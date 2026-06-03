Morgan Stanley: AI agents θα αντλούν δεδομένα από τις πλατφόρμες διαχείρισης μετοχών της

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Σε εξωτερικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέψει την άμεση σύνδεση με τις πλατφόρμες διαχείρισης μετοχών της η Morgan Stanley.

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα παραδείγματα μιας μεγάλης τράπεζας της Wall Street που ανοίγει τις πλατφόρμες της σε εξωτερικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στους αυτόνομους AI agents των πελατών της να αντλούν δεδομένα και πληροφορίες απευθείας από τις πλατφόρμες διαχείρισης μετοχών της –τα ShareWorks και Equity Edge– παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές διεπαφές λογισμικού που έχουν κατασκευαστεί για ανθρώπινους χρήστες, σύμφωνα με τον Mark Mitchell, επικεφαλής προϊόντων της Morgan Stanley στο Work.

Η τράπεζα έχει ήδη χορηγήσει σε έναν μικρό αριθμό πελατών πρόωρη πρόσβαση και σχεδιάζει να την διευρύνει και στους 3.400 πελάτες της μέχρι το επόμενο έτος, δήλωσε στο CNBC ο Mitchell.

Τι προσδοκά η Morgan Stanley από την αξιοποίηση της AI

Η προσέγγιση της τράπεζας προς τους εταιρικούς πελάτες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης είναι η εξής: Οι ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας θέλουν να διαχειρίζονται ολοένα και πιο σύνθετα προγράμματα μετοχών, μειώνοντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό σε υποστηρικτικούς.

Σε αυτές τις εταιρείες, οι πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ορισμένες χειριστούν πτυχές της εργασίας χωρίς την ανάγκη ανθρώπινων υπαλλήλων.

Μια παρόμοια λογική υπάρχει και στην ίδια τη Morgan Stanley, η οποία θεωρεί ότι τεχνητή νοημοσύνη θα της επιτρέψει να κλιμακώσει τις δικές της υπηρεσίες, όπως την υποστήριξη πελατών, τη διαχείριση σχεδίων, τη διοχέτευση διαχείρισης πλούτου, χωρίς να προσθέτει υπαλλήλους, ανέφερε στη CNBC ο Mark Mitchell.

Για αυτήν την αλλαγή, η Morgan Stanley βασίζεται σε κάτι που ονομάζεται Model Context Protocol, ένα πρότυπο ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στα μοντέλα AI να συνδέονται με εξωτερικές πηγές δεδομένων ή εργαλεία.

Πριν την μαζική έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, οι εταιρείες ήταν πιο σκεπτικές στο ενδεχόμενο οι πελάτες τους να παρακάμψουν τις διαδικτυακές εισόδους των υπηρεσιών τους, ενώ προσπαθούσαν να προσελκύσουν χρήστες σε ιδιόκτητες πλατφόρμες.

Η Morgan Stanley, η οποία άρχισε να συνεργάζεται με την OpenAI το 2022, πιστεύει ότι αυτό έχει μικρή σημασία σε έναν κόσμο όπου οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης γίνονται η κύρια διεπαφή των χρηστών.