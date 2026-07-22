Μυτιληναίος: Οι υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ευημερία

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Την ανάγκη για μια ανανεωμένη δέσμευση για βιομηχανικές επενδύσεις, ενεργειακή ασφάλεια, ανάπτυξη υποδομών και τεχνολογική πρωτοπορία στην Ευρώπη υπογράμμισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε πρόσφατη ανάρτησή του.

Ειδικότερα, ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές δεν σημαίνουν μόνο τεχνικούς όρους, μα συνδέονται άρρηκτα με την ανάπτυξη. Όπως είπε, τέτοια έργα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και συντελούν στην παραγωγή αξίας σε βάθος δεκαετιών, καθιστώντας παράλληλα δυνατές τις επενδύσεις.

Ως παράδειγμα ο ίδιος ανέφερε τα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης, παραπέμπονταε σε εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έως το 2040 θα χρειαστούν επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την ψηφιοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Tέτοιου είδους επενδύσεις είναι απαραίτητες όχι μόνο για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη της ηλεκτροδότησης, αλλά και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και τη μείωση επιμέρους στρατηγικών τρωτών σημείων.

Ο κ. Μυτιληναίος διευκρίνησε έπειτα πως, αν η Ευρώπη θέλει όντως στραφεί στην ανταγωνιστικότητα, στη βιομηχανική αναβίωση και στη στρατηγική αυτονομία, πρέπει να επενδύσει στα «φυσικά θεμέλια«, όπως είπε, που καθιστούν τα παραπάνω εφικτά.

Μυτιληναίος: Η οικονομική ευρωστία έχει ανάγκη τις υποδομές

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανταγωνιστικές βιομηχανίες απαιτούν αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Έπειτα, η ενέργεια απαιτεί σύγχρονα δίκτυα και διασυνδέσεις. Οι αλυσίδες εφοδιασμού απαιτούν αποτελεσματικά δίκτυα μεταφορών και η ψηφιοποίηση έχει την ανάγκη ανθεκτικών υποδομών.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος διαπιστώνει στη συνέχεια ότι η Ευρώπη δεν έχει επενδύει επαρκώς στα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη των παραπάνω θεμελίων της ανταγωνιστικότητας.

Απεναντίας, αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη είναι «μια ανανεωμένη δέσμευση για βιομηχανικές επενδύσεις, ενεργειακή ασφάλεια, ανάπτυξη υποδομών και τεχνολογική πρωτοπορία» ξεκαθάρισε.

Η στρατηγική αυτονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω έργων, δικτύων και βιομηχανικών δυνατοτήτων που ενισχύουν τόσο την οικονομία της Ευρώπης όσο και ανθεκτικότητά της, είπε ο ίδιος.

Υπό αυτή την οπτική, οι υποδομές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο γιατί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μελλοντική ευημερία, υπογράμμισε.