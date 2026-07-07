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Γερμανία: Στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου αξίας 1,7 δισ. δολαρίων

Η Γερμανία και η Ευρώπη βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την ανασύσταση των αποθεμάτων φυσικού αερίου

Φυσικό αέριο 07.07.2026, 20:29
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Γερμανία: Στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου αξίας 1,7 δισ. δολαρίων
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Στη δημιουργία ενός κρατικού στρατηγικού αποθέματος φυσικού αερίου για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προχωρά η Γερμανία, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Οικονομίας της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Οι αγορές φυσικού αερίου για το απόθεμα θα κατανεμηθούν σε διάστημα δύο έως τριών ετών, ώστε να μην επηρεαστεί η τιμή του φυσικού αερίου

Νωρίτερα σήμερα, το Reuters ανέφερε ότι το στρατηγικό κρατικό απόθεμα θα απαιτήσει έως και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία του αποθέματος και την αγορά του αερίου που θα διοχετευθεί στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης το 2027 και το 2028.

Το στρατηγικό απόθεμα φυσικού αερίου έκτακτης ανάγκης θα περιέχει ποσότητες που αντιστοιχούν σε σχεδόν το 10% της συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Γερμανία. Η χρηματοδότηση του αποθεματικού θα προέλθει από ειδικό τέλος που θα επιβληθεί στους καταναλωτές φυσικού αερίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας.

Οι αγορές φυσικού αερίου για το απόθεμα θα κατανεμηθούν σε διάστημα δύο έως τριών ετών, ώστε να μην επηρεαστεί η τιμή του φυσικού αερίου.

Η αρχική διοχέτευση φυσικού αερίου στο νέο απόθεμα έκτακτης ανάγκης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027, καθώς η Γερμανία επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να αποφύγει την έλλειψη φυσικού αερίου καθώς και τις απότομες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αγώνας δρόμου για τα αποθέματα σε Γερμανία και Ευρώπη

Η Γερμανία και η Ευρώπη βρίσκονται επί του παρόντος σε αγώνα δρόμου για την ανασύσταση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στις υπάρχουσες εμπορικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, αφού ο χειμώνας άφησε τις εγκαταστάσεις εξαντλημένες, με τα επίπεδα φυσικού αερίου να βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Στις 6 Ιουλίου, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της Γερμανίας ήταν γεμάτες κατά 42,88%, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη απότομη αύξηση των τιμών έχουν επιβραδύνει την ανασύσταση των αποθεμάτων στην Ευρώπη, καθώς η Ασία, με τις υψηλότερες τιμές spot του LNG, κατέστη ο πιο ελκυστικός προορισμός για spot προμήθειες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η Γερμανία έχει επίσης αυξήσει σημαντικά το μερίδιο των εισαγωγών LNG στο σύνολο του εφοδιασμού της με φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια.

Το μερίδιο των εισαγωγών LNG στο σύνολο του εφοδιασμού της Γερμανίας με φυσικό αέριο αυξήθηκε στο 12% το πρώτο εξάμηνο του έτους, από 10% ένα χρόνο νωρίτερα, παρά τη δραματική απώλεια εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής.

Η Bundesnetzagentur, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων, σημείωσε σε τακτική έκθεση για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο αυτή την εβδομάδα ότι «το φυσικό αέριο από τον Περσικό Κόλπο δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό της Γερμανίας, καθώς η Γερμανία προμηθεύεται επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος του LNG της από τις ΗΠΑ».

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