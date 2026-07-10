 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ

Η Shein σχεδιάζει να αντλήσει μερικά δισ. - Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση

Ασία 10.07.2026, 18:27
Σχολιάστε
Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εγκρίθηκε από την κινεζική ρυθμιστική αρχή η δημόσια εγγραφή της Shein Global Holdings Ltd. στο χρηματιστήριο στο Χονγκ Κονγκ, ολοκληρώνοντας την πολυετή προσπάθεια της εταιρείας να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Η Shein σχεδιάζει να πουλήσει έως και 341,6 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ρυθμιστικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς της Κίνας την Παρασκευή.

Η αποτίμηση της Shein

Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο άντλησης μερικών δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από την αποτίμηση. Ενώ οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η εισαγωγή θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω.

Η Shein είχε δεχθεί πιέσεις από τους μετόχους να μειώσει την αποτίμησή της σε περίπου 30 δισ. δολάρια, ενώ στο παρελθόν είχε αποτιμηθεί σε περισσότερο από τρεις φορές αυτό το ποσό, αναφέρουν οι πηγές.

Οι προηγούμενες προσπάθειες για εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Η Shein προσπάθησε ανεπιτυχώς να εισαχθεί στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και του Λονδίνου πριν στρέψει το βλέμμα της στο Χονγκ Κονγκ πέρυσι, ενώ η αποτίμησή της μειώθηκε.

Η χρηματιστηριακή αγορά του Χονγκ Κονγκ καταγράφει πτώση 6% από την αρχή της χρονιάς, αλλά η αγορά IPO της είναι σε άνθηση, με σχεδόν 35 δισ. δολάρια να έχουν αντληθεί μέσω δημόσιων εγγραφών.

Το αρχικό σχέδιο της Shein να εισαχθεί στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ εκτροχιάστηκε πριν από δύο χρόνια εν μέσω ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού και των εργασιακών πρακτικών της, και το Λονδίνο εγκαταλείφθηκε καθώς οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές αρνήθηκαν την έγκρισή τους.

Η εταιρεία μετέφερε την έδρα του στη Σιγκαπούρη το 2021, αλλά εξακολουθεί να υπόκειται στην εποπτεία της CSRC, επειδή η ρυθμιστική αρχή απαιτεί από όλες τις εταιρείες με ουσιαστικούς δεσμούς με την Κίνα, ακόμη και εκείνες που δεν έχουν συσταθεί στη χώρα, να περάσουν από την αξιολόγησή της πριν από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο οπουδήποτε στον κόσμο.

Έχοντας περάσει χρόνια υποτιμώντας τις κινεζικές ρίζες της και προωθώντας τον εαυτό της ως παγκόσμια εταιρεία, η Shein άλλαξε πορεία μετά την υποβολή αίτησης για την δημόσια εγγραφή του Χονγκ Κονγκ πέρυσι. Ο ιδρυτής Xu Yangtian έχει δεσμευτεί να επενδύσει περισσότερους πόρους στο νότιο κινεζικό εμπορικό κέντρο της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, όπου βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο κατασκευαστών που παράγουν ρούχα εξαιρετικά χαμηλού κόστους.

Η αποτίμηση της Shein μειώνεται από τα 100 δισ. δολάρια που είχε κατακτήσει πριν από τέσσερα χρόνια. Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από την Temu, η οποία ανήκει στην PDD Holdings Inc., σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, ενώ οι αυξήσεις τιμών που προκαλούνται από τους δασμούς έχουν μειώσει τη ζήτηση των καταναλωτών και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ελέγξει εξονυχιστικά τις δραστηριότητές της.

