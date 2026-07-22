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Domino’s: Αναζητά ώθηση από τα επιδόρπια

Η Domino's Pizza βλέπει περισσότερες παραγγελίες, αλλά μικρότερους λογαριασμούς και ελπίζει στα νέα κέικ σοκολατολάβας s'mores θα μπορούσαν να φέρνουν ακριβότερες παραγγελίες

World 22.07.2026, 07:00
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Domino’s: Αναζητά ώθηση από τα επιδόρπια
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Περισσότεροι καταναλωτές παραγγέλνουν από τη Domino’s Pizza, όμως δεν ξοδεύουν απαραίτητα περισσότερα σε κάθε παραγγελία. Η μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας στον κόσμο επιχειρεί τώρα να αυξήσει τη μέση αξία των αγορών, ποντάροντας σε νέα προϊόντα, όπως τα επιδόρπια που λάνσαρε για τη θερινή περίοδο.

Η μετοχή της Domino’s ενισχύθηκε κατά 2% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street ως προς τα έσοδα, αλλά υστέρησαν στις προβλέψεις για τα κέρδη, σημειώνει το Barron’s.

Για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 1,19 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 4,3% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα και ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που ανέμεναν 1,18 δισ. δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 4,07 δολάρια, έναντι 3,81 δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών της FactSet, που ήταν 4,17 δολάρια.

Η εταιρεία απέδωσε την αύξηση των εσόδων κυρίως στις μεγαλύτερες παραγγελίες πρώτων υλών και προμηθειών από τα καταστήματα franchise. Παράλληλα, οι υψηλότερες τιμές που χρέωσε στους δικαιοδόχους για αυτά τα προϊόντα ενίσχυσαν τα έσοδα, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, αυξάνοντας την αξία των διεθνών πωλήσεων όταν μετατράπηκαν σε δολάρια.

Αύξηση πωλήσεων

Οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου αυξήθηκαν κατά 1,9% στις ΗΠΑ και κατά 4,1% στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, σημαντικό μέρος της ανάπτυξης προήλθε από το άνοιγμα νέων καταστημάτων και όχι από υψηλότερες πωλήσεις στα ήδη λειτουργούντα σημεία. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1%, ενώ στις διεθνείς αγορές, εξαιρουμένης της επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, υποχώρησαν κατά 0,1%.

Παρ’ όλα αυτά, η Domino’s υποστηρίζει ότι κατέγραψε «ουσιαστική» αύξηση στον αριθμό των παραγγελιών. Ο διευθύνων σύμβουλος Ράσελ Γουάινερ ανέφερε ότι παρά το δύσκολο για την εστίαση τρίμηνο, η Domino’s αύξησε τον όγκο των παραγγελιών για διανομή και για παραλαβή από το κατάστημα.

Σε συνέντευξή του στο Barron’s, ο Γουάινερ εξήγησε ότι το πρόβλημα της εταιρείας δεν είναι η επισκεψιμότητα, αλλά η μέση αξία κάθε παραγγελίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για «πρόβλημα του λογαριασμού και όχι της κίνησης», αποδίδοντας τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις στην περιορισμένη απήχηση της premium σειράς Stuffed Crust.

Η στρατηγική της εταιρείας δεν είναι να αυξήσει τις τιμές, αλλά να ενθαρρύνει τους πελάτες να προσθέτουν περισσότερα προϊόντα στην παραγγελία τους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη κυκλοφορία του S’mores Lava Cake, μιας νέας εκδοχής των κλασικών Chocolate Lava Cakes, με την ελπίδα ότι οι καταναλωτές θα συνοδεύουν συχνότερα την πίτσα τους με κάποιο επιδόρπιο.

Χαμηλές πτήσεις προβλέπει η Domino’s για τις πωλήσεις

Για το σύνολο της χρονιάς, η Domino’s εξακολουθεί να προβλέπει χαμηλή μονοψήφια αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχε παρουσιάσει κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου έρχονται μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα του 2026, όταν οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόλις κατά 0,9%, ενώ στις διεθνείς αγορές υποχώρησαν κατά 0,4%. Η εικόνα αυτή αντανακλά τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος, αλλά και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό μέσω εκπτώσεων και προσφορών στον κλάδο της πίτσας.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν επηρεάσει και τη χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας. Παρά την άνοδο της Δευτέρας, η μετοχή της Domino’s έχει χάσει σχεδόν το ένα τέταρτο της αξίας της από τις αρχές του 2026.

Παρά τις δυσκολίες, η Domino’s εξακολουθεί να διατηρεί ηγετική θέση στην αμερικανική αγορά πίτσας και να κερδίζει μερίδιο αγοράς, χάρη στις επιθετικές προωθητικές ενέργειες και τις καμπάνιες μάρκετινγκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσφορά «Best Deal Ever», μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν οποιαδήποτε πίτσα με απεριόριστες επιλογές υλικών προς 9,99 δολάρια, εφόσον η παραγγελία πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, οι συνεργασίες της εταιρείας με πλατφόρμες διανομής τρίτων έχουν διευρύνει σημαντικά τη δυνητική πελατειακή της βάση.

Ωστόσο, αρκετοί επενδυτές εκφράζουν επιφυλάξεις ότι οι συνεχείς εκπτώσεις μπορεί να στηρίζουν τον όγκο των πωλήσεων εις βάρος της κερδοφορίας των καταστημάτων franchise. Ο Γουάινερ απαντά ότι το μεγάλο μέγεθος της Domino’s, το οποίο εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος προμηθειών και μεγαλύτερη διαφημιστική ισχύ, επιτρέπει στην εταιρεία να εφαρμόζει επιθετικές προσφορές χωρίς να υπονομεύει την κερδοφορία των συνεργατών της.

Παράλληλα, η Domino’s ετοιμάζεται για αλλαγή ηγεσίας. Τον Ιούνιο ανακοίνωσε ότι ο Τζο Τζόρνταν, σήμερα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Domino’s στις ΗΠΑ, θα διαδεχθεί τον Ράσελ Γουάινερ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου από την 1η Οκτωβρίου, αναλαμβάνοντας να οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

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