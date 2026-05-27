Samsung Electronics: Η συμφωνία με τα συνδικάτα που σταμάτησε την απεργία

H συμφωνία της Samsung Electronics προβλέπει τη διάθεση του 10,5% των λειτουργικών κερδών της από ημιαγωγούς σε ειδικά μπόνους για τους εργαζόμενους

World 27.05.2026, 21:12
Σχολιάστε
Εντυπωσιακά μπόνους στους εργαζόμενους της Samsung Electronics δίνει η συμφωνία που συνήψε η νοτιοκορεάτικη εταιρεία με το συνδικάτο της και βάσει της οποίας απετράπη μια μαζική απεργία.

Η συμφωνία, αναφέρει το Reuters, ανοίγει επίσης το «κουτί της Πανδώρας» για τις εταιρείες στη Νότια Κορέα, μια χώρα γνωστή για τις σκληρές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς.

Οι συνδικαλισμένοι εργαζόμενοι της Samsung ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας – για την οποία μεσολάβησε η κυβέρνηση την Τετάρτη-  σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη νίκη για ένα συνδικάτο της Samsung. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που μια μεγάλη εταιρεία της Νότιας Κορέας συμφωνεί εγγράφως να ανταμείψει τους εργαζόμενους με ένα σταθερό ποσοστό των λειτουργικών κερδών.

Με τα κέρδη να εκτοξεύονται στα ύψη λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και υπό πίεση να μειώσει το χάσμα των μπόνους με την ανταγωνίστρια κατασκευάστρια μικροτσίπ SK Hynix η Samsung συμφώνησε να διαθέσει το 10,5% των λειτουργικών κερδών της από ημιαγωγούς σε ειδικά μπόνους για τους εργαζόμενους στον τομέα των μικροτσίπ. Ορισμένοι εργαζόμενοι στον τομέα των μικροτσίπ μνήμης αναμένεται να λάβουν συνολικά μπόνους ύψους 416.000 δολαρίων.

Καταργήθηκε επίσης το ανώτατο όριο που περιορίζει τα ειδικά μπόνους που συνδέονται με την απόδοση μιας μονάδας στο 50% του μισθού ενός εργαζομένου. Επιπλέον, η συμφωνία καλύπτει 10 χρόνια κερδών.

Η παράκαμψη των φόρων… 

Αυτές οι αποφάσεις της Samsung – ηγέτιδας εταιρείας της South Korea Inc – είναι πιθανό να σκληρύνουν τις θέσεις άλλων εγχώριων συνδικάτων που απαιτούν επίσης να ανταμειφθούν οι εργαζόμενοι από τα λειτουργικά κέρδη και θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

«Θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα φλόγα σε άλλες μεγάλες εταιρείες της Κορέας», δήλωσε ο Κίμ Κιτσάνγκ, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Κορέας. «Ίσως να είναι μόνο η αρχή.»

Σημείωσε ότι η συμφωνία αντιβαίνει στις μακροχρόνιες παγκόσμιες νόρμες σχετικά με τα εταιρικά κέρδη. Τα μπόνους υπολογίζονται συνήθως μετά την καταβολή των φόρων και οι εργαζόμενοι της Samsung στον τομέα των τσιπ έχουν de facto παρακάμψει τη σειρά για να διεκδικήσουν το μερίδιό τους από τον πλούτο της εταιρείας.

Ακόμη και ο φιλικός προς τα συνδικάτα πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιούνγκ, εξέφρασε ανησυχία πριν από τη σύναψη της συμφωνίας.

«Το να μοιράζεται θεσμικά ένα ορισμένο ποσοστό των λειτουργικών κερδών πριν από την αφαίρεση των φόρων, είναι κάτι που ούτε οι επενδυτές δεν μπορούν να κάνουν», δήλωσε ο Λι  σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα. «Ακόμη και οι επενδυτές λαμβάνουν μερίσματα από τα καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των φόρων, έτσι δεν είναι;»

Οι διεκδικήσεις άλλων συνδικάτων

«Αυτή η συμφωνία αντανακλά τις ειδικές συνθήκες της Samsung Electronics και οι εργατικές οργανώσεις δεν πρέπει να τη γενικεύουν και να διαδίδουν υπερβολικές απαιτήσεις για μπόνους σε ολόκληρο τον κλάδο», ανέφερε η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων της Κορέας σε δήλωσή της.

Η Samsung ίσως δεν είχε άλλη επιλογή από το να υποχωρήσει, καθώς οι εργαζόμενοι της στον τομέα των τσιπ μνήμης ήταν εξοργισμένοι για το χάσμα στα μπόνους σε σχέση με την SK Hynix και, σύμφωνα με το συνδικάτο τους, έφευγαν μαζικά προς τον ανταγωνιστή της.

Χωρίς τη συμφωνία, η οποία ήταν λιγότερο γενναιόδωρη από αυτή της SK Hynix, 48.000 εργαζόμενοι θα είχαν προχωρήσει σε απεργία για 18 ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η SK Hynix διέθεσε το 10% των λειτουργικών κερδών της σε μπόνους πέρυσι, αλλάζοντας το ανώτατο όριο των μπόνους. Σύμφωνα με τη νέα μισθολογική δομή της, οι εργαζόμενοι στον τομέα των τσιπ φέρεται να λαμβάνουν σχεδόν το 3.000% του βασικού μισθού τους ως μπόνους για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Σχετικά άρθρα:
