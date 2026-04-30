ΕΛΒΟ – Rheinmetall MAN: Υπογραφή MοU για ενίσχυση αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα

Η στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ - Rheinmetall αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

Business 30.04.2026, 09:59
Την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU) ανακοίνωσαν η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. (ΕΛΒΟ) και η RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES GmbH (RMMV) σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων αμυντικής παραγωγής της Ελλάδας και την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο συνεργασίας για την ενσωμάτωση υποδομών, ακόμη και προηγμένων υπερκατασκευών, όπως συστήματα αεροπορικής άμυνας, καθώς και για τη συναρμολόγηση στρατιωτικών φορτηγών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά την κοινή δέσμευση για την παροχή λύσεων υψηλής απόδοσης, έτοιμων για αποστολή, ενισχύοντας παράλληλα την αμυντική αυτονομία της Ελλάδας.

Ενίσχυση και επέκταση της γραμμής παραγωγής της ΕΛΒΟ

Βασικός πυλώνας της συνεργασίας είναι η περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της γραμμής παραγωγής της ΕΛΒΟ. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να τονώσει το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη βιομηχανική ανάπτυξη και καινοτομία.

Οι εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, με μακρά ιστορία στην κατασκευή, εκσυγχρονισμό και υποστήριξη οχημάτων. Η ΕΛΒΟ, μέλος του ομίλου SK, μιας κορυφαίας εταιρείας συμμετοχών γνωστής για την προώθηση της καινοτομίας σε πολλαπλούς στρατηγικούς κλάδους, φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση τόσο εγχώριων όσο και διεθνών πελατών. Το εργοστάσιο διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες παραγωγής, συναρμολόγησης και συντήρησης, καθιστώντας το στρατηγικό κόμβο για μελλοντικά αμυντικά προγράμματα.

Η RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES GmbH ενισχύει τη συνεργασία με το εκτενές χαρτοφυλάκιό της σε οχήματα υποστήριξης και τακτικής χρήσης, που εκτείνονται από στρατιωτικοποιημένες εμπορικές πλατφόρμες, έως καθαρά στρατιωτικά φορτηγά υψηλής κινητικότητας. Διαθέσιμα σε εκδόσεις από 4×4 έως 10×10, τα οχήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για τα πιο απαιτητικά εκτός δρόμου περιβάλλοντα και προσαρμόζονται σε κάθε επιχειρησιακό προφίλ. Αναγνωρισμένα παγκοσμίως για την ανθεκτικότητα και την αρθρωτή τους σχεδίαση, προσφέρουν απαράμιλλη επιχειρησιακή αξιοπιστία σε ποικίλα περιβάλλοντα.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΕΛΒΟ και η RMMV επιδιώκουν να συνδυάσουν την τοπική τεχνογνωσία με τη διεθνή εμπειρία, δημιουργώντας μια ισχυρή βιομηχανική βάση για την υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της Ελλάδας, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη.

«Η συνεργασία με τη RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES GmbH αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ΕΛΒΟ και για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΟ, Αντώνης Βιτετζάκης. «Συνδυάζοντας την καθιερωμένη παραγωγική βάση και την τοπική τεχνογνωσία της ΕΛΒΟ με την παγκόσμια εμπειρία και τις προηγμένες τεχνολογίες οχημάτων της Rheinmetall, δημιουργούμε μια ισχυρή πλατφόρμα για την παροχή λύσεων έτοιμων για αποστολή στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Εξίσου σημαντικό, η συνεργασία αυτή ενισχύει τις εθνικές βιομηχανικές δυνατότητες της Ελλάδας, δημιουργεί ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα και τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη ως στρατηγικό κέντρο αμυντικής παραγωγής και καινοτομίας.»

