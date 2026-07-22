VIDCAST – BizSound| Από το management στην ηγεσία: Το στοίχημα του Alba Executive MBA

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Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος και το vidcast BizSound συστήνουν τους ανθρώπους πίσω από τις επιχειρήσεις και αναδεικνύουν τις προσωπικές τους ιστορίες.

Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον Κυριάκο Κυριακόπουλο, Professor of Strategy and Marketing και Academic Director του Executive MBA στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Ο Κυριάκος Κυριακόπουλος εξηγεί πώς ένα έμπειρο στέλεχος μπορεί να περάσει από το management στην ουσιαστική ηγεσία και να προετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο της επαγγελματικής του πορείας. Μιλά για τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, το peer learning και την εφαρμογή της γνώσης σε πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναλύει τον ρόλο του ηγέτη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και προσαρμοστικότητας, αλλά και τη φιλοσοφία του Alba Executive MBA, το οποίο επιδιώκει να βοηθήσει καταξιωμένα στελέχη να ξεπεράσουν τα επαγγελματικά τους όρια και να εξελιχθούν σε ηγέτες μεγαλύτερων ομάδων και οργανισμών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ΟΤ.gr και το Spotify

Το Vidcast είναι μία παραγωγή του Οικονομικού Ταχυδρόμου.