Παρ’ όλα αυτά, η Shein αναμενόταν να σημειώσει καθαρά έσοδα-ρεκόρ ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, καθώς τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους που προέκυψαν από τις αυξήσεις των τιμών και τη μείωση του κόστους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πτώσης της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο που προκλήθηκε από τους τιμωρητικούς δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600
Euronext Athens: Στην επιτήρηση επτά εισηγμένες – Προθεσμίες για MIG, Trastor, Βογιατζόγλου και Prodea
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε επιτήρηση 7 εισηγμένες - Σε ποιες δόθηκαν προθεσμίες
Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ
Ασία

Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και HELLENiQ Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσαν ώθηση στο ΧΑ οι Motor Oil και HELLENiQ Energy
Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων
Ομόλογα

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μειώσεις στα καύσιμα με τις «πλάτες» των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ο Μητσοτάκης μειώνει... τα καύσιμα με τις πλάτες των διυλιστηρίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε μειώσεις στα καύσιμα - Με χρηματοδότηση των διυλιστηρίων οι εκπτώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Ellinikon Sports Park: Σην τελική ευθεία το έργο των 100 εκατ. – Πότε ανοίγει για το κοινό
Business

Το Ellinikon Sports Park των 100 εκατ. - Πότε ανοίγει για το κοινό

Το Ellinikon Sports Park είναι ένα πάρκο αθλητισμού και ευζωίας που εκτείνεται σε 287 χιλιάδες τ.μ.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δημόσιο Χρέος: Η μάχη Ελλάδας – Ιταλίας για τη… δεύτερη θέση
Economy

Μάχη Ελλάδας – Ιταλίας για το δημόσιο χρέος

Η στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών, το ελληνικό δημόσιο χρέος και οι τόκοι

Γιάννης Αγουρίδης
Ιαπωνία: Ανοίγει την πόρτα για επαναπατρισμό κεφαλαίων
World

Το Τόκιο καλεί σε επαναπατρισμό τα γιεν του εξωτερικού

Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετατόπιση στις κεφαλαιαγορές της Ιαπωνίας από την εποχή του Άμπε

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Γιατί ανεβαίνει ο πήχης της κερδοφορίας το 2026
Τράπεζες

Γιατί οι τράπεζες θα ανεβάσουν τον πήχη της κερδοφορίας

Σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων κερδοφορίας αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες - Οι τρεις λόγοι

Αγης Μάρκου
Πώς το deal AKTOR – Motor Oil σπάει το φυσικό μονοπώλιο στις υποδομές LNG
Φυσικό αέριο

Το deal AKTOR - MOH σπάει το μονοπώλιο στις υποδομές LNG

Η συμφωνία AKTOR - Motor Oil για το FSRU «Διώρυγα GAS» μπαίνει σφήνα στη Ρεβυθούσα και τις υποδομες LNG της Αλεξανδρούπολης και Θράκης

Χρήστος Κολώνας
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ασία
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600

Έχουν επανέλθει οι ανησυχίες για τις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ
Ασία

Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ

Η Shein σχεδιάζει να αντλήσει μερικά δισ. - Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και HELLENiQ Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσαν ώθηση στο ΧΑ οι Motor Oil και HELLENiQ Energy

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας σε μεγάλο βαθμό το χαμένο έδαφος της εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq

Ήπιες μεταβολές στο ταμπλό της Wall Street

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων
Ομόλογα

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

Ποιες χώρες διαφωνούν με τα ευρωομόλογα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων στο ΧΑ

Ήπια ανοδικά εξακολουθεί να κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και να διαπεράσει με φόρα τις 2.500 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Goldman Sachs: Οι συναλλαγές carry trade αντιμετωπίζουν τις καλύτερες συνθήκες από το 2000
Συνάλλαγμα

Goldman Sachs: Οι συναλλαγές carry trade αντιμετωπίζουν τις καλύτερες συνθήκες από το 2000

Οι συναλλαγές carry trade των G10 κατέγραψαν απόδοση περίπου 8%

Latest News
Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι είναι ο «Νο 1» στο TikTok – Τι σημαίνει αυτό;
Επικαιρότητα

Γιατί θριαμβολογεί ο Τραμπ ως... TikToker;

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με το TikTok και οι αναφορές τους σε διασημότητες και καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή

