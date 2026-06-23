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Ιρλανδία : Μπορεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ φέτος

Ο Πρωθυπουργός Μίκαελ Μάρτιν είναι κατηγορηματικός ότι υπάρχουν «τρόποι για να επιτευχθεί αυτό»

World 23.06.2026, 06:31
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Ιρλανδία : Μπορεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ φέτος
Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχεαλ Μάρτιν
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Να εξασφαλίσει μια συμφωνία για την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών της Ευρώπης μέχρι το τέλος του έτους πιστεύει ότι μπορεί η Ιρλανδία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μίχεαλ Μάρτιν στους Financial Times, ξεπερνώντας τις δεκαετείς διαιρέσεις της ΕΕ σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τρισεκατομμύρια ευρώ αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις.

Η λεγόμενη ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων έχει προβληθεί ως μια πρωτοποριακή αναθεώρηση για την ενσωμάτωση των 27 εθνικών κεφαλαιαγορών της ΕΕ, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να προσπαθήσει να γεφυρώσει το αυξανόμενο επενδυτικό χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο Μάρτιν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη «περίπου 80% συμφωνία» σε ένα σχέδιο με επικεφαλής τις έξι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ και ότι οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βρουν λύση μέχρι το τέλος του έτους. Το Δουβλίνο θα αναλάβει τον έλεγχο της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

«Υπάρχουν τρόποι για να επιτευχθεί αυτό», δήλωσε ο Μάρτιν, προσθέτοντας ότι είχε διεξοδικές συζητήσεις με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με συμβιβασμούς. «Θα θέλαμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της προεδρίας».

Το κεντρικό στοιχείο της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2015 ως ένωση κεφαλαιαγορών, είναι μια πρόταση για την κεντρική εποπτεία βασικών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων. Αυτό θα έθετε τα μεγάλα χρηματιστήρια, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κινητών Αξιών και Αγορών με έδρα το Παρίσι.

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Η Ιρλανδία άλλαξε θέση για το καλό της ΕΕ

Οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι η πιο κεντρική εποπτεία θα διασφάλιζε την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ και θα ενίσχυε την ενοποίηση σε ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο τοπίο.

Η Ιρλανδία στο παρελθόν είχε αντιταχθεί σε αυτήν την κίνηση από φόβο μήπως χάσει την επιρροή και τον έλεγχο του υπερμεγέθους χρηματοπιστωτικού της τομέα. Η πλειοψηφία των μικρότερων χωρών αντιτίθεται επίσης στη μετατόπιση της εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ, φοβούμενη ότι θα μείωνε την ικανότητά τους να προσελκύουν επιχειρήσεις.

Ωστόσο, ο Μάρτιν δήλωσε ότι η πρωτοβουλία ήταν απαραίτητη εάν η Ευρώπη ήθελε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, μια προτεραιότητα για την Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας της, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την προώθηση της ενεργειακής ολοκλήρωσης.

«Οι άνθρωποι μπορεί να ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με την ιστορική μας δέσμευσή στην ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, αλλά… Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι 27», είπε. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί συναίνεση σε αυτό».

«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός, επειδή η ανταγωνιστικότητα είναι ένα βασικό ζήτημα σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα», είπε ο Μάρτιν. «Μπορείς να παραπονιέσαι για τους άλλους, αλλά αν δεν έχεις τακτοποιήσει τα του οίκου σου, πραγματικά δεν μπορείς να παραπονιέσαι».

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Ο Μάρτιν υποστήριξε ότι οι βαθύτερες κεφαλαιαγορές ήταν απαραίτητες για να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και τις αναπτυσσόμενες εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση στην εγχώρια αγορά, αντί να κατευθύνονται στις ΗΠΑ για επιχειρηματικά κεφάλαια», είπε.

Η παρέμβασή του έρχεται καθώς οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ – Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ολλανδία – έχουν δημιουργήσει μια άτυπη ομάδα για να πιέσουν για ταχύτερη πρόοδο στην ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών. Αλλά ο Μάρτιν είπε ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί και με τις 27 χώρες.

«Η άποψή μου είναι ότι όταν ενταχθήκαμε στην κοινή αγορά, υπήρχαν τεράστιες αρχικές προκλήσεις, αλλά ήταν μια τεράστια επιτυχία για την Ιρλανδία», είπε ο Μάρτιν, προβλέποντας ότι μια ένωση κεφαλαιαγορών θα ήταν η ίδια.

Είπε ότι η Ιρλανδία θα ενεργήσει ως «έντιμος μεσίτης» παρά τον δικό της σημαντικό κλάδο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι το Δουβλίνο είχε την ευθύνη να αφήσει στην άκρη τις εθνικές ανησυχίες και να επιδιώξει έναν συμβιβασμό μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, το μπλοκ έπρεπε να έχει κατά νου την συνολική ατζέντα σε αυτή τη συζήτηση, είπε ο Μάρτιν.

«Η Ευρώπη πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση ότι δεν αποξενώνει άλλους βασικούς παράγοντες λόγω της αντίληψης ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ρύθμιση ή σε υπερβολικά συγκεντρωτική ρύθμιση. Και από πολλές απόψεις θα υπάρξει εξέλιξη».

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