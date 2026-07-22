Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ

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Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της που θα κατατεθεί το φθινόπωρο, χρησιμοποιώντας μέρος της δημοσιονομικής πλεονάσματος για να βοηθήσει τους εργαζόμενους.

Παρά την προειδοποίηση για οικονομικούς κινδύνους, που συνδέονται εν μέρει στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στην ενεργειακή αναστάτωση, δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να «βοηθήσει στην στήριξη των εργαζομένων ώστε να διατηρήσουν περισσότερα από τα κέρδη τους».

Τα φορολογικά μέτρα θα αποτελέσουν μέρος ενός σχεδίου ύψους 8,5 δισ. ευρώ που πρόκειται να παρουσιαστεί από τον υπουργό Οικονομικών Simon Harris στις 6 Οκτωβρίου.

Θα είναι ο πρώτος προϋπολογισμός του από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο μετά την αποχώρηση του Paschal Donohoe ο οποίος επί του παρόντος υπηρετεί ως διευθύνων σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Ιρλανδία: Πλεόνασμα και χαμηλό δημόσιο χρέος

Η Ιρλανδία έχει περισσότερο χώρο για δαπάνες από πολλές από τις αντίστοιχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως χάρη στους τεράστιους εταιρικούς φόρους που εισπράττει από ξένες πολυεθνικές εταιρείες που εδρεύουν εκεί.

Έχει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της και ο δείκτης χρέους της προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 32% του ΑΕΠ φέτος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του μέσου όρου της ευρωζώνης.