SK Hynix: Τεράστια ζήτηση στον Νasdaq για τη δεύτερη σε αξία εταιρεία της Ν. Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

SK Hynix: Τεράστια ζήτηση στον Νasdaq για τη δεύτερη σε αξία εταιρεία της Ν. Κορέας

Η SK Hynix είναι ηγέτης στον τομέα της μνήμης υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιείται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia

AKTOR Joins Motor Oil in Dioriga Gas FSRU Project
English Edition

AKTOR Joins Motor Oil in Dioriga Gas FSRU Project

The partnership comes as Greece seeks additional LNG infrastructure to support regional supply routes and the expansion of the Vertical Corridor

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε η συγχώνευση έξι θυγατρικών της
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε η συγχώνευση έξι θυγατρικών της

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η τράπεζα Πειραιώς

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Εκδήλωση απονομής 365 υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
Ναυτιλία

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την απονομή 365 υποτροφιών

Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών χορήγησε υποτροφίες σε 365 νέες και νέους αριστούχους, από 44 περιοχές της χώρας

PepsiCo: Βλέπει «αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις» για τους καταναλωτές των ΗΠΑ
World

«Αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις» βλέπει η PepsiCo στις ΗΠΑ

Η ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων εξαντλείται στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η αύξηση του κόστους καυσίμων πλήττει τον όμιλο σνακ και αναψυκτικών PepsiCo

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μέχρι 24 Ιουλίου – Τι πρέπει να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να προσέξετε

Σχεδόν έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Η παράταση επεκτείνει και τις τροποποιητικές

Κεντρική τράπεζα Τουρκίας: Εστιάζει στον πληθωρισμό Ιουλίου για τα επιτόκια
World

Κεντρική τράπεζα Τουρκίας: Εστιάζει στον πληθωρισμό Ιουλίου για τα επιτόκια

Η μέτρηση του πληθωρισμού του Ιουλίου αναμένεται στις 3 Αυγούστου

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των ομολογιών
Business

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των ομολογιών

Πρεμιέρα στο ταμπλό της Euronext Athens οι ομολογίες της Seanergy Maritime Holdings  

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600

Έχουν επανέλθει οι ανησυχίες για τις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Καββαδάς: Επί πλέον 4,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση καλλιεργητών μηδικής
AGRO

Καββαδάς: Επί πλέον 4,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση καλλιεργητών μηδικής

H χρηματοδότηση θα προέλθει από τα αδιάθετα κονδύλια του αρχικού προγράμματος, είπε ο Αθαν. Καββαδάς

Ανεργία και νέοι: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Ελλάδα
Economy

Νεανική ανεργία: Η «πληγή» της Ευρώπης - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η ανεργία των νέων παραμένει ανησυχητικά υψηλή, σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν οι χώρες

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ideal Holdings: Πώλησε 1 εκατ. ίδιες μετοχές μέσω OTC έναντι 6 εκατ.
Business

Ideal Holdings: Πώλησε 1 εκατ. ίδιες μετοχές μέσω OTC έναντι 6 εκατ.

Οι μετοχές που διατέθηκαν μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Refineries to Foot €40M Bill for Greek Fuel Price Cut
English Edition

Refineries to Foot €40M Bill for Greek Fuel Price Cut

HELLENiQ ENERGY and Motor Oil will each contribute €20 million to fund a 10-cent cut on gasoline and 5 cents on diesel through the end of August, though consumers may see less if international prices rise before the measure takes effect

Euronext Athens: Στην επιτήρηση επτά εισηγμένες – Προθεσμίες για MIG, Trastor, Βογιατζόγλου και Prodea
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε επιτήρηση 7 εισηγμένες - Σε ποιες δόθηκαν προθεσμίες

Η μεταφορά των εισηγμένων στην επιτήρηση θα τεθεί σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ
Ασία

Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ

Η Shein σχεδιάζει να αντλήσει μερικά δισ. - Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies