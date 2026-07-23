Rheinmetall: Επεκτείνει την παραγωγή πυρίτιδας καθώς η Ευρώπη αγωνίζεται να αναπληρώσει τα πυρομαχικά της

Κρυμμένο ανάμεσα σε δάση και αγροτικές εκτάσεις στους πρόποδες των Βαυαρικών Άλπεων, το εργοστάσιο της γερμανικής Rheinmetall μοιάζει περισσότερο με ένα μικρό χωριό παρά με μία από τις σημαντικότερες αμυντικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης. Πίσω όμως από τη φαινομενικά ήρεμη εικόνα, εξελίσσεται ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς η εταιρεία επεκτείνει μαζικά την παραγωγή πυρίτιδας, ενός υλικού που έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο «σημείο συμφόρησης» για τον επανεξοπλισμό της ηπείρου.

Στις εγκαταστάσεις της Rheinmetall στο Aschau am Inn υλοποιείται το πρόγραμμα «Project Firepower», το οποίο θα μετατρέψει την περιοχή σε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής πυρίτιδας στην Ευρώπη. Η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν θεαματικά τις αμυντικές τους δαπάνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, διαπιστώνοντας ότι η παραγωγική τους ικανότητα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες σε πυρομαχικά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με τη Rheinmetall, δεν είναι πλέον μόνο η κατασκευή βλημάτων ή οβίδων, αλλά η παραγωγή της πυρίτιδας που απαιτείται για να λειτουργήσουν. Όπως δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άρμιν Πάπεργκερ, «χωρίς πυρίτιδα είναι αδύνατο να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Χωρίς πυρίτιδα κανένα βλήμα δεν μπορεί να εκτοξευθεί».

Η σημασία της πυρίτιδας έχει αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξάντλησε τα αποθέματα πυρομαχικών, ενώ η απότομη αύξηση της ζήτησης προκάλεσε εκτίναξη των τιμών της πυρίτιδας και των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή της.

Η Rheinmetall έλυσε το πρόβλημα της νιτροκυτταρίνης

Ένα από τα σημαντικότερα συστατικά είναι η νιτροκυτταρίνη, η οποία χρησιμοποιείται ως προωθητικό υλικό στα πυρομαχικά. Μέχρι πρόσφατα, η Ευρώπη εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για τις ίνες βαμβακιού από τις οποίες παράγεται η νιτροκυτταρίνη. Ωστόσο, οι κινεζικές εξαγωγές έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Η Rheinmetall υποστηρίζει ότι έχει ήδη αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον Πάπεργκερ, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες πρώτες ύλες και διαθέτει αποθέματα που επαρκούν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, επενδύει στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, εξετάζοντας ακόμη και την παραγωγή κυτταρίνης από ξύλο, ώστε να μειώσει περαιτέρω την εξάρτησή της από το βαμβάκι.

Στο ίδιο συγκρότημα δημιουργείται επίσης νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, όπου θα σχεδιάζονται προηγμένες μορφές πυρίτιδας υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Τα νέα προωθητικά υλικά επιτρέπουν μεγαλύτερη ισχύ μέσα στον περιορισμένο χώρο ενός βλήματος σε σχέση με την παραδοσιακή μαύρη πυρίτιδα, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τα σύγχρονα οπλικά συστήματα.

Η επέκταση του εργοστασίου αποτελεί συνέχεια της επένδυσης που πραγματοποίησε η Rheinmetall πέρυσι στις ίδιες εγκαταστάσεις για την αύξηση της παραγωγής πυρομαχικών. Στόχος είναι έως το 2028 η ετήσια παραγωγή πυρίτιδας να υπερδιπλασιαστεί και να φθάσει τους 4.200 τόνους. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει εκατομμύρια ευρώ και σε μονάδες παραγωγής πυρίτιδας στην Ισπανία και την Ελβετία.

Η Rheinmetall συγκαταλέγεται ήδη στους μεγαλύτερους κατασκευαστές πυρομαχικών παγκοσμίως και αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από την κατασκευή της πυρίτιδας έως το τελικό βλήμα.

Κάθετη παραγωγική ικανότητα

Η παραγόμενη πυρίτιδα θα χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα οπλικών συστημάτων, από πυρομαχικά μικρού διαμετρήματος έως βλήματα πυροβολικού και αρμάτων μάχης, αλλά και σε συστήματα που σχετίζονται με τα drones, τα οποία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Η Rheinmetall υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της ευρωπαϊκής κούρσας εξοπλισμών μετά το 2022. Οι παραγγελίες της έχουν εκτοξευθεί, ενώ ο Πάπεργκερ εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών θα ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ.

Παρότι οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι οι μελλοντικοί πόλεμοι θα βασίζονται περισσότερο σε drones, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοάμυνα παρά σε βαριά οπλικά συστήματα, η διοίκηση της Rheinmetall εμφανίζεται καθησυχαστική.

Ο Πάπεργκερ υποστηρίζει ότι τα μη επανδρωμένα συστήματα δεν αντικαθιστούν τα παραδοσιακά πυρομαχικά αλλά τα συμπληρώνουν, γεγονός που σημαίνει ότι η ζήτηση για πυρίτιδα και πυρομαχικά θα παραμείνει υψηλή για πολλά ακόμη χρόνια.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ψυχρό Πόλεμο, καθώς η Ρωσία θεωρείται πλέον μακροπρόθεσμη απειλή και η αβεβαιότητα γύρω από τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ενισχύει την ανάγκη για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Rheinmetall, η Ευρώπη δεν μπορεί να βασιστεί ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια πυρομαχικών, καθώς και η Ουάσιγκτον αναπληρώνει τα δικά της εξαντλημένα αποθέματα.

Έτσι, το εργοστάσιο της Βαυαρίας αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμη βιομηχανική επένδυση. Συμβολίζει τη νέα προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει αμυντική αυτάρκεια, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία του επανεξοπλισμού δεν θα κριθεί μόνο από τους αμυντικούς προϋπολογισμούς, αλλά και από την ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να παράγει, σε μεγάλες ποσότητες, ακόμη και τα πιο μικρά αλλά απολύτως απαραίτητα υλικά του σύγχρονου πολέμου.