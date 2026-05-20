Morgan Stanley: Δίνει κινητά αποκλειστικά για την Κίνα στα στελέχη της στο Χονγκ Κονγκ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ειδικές συσκευές για χρήση στην ηπειρωτική Κίνα έχει δώσει η Morgan Stanley σε ολόκληρη την ομάδα επενδυτικής τραπεζικής του Χονγκ Κονγκ, με φόντο τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τα δεδομένα για το προσωπικό που ταξιδεύει στη χώρα.

Μέχρι πρόσφατα, η τράπεζα της Wall Street έδινε ένα iPhone και ένα iPad στο προσωπικό της με έδρα το Χονγκ Κονγκ, που ξεπερνά τα 300 άτομα, σύμφωνα τους Financial Times.

Οι συσκευές που δίνει τώρα έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα, προσφέροντας μόνο πρόσβαση σε email εργασίας και εφαρμογές online συναντήσεων.

Ενώ ορισμένες αμερικανικές εταιρείες έχουν δώσει στα στελέχη τους με έδρα τις ΗΠΑ τα λεγόμενα burner phones, φθηνά, προπληρωμένα κινητά, για χρήση στην Κίνα, το ίδιο δεν είναι συνηθισμένο για τους ομολόγους τους με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Άλλες μεγάλες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες, όπως η Goldman Sachs και η JPMorgan, δεν έχουν εφαρμόσει πολιτική για συσκευές ταξιδιού για την ηπειρωτική Κίνα, δήλωσαν στους FT υπάλληλοι των τραπεζών.

Η κίνηση της Morgan Stanley αποτελεί παράδειγμα του πώς οι αμερικανικές τράπεζες λαμβάνουν μέτρα για να διαχωρίσουν πλήρως τα συστήματα δεδομένων τους στην ηπειρωτική Κίνα από αυτά που χρησιμοποιούνται στον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, καθώς η αποσύνδεση δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μετατρέπεται από θεωρητική απειλή σε επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Η κίνηση της Morgan Stanley αντανακλά ανησυχίες για ασφάλεια δεδομένων

Τόσο η Κίνα όσο και οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει τείχη γύρω από τις εγχώριες δεξαμενές δεδομένων τους τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας τη ροή δεδομένων πέρα ​​από τα σύνορα ως τρωτό σημείο εθνικής ασφάλειας.

Το Πεκίνο έχει προβεί σε σαρωτικές τροποποιήσεις στους νόμους περί κυβερνοασφάλειας και έχει επιβάλει αυστηρή τοπική προσαρμογή δεδομένων, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επίσης περιορίσει τη μαζική μεταφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε «χώρες ανησυχίας», στοχεύοντας ρητά την Κίνα.

Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες με παγκόσμιες δραστηριότητες έχουν πλέον μεγαλύτερη ανάγκη να διαχωρίσουν την τεχνολογική τους υποδομή για να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης δεδομένων και από τις δύο χώρες.

Πολλές πολυεθνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα έχουν σταδιακά στραφεί στη λειτουργία δύο πλήρως διαχωρισμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων. Το ένα βασίζεται σε δυτική υποδομή cloud, όπως το cloud της Amazon για την παγκόσμια αγορά, με ένα άλλο θύλακα για να φιλοξενεί δεδομένα από Κινέζους πελάτες που τα διαχειρίζονται στην ηπειρωτική χώρα μέσω τοπικών παρόχων, όπως το AliCloud.

Αυτό δημιουργεί προκλήσεις για το προσωπικό που χρειάζεται να πλοηγείται συχνά μεταξύ των δύο εδαφών και των ψηφιακών οικοσυστημάτων.

Οι επενδυτικοί τραπεζίτες με έδρα το Χονγκ Κονγκ είναι από τους πιο συχνούς ταξιδιώτες στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας της πρώην βρετανικής επικράτειας έχει ενισχυθεί από μια πλημμύρα κινεζικών εταιρειών που επιδιώκουν την εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ.

Οι τραπεζίτες συχνά αναμένεται να συμμετέχουν σε συσκέψεις, στις οποίες προτείνουν σε κινεζικές επιχειρήσεις τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες για την προσέλκυση εταιρειών στις δημόσιες αγορές του Χονγκ Κονγκ.

Οι αρχικές δημόσιες προσφορές και οι δευτερογενείς προσφορές στο Χονγκ Κονγκ συγκέντρωσαν 13,3 δισεκατομμύρια δολάρια τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους – το υψηλότερο σύνολο του πρώτου τριμήνου από το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του London Stock Exchange Group. Σχεδόν όλες αφορούσαν κινεζικές εταιρείες.