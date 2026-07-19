Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς

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Από τότε που ο πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς ξεκίνησε μια ριζική αναθεώρηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τις μελλοντικές της κατευθύνσεις, σήμανε συναγερμός για τους συμμετέχοντες στην αγορά όπως ο Alexander Moris, CEO της F/m Investments, αφού οι επενδυτικές τους θέσεις βασίζονται εν μέρει στην πρόβλεψη του τι θα κάνει η Fed με τα επιτόκια.

«Έχουμε κάνει μια αρκετά καλή δουλειά αποκωδικοποιώντας τη γλώσσα της Fed», είπε στη CNBC ο Moris, αναφερόμενος στην επικοινωνία που βασίζεται σε έντονη ορολογία και προτιμούν οι ηγέτες των κεντρικών τραπεζών. «Και αυτός μόλις είπε ότι σκοπεύει να μας αφήσει στο σκοτάδι».

Αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία του Morris, η οποία διαχειρίζεται διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται με τον πληθωρισμό και ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, κυκλοφόρησε το «WarshGPT».

Πρόκειται για ένα εργαλείο που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και αναλύει σχεδόν 1.800 έγγραφα και απομαγνητοφωνήσεις από τον Warsh, με στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν πώς μπορεί να αναλύσει ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία ή τη νομισματική πολιτική.

Η F/m Investments είναι ένα από τα πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προετοιμάζονται για μια εποχή με λιγότερες δημόσιες προβλέψεις από την Fed του Warsh. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις.

«Είτε η Fed παρέχει πολλές είτε λίγες πληροφορίες, οι επενδυτές πρέπει να κατανοήσουν τι είναι πιθανό να κάνει η Fed στο μέλλον», δήλωσε ο Gary Richardson, πρώην ιστορικός στην κεντρική τράπεζα, ο οποίος τώρα είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ιρβάιν. «Με περιορισμένες πληροφορίες, οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να καταλάβουν τι σκέφτεται η Fed».

Αλλαγή ρότας στην επικοινωνία

Ήδη, ο Γουόρς έχει καταστήσει σαφείς τις προσδοκίες του για μια μεταστροφή στον τρόπο με τον οποίο η Fed δημοσιοποιεί πληροφορίες. Για παράδειγμα, μία από τις ομάδες εργασίας του, που έχει ως στόχο την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της Fed, επικεντρώνεται στον τρόπο επικοινωνίας της κεντρικής τράπεζας.

Η ανακοίνωση της συνεδρίασης της Federal Reserve για τον Ιούνιο περιείχε περίπου 130 λέξεις, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με τις περισσότερες από 300 λέξεις προηγούμενων δημοσιεύσεων, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC.

Ο Γουόρς, ο οποίος αναγνώρισε ότι η ανακοίνωση ήταν «συντομότερη» και «απλούστερη», δήλωσε ότι σκοπίμως απέκλεισε τη μελλοντική καθοδήγηση.

Η Wall Street προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τον Γουόρς

Το chatbot WarshGPT της F/m Investments κόστισε λιγότερο από 1.000 δολάρια για να κατασκευαστεί με τη βοήθεια του μοντέλου Claude της Anthropic και χρειάστηκαν περίπου δύο εβδομάδες για να δημιουργηθεί.

Πάντως, το F/m έθεσε όρια στο τι μπορεί να κάνει το WarshGPT: Το bot δεν μιλάει ως Warsh και δεν προσφέρει δηλώσεις ή προβλέψεις για το μέλλον.

Η F/M δεν είναι η μόνη μεγάλη εταιρεία που επανεξετάζει τις στρατηγικές και τα εργαλεία της για την κατανόηση μιας κεντρικής τράπεζας με επικεφαλής τον Warsh.

Για παράδειγμα, η UBS χρησιμοποιεί έναν διαδραστικό πίνακα ελέγχου για τους πελάτες, ώστε να παρακολουθεί τον πολιτικό τόνο της Fed. Επιτρέπει στους χρήστες να έχουν μια αμερόληπτη αξιολόγηση των σχολίων του Warsh κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, σύμφωνα με την Elena Amoruso, στρατηγικό σύμβουλο στην ελβετική τράπεζα.

Στην JPMorgan Asset Management, ο επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής David Kelly έχει κάποια εφεδρικά σχέδια σε περίπτωση που η Fed σταματήσει να δημοσιεύει βασικές ανακοινώσεις. Ο Kelly είπε ότι η ομάδα του θα εξετάσει πιο προσεκτικά τις ομιλίες μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς — της ομάδας που έχει αναλάβει τον καθορισμό των επιτοκίων — για να σχηματίσει μια εικόνα για το πώς θα ψηφίσουν στη συνέχεια.

Τι φέρνει η αβεβαιότητα;

Ωστόσο, οι επενδυτές αναμένουν ότι η μειωμένη καθοδήγηση από την Fed θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις της αγοράς μετά από αποφάσεις πολιτικής ή δημόσιες εμφανίσεις μελών. Ορισμένοι επενδυτές βλέπουν μια ευκαιρία να αποκομίσουν μεγαλύτερες αποδόσεις σε αυτό το περιβάλλον.

«Εάν υπάρχει λιγότερη επικοινωνία σχετικά με τη συνάρτηση αντίδρασης, πιστεύω ότι αυτό είναι αρνητικό για την οικονομία», δήλωσε ο Steve Friedman, απόφοιτος της Fed της Νέας Υόρκης, ο οποίος τώρα είναι ανώτερος μακροοικονομολόγος στην MacKay Shields. Ωστόσο, «η λιγότερη σαφήνεια σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η Fed μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελέσει πηγή υπεραπόδοσης για τους επενδυτές, εάν υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο για να σκεφτούν την οικονομία και τη νομισματική πολιτική».

Οι ιδιώτες επενδυτές ίσως χρειαστεί να διαφοροποιήσουν περαιτέρω τα χαρτοφυλάκιά τους για να συνυπολογίσουν την πρόσθετη πολιτική αβεβαιότητα υπό τον Γουόρς, σύμφωνα με τον Richardson του Πανεπιστημίου UC-Irvine.

Στο μεταξύ, οι επενδυτικές εταιρείες που θέλουν να προπορευτούν θα δαπανήσουν μεγάλα ποσά για να προσλάβουν πρώην στελέχη της Fed, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη εξελίξεων σε ένα περιβάλλον χαμηλότερης διαφάνειας, δήλωσε ο Richardson.