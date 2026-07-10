Goldman Sachs: Οι συναλλαγές carry trade αντιμετωπίζουν τις καλύτερες συνθήκες από το 2000

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Το πιο ευνοϊκό περιβάλλον των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών αντιμετωπίζουν οι συναλλαγές carry trade, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

H συναλλαγή carry trade είναι μια από τις πιο διαδεδομένες στρατηγικές στην αγορά συναλλάγματος, μια αγορά που καταγράφει ημερήσια αξία συναλλαγών 9,5 τρισ. δολάρια. Στη συναλλαγή οι επενδυτές δανείζονται κεφάλαια σε νόμισμα χαμηλού επιτοκίου και τα επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερων αποδόσεων.

Υψηλές αποδόσεις από carry trade

Τα στοιχήματα τύπου «carry» έχουν μεγαλύτερη σημασία στον τομέα των συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ομάδας των 10 από ό,τι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 2000, έγραψε ο αναλυτής Stuart Jenkins στην έκθεσή του. Η Goldman προτιμά επί του παρόντος τη χρηματοδότηση των συναλλαγών αυτών μέσω του γιεν, του ελβετικού φράγκου ή του ευρώ τους επόμενους μήνες, σημείωσε, αναφερόμενος στην τεχνική του δανεισμού σε νόμισμα με σχετικά χαμηλή απόδοση και της επένδυσης σε νόμισμα με υψηλότερη απόδοση.

Αρκετοί παράγοντες έχουν εκτοξεύσει την ελκυστικότητα της συναλλαγής. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα επιτόκια στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά και ποικίλα επίπεδα, δημιουργώντας ασυνήθιστα μεγάλα κενά αποδόσεων για τους επενδυτές, ενώ η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών έχει μειωθεί σε ιστορικά υποτονικά επίπεδα.

Ο δείκτης της JPMorgan Chase & Co. δείχνει ότι η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών κυμαίνεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδά της από το 2020.

Αυτός ο συνδυασμός βοήθησε τις συναλλαγές carry trades των G10 να καταγράψουν απόδοση περίπου 8% φέτος, ξεπερνώντας τα παγκόσμια ομόλογα, τον χρυσό και το Bitcoin, αν και εξακολουθούν να υπολείπονται των μετοχών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Είναι η σταθεροποίηση των επιτοκίων της G10 σε αυτό το εύρος, με μειωμένη πραγματοποιημένη μεταβλητότητα που προέρχεται από τις διαφορές επιτοκίων και με σχετικά περιορισμένα μέτρα πολιτικής που αναμένονται στο μέλλον, που συνέβαλε ώστε αυτό το υψηλότερο carry της G10 να συμπέσει με πιο συγκρατημένη μεταβλητότητα» έγραψε ο Jenkins.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Τα hedge funds και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούν το carry trade για να εκμεταλλευτούν τις διαφορές επιτοκίων μεταξύ των αγορών, εφόσον οι συναλλαγματικές ισοτιμίες παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή ενέχει κινδύνους.

Επειδή τα έσοδα συσσωρεύονται σταδιακά, ενώ οι συναλλαγματικές ζημίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε λίγα λεπτά, μια ξαφνική έξαρση της μεταβλητότητας μπορεί να προκαλέσει ταχεία εκκαθάριση των θέσεων και να ενισχύσει τις διακυμάνσεις σε όλες τις αγορές.

Η Barclays Bank Plc προειδοποίησε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι η τρέχουσα ηρεμία στις αγορές συναλλάγματος έρχεται σε αντίθεση με την αυξημένη παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα. Η τράπεζα εκτιμά ότι το μοντέλο της υποδηλώνει ότι η μεταβλητότητα είναι πιο πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί από εδώ και πέρα.

Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων παραμένουν πάνω από 4% στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με 2,6% στη Γερμανία, 1,4% στην Ιαπωνία και περίπου 0,1% στην Ελβετία, αφήνοντας μερικές από τις μεγαλύτερες διαφορές επιτοκίων μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών.

Το γιεν

Η Goldman δήλωσε ότι το γιεν είναι ένας κορυφαίος υποψήφιος χρηματοδότησης μακροπρόθεσμα. Το ιαπωνικό νόμισμα διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών έναντι του δολαρίου και, ενώ η απειλή επίσημης παρέμβασης είναι πάντα παρούσα, η τράπεζα αναμένει ότι θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται, εκτός εάν υπάρξει αλλαγή στο μακροοικονομικό πλαίσιο.

Η εταιρεία της Wall Street βλέπει επίσης ευκαιρία στην αγορά δολαρίου έναντι της σουηδικής κορώνας. Στα λεγόμενα σενάρια «ουδέτερου κινδύνου», προτιμά την αγορά ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, το οποίο, όπως λέει, προσφέρει ένα από τα υψηλότερα προφίλ carry-to-volatility μεταξύ των κύριων ζευγών νομισμάτων, καθώς και του αυστραλιανού δολαρίου έναντι του kiwi της Νέας Ζηλανδίας.

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«Θεωρούμε ότι η δυνατότητα να αποκομίσει κανείς carry στα νομίσματα της G10, παραμένοντας σχετικά προστατευμένος ή ακόμη και αντισταθμισμένος έναντι των πτώσεων των τιμών των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, αποτελεί μια χρήσιμη επιλογή για χαρτοφυλάκια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων», έγραψε ο Jenkins.