαμαμπάντ».

Οι απειλές Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν

Ερωτηθείς για το πόσο θα συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι είναι αρκετά».

Παράλληλα απείλησε με επιπλέον επιθέσεις την επόμενη εβδομάδα με στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία.

«Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα γίνονται πραγματικά δύσκολα γι’ αυτούς, γιατί την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι γέφυρες», δήλωσε ο Τραμπ.«Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους. Θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους, εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» πρόσθεσε.

Trump: We are gonna hit them very hard tonight, we are gonna hit them very hard tomorrow night, we are gonna hit them very hard the night after. And then, next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, bridges. We are gonna knock out all their… — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διατυπώσει παρόμοιες απειλές και τον Μάρτιο, όταν είχε δηλώσει ότι θα «αφανίσει» τις εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και ύδρευσης του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχόταν σύντομα όρους ειρήνης. Η καταστροφή πολιτικών υποδομών, όπως εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα συνιστούσε έγκλημα πολέμου, όπως σημείωσε ο Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι, μόνιμος εκπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, σε επιστολή του προς τον Αντόνιο Γκουτέρες, γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

«Η Αμερική είναι ο επιτιθέμενος, όχι το θύμα»

«Η Αμερική είναι ο επιτιθέμενος, όχι το θύμα», έγραψε ο Ιραβάνι προσθέτοντας ότι «σχεδόν αμέσως μετά την υπογραφή» του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον αρνήθηκε συστηματικά να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και έχει υπονομεύσει «ενεργά και σκόπιμα» την εφαρμογή του, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Ιραβάνι σημείωσε επίσης ότι το Ιράν έχει καταγράψει «42 σαφείς και θεμελιώδεις παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Αυτές οι σκόπιμες, υπολογισμένες και επίμονες παραβιάσεις έχουν θέσει σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν απειλήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και έχουν καταδείξει την κατάφωρη αδιαφορία των Ηνωμένων Πολιτειών για τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου», έγραψε.

Οι «σκόπιμες επιθέσεις της Ουάσιγκτον εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», πρόσθεσε, σύμφωνα με το IRNA.

Ερωτήματα για το τι θα πετύχει ο Τραμπ με τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Στο μεταξύ, ερωτήματα διατυπώνονται σχετικά με το αν οι επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους και η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού από τον Τραμπ θα είναι πιο επιτυχημένες κινήσεις από ό,τι πριν. Άλλωστε, το Ιράν χρειαζόταν μόνο λίγους πυραύλους και drones για να κλείσει ξανά τα Στενά, επισημαίνει το CNN.

«Και μήπως το ταχέως αυξανόμενο οικονομικό κόστος (οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και ντίζελ εκτοξεύτηκαν τη Δευτέρα) θα πείσει ξανά τον πρόεδρο να ανοιγοκλείσει τα μάτια του για να αποφύγει το πολιτικό και οικονομικό τίμημα που δήλωσε ειλικρινά τον περασμένο μήνα ότι δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει;», αναφέρει το αμερικανικό μέσο, σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ ανακαλύπτει ότι το Ιράν κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση και έχει τη δική του ερμηνεία για το τι περιλαμβανόταν στο μνημόνιο. Και βεβαίως, ακόμα δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα στους Αμερικανούς πολίτες, γιατί ο ίδιος αναζωπύρωσε έναν πόλεμο που επανειλημμένα υποστήριζε πως είχε ήδη κερδίσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει για πρώτη φορά τον αποκλεισμό στα μέσα Απριλίου και τον είχαν άρει στα μέσα Ιουνίου, μία ημέρα μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας που προέβλεπε περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (…) θα συνεχιστούν, και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους. Ο εχθρός (…) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προστίθεται.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.

Στην Αραβική Θάλασσα επιχειρούν σήμερα τουλάχιστον 19 αμερικανικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλανοφόρα και ένα αποβατικό πλοίο που μεταφέρει περισσότερους από 1.000 πεζοναύτες, αναφέρει το AP. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει ότι θα ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής βίας, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερη ναυτική δύναμη ή ακόμη και την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων χερσαίων δυνάμεων.

Πηγή: in.gr