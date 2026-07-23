Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027

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Οριστική είναι η απόφαση της κυβέρνησης για νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών από τον Ιανουάριο του 2027 – η οποία θα ανακοινωθεί στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης –, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει το ύψος της μείωσης, δηλαδή αν θα είναι μισή ή μία ποσοστιαία μονάδα.

Μέχρι ώρας η κυβέρνηση περιορίζεται – σε αναφορές της – για μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%), η οποία εκκρεμεί από το πρόγραμμα της συνολικής μείωσης κατά 5,9% από το 2019 και εντεύθεν. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο η μείωση να φθάσει τη μία ποσοστιαία μονάδα, κάτι που θα εξαρτηθεί – καθαρά – από το τελικό ύψος των παροχών που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ.

Η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα προέλθει από τον κλάδο ασθενείας, και από κλάδους της ΔΥΠΑ, όπως για παράδειγμα είναι οι εργοδοτικές εισφορές για την κατάρτιση.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα μειωθούν οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ούτε και η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,2%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεχόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα προκαλέσει απώλεια εσόδων από τις εισφορές μισθωτών στον ΕΦΚΑ κατά 440 εκατ. ευρώ, απώλεια που αντισταθμίστηκε πλήρως με την αύξηση των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές λόγω αύξησης της απασχόλησης και των μισθών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ζήτημα υψηλότερης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την ελάφρυνση του εργατικού κόστους για τις επιχειρήσεις, «άνοιξε» πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος με την τελευταία έκθεση του διοικητή της, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν διατυπώσει οι εργοδοτικές οργανώσεις, ως «αντιστάθμισμα» της επιβάρυνσης που προκαλούν οι συνεχείς αυξήσεις των κατώτατων αμοιβών.

Η έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τονωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις, και να στηριχθεί η αγορά εργασίας.

Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία. Αυτή είναι μία από τις βασικές συστάσεις πολιτικής του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) όπως περιγράφεται στην έκθεσή του για την Ελληνική Οικονομία 2025.

Η μείωση

Η νέα μείωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές θα έρθει σε συνέχεια των δύο περικοπών που έγιναν εντός του 2025. Η πρώτη είναι η μία μονάδα που ισχύει από την 1/1/2025 (μοιρασμένη κατά 0,5% σε εργαζομένους και 0,5% στους εργοδότες) και η δεύτερη αφορά την κατάργηση των εισφορών στην προσαύξηση των αμοιβών για τις υπερωρίες, που ισχύει από τον Μάρτιο του 2025. Ειδικά για τις υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, οι εισφορές των εργαζομένων υπολογίζονται μόνο στην ωρομίσθια αμοιβή και όχι στην προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 20% ή 40%.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα ( 1%) αύξησης του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται κατά 140.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Ωστόσο με την αύξηση στις κατώτατες αμοιβές – κατά 4,5% – που ισχύει από 1η Απριλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ αναμένεται να ενισχυθούν περίπου κατά 630.000.000 ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος, της μείωσης των εισφορών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των εισφορών για τους μισθωτούς (εργοδότη και εργαζομένου) ανέρχεται σήμερα στο 35,16% και με αυτό το ποσοστό η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των κρατών με τις υψηλότερες ασφαλιστικές κρατήσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ.