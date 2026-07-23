Κινα: Στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής απο ΑΠΕ κατά 53%

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Η Κίνα σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας κατά 53% τα επόμενα πέντε χρόνια, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη και το οποίο, για πρώτη φορά, καθιστά δεσμευτικό τον στόχο της για την πράσινη ενέργεια.

Το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση της συνολικής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε 1,8 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου άνθρακα (tce) έως το 2030, από 1,18 δισεκατομμύρια tce το 2025, καθώς και στο να καταστούν οι ανανεώσιμες πηγές πιο αξιόπιστες πηγές ενέργειας κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής στη ζήτηση. Ακολουθούν άλλα βασικά σημεία:

Μέχρι το 2030, η Κίνα επιδιώκει επίσης να προσθέσει πάνω από 300 γιγαβάτ (GW) ανανεώσιμης ισχύος αιχμής, δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να τεθούν σε λειτουργία όταν η ζήτηση αυξάνεται απότομα.

Το σχέδιο στοχεύει σε 150 εκατομμύρια tce χρήσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας εκτός του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει τη θέρμανση και την ψύξη που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, η οποία, σύμφωνα με το Πεκίνο, θα φτάσει τα 2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως έως το 2030.

Υποβρύχια κέντρα δεδομένων

Το σχέδιο στοχεύει σε 570 γιγαβάτ (GW) υδροηλεκτρικής ισχύος έως το 2030, από 450 GW που ήταν ο στόχος για το 2025. Αυτό περιλαμβάνει 160 GW υδροηλεκτρικής ισχύος με αντλησιοταμίευση έως το 2030, από 66 GW το 2025. Το σχέδιο στοχεύει επίσης στην αύξηση της ευελιξίας των υδροηλεκτρικών σταθμών της Κίνας.

Προβλέπει την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών βάσεων σε βαθιά νερά, υποδηλώνοντας ότι το Πεκίνο ενδέχεται στο μέλλον να εφαρμόσει το κεντρικό, μεγάλης κλίμακας μοντέλο ανάπτυξης που χρησιμοποιείται για τις αιολικές και ηλιακές «μεγαβάσεις» της στην έρημο και σε υπεράκτια αιολικά έργα επίσης. Προβλέπει επίσης την ενσωμάτωση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας με υποβρύχια κέντρα δεδομένων.

Η Κίνα σχεδιάζει να υλοποιήσει πιλοτικά έργα μεγα-βάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα μεταδίδουν 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με το Global Energy Monitor, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια αποτελούν σήμερα μόνο περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρεται μέσω του δικτύου μεταφοράς εξαιρετικά υψηλής τάσης της χώρας.

Το δίκτυο μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από τις μεγα-βάσεις στο βορρά και βορειοδυτικά προς τις πόλεις και τα εργοστάσια στην ανατολή.