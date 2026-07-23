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Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και πάλι το Ιράν

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν για 12η συνεχόμενη νύχτα το Ιράν – Δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες – Οι Χούθι επιτέθηκαν σε τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας

Κόσμος 23.07.2026, 07:17
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Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και πάλι το Ιράν
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Για 12η συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν, ενώ νέο μέτωπο έχει ανοίξει στην Ερυθρά Θάλασσα όπου οι Χούθι επιτέθηκαν σε τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή γίνεται ολοένα και πιο ανησυχητική

Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για εκρήξεις στις πόλεις Μπουσέρ, Αχβάζ και Σιρίκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το αμυντικό δόγμα της Τεχεράνης είναι «οφθαλμός αντί οφθαλμού», αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίζουν μια ιρανική γέφυρα ή ένα ιρανικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που οι ιρανικές δυνάμεις θα επιτίθενται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Δείτε σχετική ανάρτηση της CENTCOM των ΗΠΑ για τις επιθέσεις:

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν

Ο Τοχίντ Ασάντι του Al Jazeera μεταδίδει από την Τεχεράνη ότι:

«Τις τελευταίες ώρες ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες ιρανικές επαρχίες, ιδίως στη νοτιοδυτική επαρχία του Χουζεστάν.

Αναφέρθηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις, μεταξύ άλλων στο Ραμσίρ, όπου έγινε στόχος μια αποθήκη ασφάλτου, καθώς και στις Αχβάζ, Μαχσάρ και Αντιμέσκ.

Το πιο σημαντικό είναι ότι αναφέρθηκαν εκρήξεις σε μια περιοχή κοντά σε σταθμό επιβατών στο Σαλαμτσέ, μια παραμεθόρια περιοχή κοντά στο Ιράκ. Ως αποτέλεσμα αυτού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν.

Γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον οκτώ άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες, και τώρα μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον 10 άτομα έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα των αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ από την αρχή αυτού του νέου κύκλου αντιπαραθέσεων.

Στην επαρχία Χορμοζγκάν, αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στη Σίρικ και, πιο πρόσφατα, στο Τζασκ. Οι πόλεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς ελέγχουν τα Στενα του Ορμούζ, εν μέσω των αξιώσεων του Ιράν για έλεγχο και κυριαρχία επί της θαλάσσιας οδού.

Δύο εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην Μπουσέρ: μία νωρίτερα το βράδυ και μία άλλη πιο πρόσφατα».

Η επιβεβαίωση της επίθεσης των Χούθι από τη Σαουδική Αραβία

Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία υπέστη επίθεση στην Ερυθρά θάλασσα, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου SPA, μερικές ώρες αφού το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως έπληξε δυο τάνκερ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Πηγή στη γενική αρχή μεταφορών δήλωσε ότι το σκάφος Encelia, που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, στοχοποιήθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά θάλασσα», γεγονός που προκάλεσε «πυρκαγιά στην πλώρη του», ανέφερε το πρακτορείο, τονίζοντας ακόμη μέσω X πως τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

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