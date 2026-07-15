Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές

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Ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street το τμήμα χρηματιστηριακών συναλλαγών της Morgan Stanley και κατέγραψε ένα ακόμη τριμηνιαίο ρεκόρ, προσθέτοντας στα απροσδόκητα κέρδη του κλάδου για το δεύτερο τρίμηνο από τις ανοδικές αγορές και τη συνεχιζόμενη αστάθεια.

Η τράπεζα κέρδισε 6,3 δισ. δολάρια από συναλλαγές μετοχών σημειώνοντας αύξηση 69% που ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό της από το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τετάρτης. Η Morgan Stalney προσέλκυσε επίσης 148,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά νέα περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, ο οποίος βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα αποτελέσματα της Morgan Stanley ολοκληρώνουν τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου για τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες. Η περίοδος αποτέλεσε ένα εντυπωσιακό τρίμηνο για τη Wall Street, με τις μετοχές των JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. και Citigroup Inc. να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις και να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά.

Η διάρθρωση της κερδοφορίας της Morgan Stanley

Οι αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής αποτελούν επίσης βασικό επίκεντρο μετά την πρωτοφανή δημόσια προσφορά της SpaceX, την οποία συνδιοργάνωσε η Morgan Stanley μαζί με την Goldman.

Οι αμοιβές αναδοχής μετοχών της Morgan Stanley ανήλθαν σε 851 εκατ. δολάρια, αυξημένες κατά 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό βοήθησε να ανέβουν οι συνολικές αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής στα 2,44 δισ. δολάρια. Οι τραπεζίτες συγχωνεύσεων και εξαγορών κέρδισαν 798 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές, ενώ οι αναδοχές χρέους δημιούργησαν 788 εκατ. δολάρια.

Οι mega-deals συνέβαλαν στην αύξηση της συνολικής αξίας των ανακοινωθέντων συγχωνεύσεων και εξαγορών στα 2,8 τρισ. δολάρια τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 48% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και σηματοδοτώντας το υψηλότερο σύνολο του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη τήρησης αρχείων της LSEG το 1980.

Οι μετοχές της Morgan Stanley, αυξημένες κατά 28% φέτος έως την Τρίτη, αυξήθηκαν κατά 1% στις αρχές της συνεδρίασης της Νέας Υόρκης.

Η επιχείρηση πλούτου της Morgan Stanley σημείωσε καθαρά έσοδα 8,86 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Η εταιρεία ξεκίνησε το trading κρυπτονομισμάτων στην πλατφόρμα e*Trade κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με χαμηλότερες αμοιβές σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της σε μια προσπάθεια να κερδίσει μερίδιο.