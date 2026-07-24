Ουκρανία: Ρωσική επίθεση προκαλεί διακοπή ρεύματος σε περίπου 150.000 κατοίκους

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Μια ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στην πόλη Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία και στη γύρω περιοχή την Παρασκευή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περίπου 150.000 κατοίκους, σύμφωνα με την περιφερειακή εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Πέμπτη το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στοχεύοντας σχεδόν 220 άτομα και οντότητες,

Οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν ενεργά να αποκαταστήσουν την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές της περιοχής, ανέφερε η εταιρεία σε ενημέρωση μέσω του Telegram.

Οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις εναέριας άμυνας εργάζονταν επίσης για να αποκρούσουν μια ρωσική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Πλήγματα στη Ρωσία από την Ουκρανία

Η ενημέρωση αυτή έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις επιθέσεις των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων εναντίον μιας εγκατάστασης παραγωγής βασικών εξαρτημάτων πυραύλων στη ρωσική πόλη Κίροφ, καθώς και μια επίθεση εναντίον μιας πετρελαϊκής εγκατάστασης σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εγκατάσταση στο Κίροφ προμήθευε εξαρτήματα για τα αεροσκάφη και τα πυραυλικά συστήματα της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «απολύτως δικαιολογημένη», δεδομένου ότι τα ίδια εξαρτήματα είχαν χρησιμοποιηθεί για να στοχεύσουν ουκρανικές πόλεις και κοινότητες.

«Υπήρξαν και άλλες επιτυχημένες επιθέσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιχείρηση κατά της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία προμηθεύει τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό εξοπλισμό, συνεχίζεται», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ουκρανία έχει στοχεύσει τις τελευταίες 24 ώρες σημαντικά κέντρα εφοδιαστικής στο ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της Wildberries, ενός γίγαντα του λιανικού εμπορίου που συχνά συγκρίνεται με τον αμερικανικό γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon.

Οι επιθέσεις, οι οποίες σηματοδοτούν μια νέα φάση στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, φαίνεται να έχουν ως στόχο να διαταράξουν σοβαρά τις αλυσίδες εφοδιασμού της Μόσχας και να αυξήσουν το οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας και ο κρατικός προϋπολογισμός.

Συμφωνία ΕΕ για νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Πέμπτη το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στοχεύοντας σχεδόν 220 άτομα και οντότητες, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στην οικονομία της χώρας και να περιορίσει την ικανότητά της να παρατείνει την πλήρους κλίμακας εισβολή της.

«Στοχεύουμε πάνω από εκατό τράπεζες και φορείς κρυπτονομισμάτων, περισσότερα από 40 πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, καθώς και διάφορα διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία και τη Λευκορωσία», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Η Ρωσία θα διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του παράνομου πολέμου της και θα σταματήσει να σκοτώνει αμάχους μόνο αν δεχθεί πίεση να το πράξει. Οι κυρώσεις ενισχύουν αυτή την πίεση», πρόσθεσε.