Wall Street: Στο κόκκινο- Kλυδωνίζονται οι big techs

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Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, ειδικά ο Nasdaq, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις υπέρογκες δαπάνες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) έχουν επιβαρύνει σημαντικά το επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,79% στις 52.140 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 1,32% στις 7.434 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 2,18% στις 25.319 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Άκρως αρνητική είναι η εικόνα για το iShares Semiconductor ETF (SOXX) υποχωρεί σχεδόν κατά 3%, ενώ το VanEck Semiconductor ETF (SMH) χάνει περισσότερο από 2%. Σημαντικές απώλειες καταγράφουν επίσης οι Applied Materials (-4%), η LAM Research (-3%), η Intel (-3%), η KLA Corporation (-3%), η Micron (-1%) και η Nvidia (-2%).

Οι νέες πιέσεις έρχονται να προστεθούν στις σημαντικές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, οι οποίες επίσης είχαν ως επίκεντρο τον κλάδο των ημιαγωγών.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση της κινεζικής startup Moonshot AI, η οποία παρουσίασε νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι μειώνει σημαντικά την απόσταση από τα κορυφαία αμερικανικά μοντέλα AI. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τη μεταβλητότητα, οι αναλυτές της Barclays εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Σε σημείωμά τους επισημαίνουν ότι, παρότι η νευρικότητα στις τεχνολογικές μετοχές μπορεί να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, η επανατοποθέτηση των επενδυτών ενδέχεται να δημιουργήσει πιο ελκυστικά σημεία εισόδου για όσους διατηρούν μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην υπόλοιπη αγορά, η Netflix υποχωρεί περισσότερο από 10%, καθώς τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου δεν εντυπωσίασαν την αγορά. Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 80 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 12,56 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 79 σεντς και 12,59 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και η Intuitive Surgical, με τη μετοχή να υποχωρεί περισσότερο από 11%, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων οικονομικά αποτελέσματα. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,80 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 2,89 δισ. δολάρια, έναντι προβλέψεων για 2,50 δολάρια και 2,82 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν με ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία στηρίζει ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

Το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ξεπερνά τα 85 δολάρια.